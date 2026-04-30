Nâng cấp trên chiếc Mazda2 do Toyota sản xuất

Mazda2 Hybrid 2026 nhận được những nâng cấp để tăng tính cạnh tranh, khi nguyên bản mẫu xe này do chính Mazda sản xuất đang âm thầm bị loại bỏ tại nhiều thị trường châu Âu.

Theo Carscoops, Mazda vừa công bố một loạt nâng cấp dành cho Mazda2 - dòng hatchback được phát triển dựa trên nền tảng của hãng xe đồng hương Toyota. Động thái này nhằm duy trì sức cạnh tranh cho xe, khi Mazda sẽ sớm nói lời chia tay với Mazda2 nguyên bản.

Sự "lắt léo" này xuất phát từ thực tế rằng thị trường hiện có 2 dòng xe cùng mang tên Mazda2, một do chính Mazda sản xuất và một do Toyota sản xuất cho hãng xe đồng hương.

Ra mắt chính thức vào tháng 12/2021, Mazda2 Hybrid thực chất là Toyota Yaris đổi logo, được xem là giải pháp tình thế để hãng xe Nhật Bản ứng phó với các quy định khí thải khắt khe tại châu Âu.

Ở bản facelift ra mắt sau đó 2 năm, Mazda2 Hybrid tại châu Âu sở hữu cản trước đặc trưng gồm lưới tản nhiệt, bên cạnh chi tiết ốp cùng màu thân xe đặt nối liền cụm đèn hậu.

Mazda2 Hybrid 2026 được bổ sung 3 tùy chọn màu sắc ngoại thất, gồm Xám Charcoal Grey, Xám Sky Grey và Xanh Fern Green.

Các chi tiết ngoại thất khác được giữ nguyên, riêng phiên bản Exclusive-Line được trang bị cụm đèn pha và đèn hậu dạng LED toàn phần.

Các phiên bản Prime-Line, Centre-Line và Executive-Line có thêm ốp gương chiếu hậu cùng màu thân xe, còn bản Homura và Homura Plus vẫn giữ ốp gương màu đen.

Phiên bản tiêu chuẩn Prime-Line của Mazda2 Hybrid 2026 giờ đây đã có ghế sưởi ở hàng trước, ghế phụ có thể chỉnh độ cao, cửa sổ chỉnh điện phía sau, hệ thống âm thanh 4 loa và gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động.

Gói trợ lái nâng cao ADAS tiêu chuẩn giờ có thêm hệ thống giám sát người lái, giúp phát hiện tình trạng mệt mỏi của tài xế.

Dưới nắp ca-pô vẫn là hệ truyền động hybrid tự sạc của Toyota. Hệ thống này bao gồm động cơ xăng 1.5L và một motor điện, sản sinh công suất tối đa 114 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 9,7 giây, tốc độ tối đa 175 km/h.

Phiên bản Mazda2 Hybrid 2026 đã bắt đầu được sản xuất từ tháng 3, đang được vận chuyển đến các đại lý tại châu Âu.

Trong khi đó, mẫu Mazda2 nguyên bản của hãng xe Nhật Bản đang âm thầm biến mất khỏi danh mục sản phẩm Mazda tại hầu hết thị trường châu Âu.

Chuyên trang Carscoops lưu ý dòng xe Mazda2 nguyên bản vẫn hiện diện tại Nhật Bản và nhiều thị trường khác nhau như Thái Lan hay Australia, dù tuổi đời đã kéo dài đến năm thứ 12.

Mazda vẫn chưa tiết lộ quá nhiều về mẫu xe kế nhiệm Mazda2, dù nguyên mẫu Vision X-Compact Concept tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 dường như sẽ là cái tên sáng giá hàng đầu.