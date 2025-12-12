Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh Mazda CX-60 - SUV cỡ trung bán ra từ năm sau

  • Thứ sáu, 12/12/2025 10:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mazda CX-60 là một phần trong chiến lược đưa Mazda trở thành thương hiệu ôtô cao cấp tại Việt Nam.

Mazda CX-60 anh 1

Mazda CX-60 vừa xuất hiện tại Việt Nam. Mẫu SUV cỡ trung này được xác nhận sẽ sẵn sàng bàn giao cho khách Việt từ tháng 4/2026.
Mazda CX-60 anh 2

Các kích thước dài x rộng x cao của Mazda CX-60 lần lượt 4.740 x 1.890 x 1.680 mm, chiều dài cơ sở 2.870 mm. Các thông số này đưa Mazda CX-60 vào phân khúc nằm giữa CX-5 và CX-8 đang bán tại Việt Nam.
Mazda CX-60 anh 3

Nhìn từ chính diện, Mazda CX-60 vẫn rất quen thuộc nhờ ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng thương hiệu.
Mazda CX-60 anh 4

Mẫu SUV cỡ trung vẫn dùng logo 3D dạng cũ ở đầu xe. Lưới tản nhiệt có họa tiết quen thuộc, đi cùng viền crom dày.
Mazda CX-60 anh 5

Cận cảnh cụm đèn chiếu sáng chính của Mazda CX-60. Đèn LED định vị ban ngày với thiết kế phá cách là điểm nhấn.
Mazda CX-60 anh 6Mazda CX-60 anh 7

Tùy phiên bản, mâm xe Mazda CX-60 lại có họa tiết và màu sơn khác nhau. Trang bị này có đường kính 20 inch và sơn đen ở phiên bản M-Hybrid.
Mazda CX-60 anh 8Mazda CX-60 anh 9

Đèn hậu Mazda CX-60 sở hữu họa tiết có phần tương đồng Mazda CX-5 thế hệ mới.
Mazda CX-60 anh 10

Trên phiên bản Mazda CX-60 trang bị động cơ M-Hybrid trưng bày tại sự kiện, khoang nội thất của xe phối trộn giữa 2 màu đen-cam.
Mazda CX-60 anh 11

Ở trung tâm vô lăng vẫn là logo Mazda dạng 3D, tương tự các dòng xe đang bán ở Việt Nam.
Mazda CX-60 anh 12Mazda CX-60 anh 13

Màn hình giải trí kích thước 12,3 inch vừa đủ dùng, đặt ngay trên cửa gió điều hòa trung tâm và dãy phím vật lý điều chỉnh hệ thống điều hòa không khí.
Mazda CX-60 anh 14

Bệ trung tâm của Mazda CX-60 bố trí cần số điện tử, lẫy chọn chế độ lái thông minh Mi-Drive, núm vặn Commander Control và nhiều phím vật lý khác, bên cạnh 2 khay giữ cốc.
Mazda CX-60 anh 15Mazda CX-60 anh 16

Không gian hàng ghế thứ hai của Mazda CX-60 không quá dư dả, một phần do phải ưu tiên cho hàng ghế đầu và khoang động cơ. Ở vị trí lái, người cầm lái có thể nhập thông tin chiều cao cơ thể, xe sẽ tự động điều chỉnh vị trí ghế, vô lăng phù hợp.
Mazda CX-60 anh 17

Khoang hành lý của Mazda CX-60 khá rộng rãi, dung tích tiêu chuẩn 570 lít và tăng lên 1.726 lít nếu gập hàng ghế sau. Xe sử dụng cốp đóng/mở điện.
Mazda CX-60 anh 18

Phiên bản M-Hybrid của Mazda CX-60 kết hợp động cơ 3.3L Turbo I6 e-Skyactiv với motor điện, cho công suất đầu ra tối đa 280 mã lực, mô-men xoắn cực đại 450 Nm.
Mazda CX-60 anh 19Mazda CX-60 anh 20Mazda CX-60 anh 21Mazda CX-60 anh 22

Một phiên bản khác của Mazda CX-60 được trang bị hệ truyền động PHEV, kết hợp động cơ xăng 2.5L I4 e-Skyactiv với motor điện và pin 17,8 kWh. Thiết lập này sản sinh công suất đầu ra tối đa 323 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm.
Mazda CX-60 anh 23

Mazda CX-60 PHEV có thể di chuyển thuần điện trên quãng đường 42 km. Tất cả phiên bản Mazda CX-60 trưng bày tại showroom Flagship đều đi cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động i-Activ AWD.
Mazda CX-60 anh 24Mazda CX-60 anh 25

Khoang lái của Mazda CX-60 bản PHEV dùng màu đen làm chủ đạo. Các trang bị tương đồng phiên bản M-Hybrid, bao gồm cửa sổ trời.
Mazda CX-60 anh 26

Mazda CX-60 dự kiến chính thức có mặt trên thị trường Việt vào tháng 4/2026. Giá bán của xe cũng như số lượng phiên bản chưa được xác nhận.
Mazda CX-60 anh 27

Khi ra mắt thị trường Việt, Mazda CX-60 cạnh tranh trực tiếp Skoda Kodiaq hay thậm chí cả các mẫu xe sang như Volvo XC-60. Giá bán Mazda CX-60 tại Việt Nam được dự báo sẽ nhỉnh hơn Mazda CX-8 - hiện có giá từ 949 triệu đến 1,149 tỷ đồng.

Phúc Hậu

