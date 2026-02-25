Vừa mở bán ở Việt Nam, Mazda Miata MX-5 đã sắp 'điện hóa'?

Dù chỉ vừa mở bán ở Việt Nam, Mazda Miata MX-5 dự kiến có phiên bản động cơ mới trong thời gian tới.

Dù phiên bản hiện tại (ND) của Mazda Miata MX-5 vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng khách hàng cho đến cuối thập kỷ này, những thông tin đầu tiên về "người kế nhiệm" đã bắt đầu được hé lộ từ các lãnh đạo cao cấp của Mazda Châu Âu.

Giám đốc Thiết kế Jo Stenuit và Giám đốc Nghiên cứu Công nghệ Christian Schultze xác nhận rằng một bản prototype của thế hệ NE đã tồn tại, dù công thức cuối cùng vẫn đang trong quá trình tinh chỉnh.

Theo ông Jo Stenuit, các giá trị cốt lõi như niềm vui cầm lái, trọng lượng nhẹ và mức giá dễ tiếp cận là những yếu tố không thể thỏa hiệp. Tuy nhiên, ông tin rằng thế hệ mới sẽ cần đến sự hỗ trợ của năng lượng điện.

"Tôi kỳ vọng vào một chiếc MX-5 có thể lướt đi tĩnh lặng trong rừng khi mở mui mà không bị tiếng động cơ làm phiền" Jo Stenuit đã chia sẻ.

Điều này gợi mở về một hệ thống Hybrid sâu hơn, có thể là Plug-in Hybrid hoặc xe điện mở rộng phạm vi (EREV) thay vì chỉ là Mild-hybrid đơn thuần.

Mazda Miata MX-5 tại Việt Nam vừa nhận đặt cọc từ đầu tháng 2. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong khi đó, ông Christian Schultze lại đặt niềm tin vào nhiên liệu tổng hợp (synthetic fuels). Đây được xem là lộ trình logic nhất để cắt giảm khí thải mà không cần phải thay đổi hoàn toàn cấu trúc trọng lượng nhẹ và sự tinh khiết về cơ khí của xe.

"Sử dụng nhiên liệu tổng hợp cho phép chúng tôi duy trì động cơ đốt trong hiện có mà không phải thiết kế lại toàn bộ ý tưởng của chiếc xe" Christian Schultze đã chia sẻ.

Ông cũng bày tỏ hy vọng mẫu ôtô này sẽ được điện hóa nhưng không bao giờ trở thành xe thuần điện (BEV), vì pin có thể chiếm tới một nửa trọng lượng xe, làm hỏng sự cân bằng vốn có.

Một khả năng khác đang được cân nhắc là việc sử dụng động cơ xăng 2.5L dựa trên kiến trúc SkyActiv Z mới. Tuy nhiên, đội ngũ kỹ thuật vẫn đang rất thận trọng vì động cơ lớn hơn đồng nghĩa với việc tăng trọng lượng ở phần đầu xe, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đánh lái.

Mazda khẳng định họ không vội vàng trong việc ra mắt thế hệ NE. Hãng vẫn đang tập trung phát triển và bảo tồn phiên bản ND hiện tại cho đến khi các quy định pháp lý (như tiêu chuẩn Euro 7) hoặc điều kiện thị trường bắt buộc phải thay đổi. Mục tiêu cuối cùng là tìm ra một giải pháp kỹ thuật tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về môi trường.