Cận cảnh Mazda CX-60 - SUV cỡ trung bán ra từ năm sau

Mazda CX-60 vừa xuất hiện tại Việt Nam. Mẫu SUV cỡ trung này được xác nhận sẽ sẵn sàng bàn giao cho khách Việt từ tháng 4/2026.
Các kích thước dài x rộng x cao của Mazda CX-60 lần lượt 4.740 x 1.890 x 1.680 mm, chiều dài cơ sở 2.870 mm. Các thông số này đưa Mazda CX-60 vào phân khúc nằm giữa CX-5 và CX-8 đang bán tại Việt Nam.
Nhìn từ chính diện, Mazda CX-60 vẫn rất quen thuộc nhờ ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng thương hiệu.
Mẫu SUV cỡ trung vẫn dùng logo 3D dạng cũ ở đầu xe. Lưới tản nhiệt có họa tiết quen thuộc, đi cùng viền crom dày.
Cận cảnh cụm đèn chiếu sáng chính của Mazda CX-60. Đèn LED định vị ban ngày với thiết kế phá cách là điểm nhấn.
Tùy phiên bản, mâm xe Mazda CX-60 lại có họa tiết và màu sơn khác nhau. Trang bị này có đường kính 20 inch và sơn đen ở phiên bản M-Hybrid.
Đèn hậu Mazda CX-60 sở hữu họa tiết có phần tương đồng Mazda CX-5 thế hệ mới.
Trên phiên bản Mazda CX-60 trang bị động cơ M-Hybrid trưng bày tại sự kiện, khoang nội thất của xe phối trộn giữa 2 màu đen-cam.
Ở trung tâm vô lăng vẫn là logo Mazda dạng 3D, tương tự các dòng xe đang bán ở Việt Nam.
Màn hình giải trí kích thước 12,3 inch vừa đủ dùng, đặt ngay trên cửa gió điều hòa trung tâm và dãy phím vật lý điều chỉnh hệ thống điều hòa không khí.
Bệ trung tâm của Mazda CX-60 bố trí cần số điện tử, lẫy chọn chế độ lái thông minh Mi-Drive, núm vặn Commander Control và nhiều phím vật lý khác, bên cạnh 2 khay giữ cốc.
Không gian hàng ghế thứ hai của Mazda CX-60 không quá dư dả, một phần do phải ưu tiên cho hàng ghế đầu và khoang động cơ. Ở vị trí lái, người cầm lái có thể nhập thông tin chiều cao cơ thể, xe sẽ tự động điều chỉnh vị trí ghế, vô lăng phù hợp.
Khoang hành lý của Mazda CX-60 khá rộng rãi, dung tích tiêu chuẩn 570 lít và tăng lên 1.726 lít nếu gập hàng ghế sau. Xe sử dụng cốp đóng/mở điện.
Phiên bản M-Hybrid của Mazda CX-60 kết hợp động cơ 3.3L Turbo I6 e-Skyactiv với motor điện, cho công suất đầu ra tối đa 280 mã lực, mô-men xoắn cực đại 450 Nm.
Một phiên bản khác của Mazda CX-60 được trang bị hệ truyền động PHEV, kết hợp động cơ xăng 2.5L I4 e-Skyactiv với motor điện và pin 17,8 kWh. Thiết lập này sản sinh công suất đầu ra tối đa 323 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm.
Mazda CX-60 PHEV có thể di chuyển thuần điện trên quãng đường 42 km. Tất cả phiên bản Mazda CX-60 trưng bày tại showroom Flagship đều đi cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động i-Activ AWD.
Khoang lái của Mazda CX-60 bản PHEV dùng màu đen làm chủ đạo. Các trang bị tương đồng phiên bản M-Hybrid, bao gồm cửa sổ trời.
Mazda CX-60 dự kiến chính thức có mặt trên thị trường Việt vào tháng 4/2026. Giá bán của xe cũng như số lượng phiên bản chưa được xác nhận.
Khi ra mắt thị trường Việt, Mazda CX-60 cạnh tranh trực tiếp Skoda Kodiaq hay thậm chí cả các mẫu xe sang như Volvo XC-60. Giá bán Mazda CX-60 tại Việt Nam được dự báo sẽ nhỉnh hơn Mazda CX-8 - hiện có giá từ 949 triệu đến 1,149 tỷ đồng.
