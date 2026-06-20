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Xe Ôtô

Mazda CX-60 chốt giá 1,699 tỷ đồng, Mazda CX-90 cao nhất 2,299 tỷ đồng

  • Thứ bảy, 20/6/2026 20:09 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Bộ đôi SUV cao cấp của Mazda gồm Mazda CX-60 và Mazda CX-90 chính thức có giá bán, toàn bộ phiên bản được trang bị hệ truyền động hybrid.

Mazda Việt Nam vừa chính thức công bố giá bán của 2 mẫu SUV hybrid đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Mazda CX-60 có giá 1,699 tỷ đồng, Mazda CX-90 trang bị động cơ 3.3 Turbo hybrid có giá khởi điểm 1,899 tỷ đồng còn phiên bản 2.5 PHEV của CX-90 có giá bán ở mức 2,299 tỷ đồng.

Hãng xe Nhật cho biết Mazda CX-60 và Mazda CX-90 sẽ là khởi đầu cho danh mục sản phẩm Mazda cao cấp mới, định vị như thương hiệu ôtô Nhật Bản cao cấp.

Trước đó, các phiên bản Mazda CX-60Mazda CX-90 đều đã được trưng bày tại showroom Flagship của Mazda tại TP.HCM. Trong không gian này, Mazda CX-60 bản PHEV cũng đã xuất hiện, tuy nhiên lúc này chưa được mở bán.

Mazda CX-60 sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.745 x 1.890 x 1.680 mm, chiều dài cơ sở 2.870 mm. Đàn anh Mazda CX-90 có các thông số dài x rộng x cao lần lượt 5.120 x 1.994 x 1.740 mm, chiều dài cơ sở 3.120 mm.

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Bộ đôi Mazda CX-60 và Mazda CX-90 được trưng bày tại showroom Flagship của hãng ở TP.HCM. Ảnh: Phúc Hậu, Đan Thanh.

Điểm nhấn của Mazda CX-60 và Mazda CX-90 là cấu trúc Longitudinal - tức bố trí động cơ xăng, motor điện và hộp số trên cùng một trục chiều dọc. Hai mẫu SUV được trang bị động cơ I4/I6 đặt dọc kết hợp hybrid, hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động 2 cầu toàn thời gian ưu tiên cầu sau i-Activ AWD.

Thiết kế Kodo được duy trì trên Mazda CX-60 và Mazda CX-90, kết hợp các phương pháp chế tác thủ công và sử dụng nhiều vật liệu cao cấp.

Bên trong cabin, khoang lái CX-60 và CX-90 được mở rộng theo phương ngang, trong đó bảng điều khiển cắt dọc khoang lái. Cả 2 mẫu SUV đều được trang bị hệ thống lái xe cá nhân hóa, có thể nhận diện khuôn mặt và tự điều chỉnh tiện nghi xung quanh người lái. Hệ thống an toàn i-Activsense được trang bị trên Mazda CX-90.

Mazda CX-60 bán tại Việt Nam sử dụng kết hợp động cơ 3.3L Turbo I6 e-Skyactiv với motor điện, cho công suất đầu ra tối đa 280 mã lực, mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Phiên bản CX-90 hybrid sử dụng thiết lập động cơ hybrid tương tự, tuy nhiên công suất đầu ra tối đa ở mức 340 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm.

Trong khi đó, hệ thống hybrid cắm sạc trên Mazda CX-90 2.5 PHEV là sự kết hợp giữa động cơ xăng e-Skyactiv dung tích 2.5L với motor điện và gói pin lithium-ion dung lượng 17,8 kWh. Thiết lập này cung cấp công suất đầu ra tối đa 323 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm, cho phép Mazda CX-90 vận hành thuần điện trên quãng đường tối đa 42 km.

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Khoang lái Mazda CX-60 khi được trưng bày tại showroom Flagship ở TP.HCM. Ảnh: Phúc Hậu.

Mazda CX-60 sở hữu kích thước tổng thể có phần gọn gàng hơn so với các đại diện thuộc phân khúc SUV cỡ D tại Việt Nam như Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8, Kia Sorento hay Skoda Kodiaq, Geely Monjaro. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở của Mazda CX-60 lại có phần trội hơn, giá bán cũng nhỉnh hơn so với các đối thủ.

Trong khi đó, Mazda CX-90 lại nằm cùng phân khúc SUV cỡ E với các đại diện như Volkswagen Teramont Pro, Hyundai Palisade. Phiên bản PHEV của xe cũng sẽ cạnh tranh trực tiếp "tân binh" Lynk & Co 900 vừa ra mắt.

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Phúc Hậu

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