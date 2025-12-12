Cận cảnh Mazda CX-60 - SUV cỡ trung bán ra từ năm sau

Khi ra mắt thị trường Việt, Mazda CX-60 cạnh tranh trực tiếp Skoda Kodiaq hay thậm chí cả các mẫu xe sang như Volvo XC-60. Giá bán Mazda CX-60 tại Việt Nam được dự báo sẽ nhỉnh hơn Mazda CX-8 - hiện có giá từ 949 triệu đến 1,149 tỷ đồng .