Cách điện hóa của Mazda tại Việt Nam

Không tung ra những mẫu xe thuần điện, Mazda chọn điện hóa tại Việt Nam bằng các dòng xe hybrid với mục tiêu kéo giảm mức "ăn xăng" của các khối động cơ nhiều chấm.

Mazda muốn nâng tầm lên thành thương hiệu cao cấp. Hãng nâng sản phẩm, tăng giá bán với kỳ vọng khách hàng sẽ đón nhận những đổi mới.

Vậy đâu là thứ hãng xe Nhật dựa vào, và liệu khách hàng có sẵn sàng xuống tiền cho Mazda thế hệ xe mới?

Khi công bố định hướng Japanese Premium để trở thành hãng xe Nhật Bản cao cấp, Mazda mô tả cấu trúc nền tảng đặt dọc Longitudinal Platform như phần "trục xương sống" cho tính cao cấp ở 2 dòng xe Mazda CX-60 và Mazda CX-90.

Bên cạnh đó, hệ thống hybrid xây dựng trên nền tảng các khối động cơ xăng "nhiều chấm" cũng đóng vai trò quan trọng trong định hướng của Mazda, giúp chinh phục khách hàng không chỉ bằng sự sang trọng trong khoang lái mà còn nhờ khả năng giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu - vốn ở mức khá cao trên các dòng xe máy lớn.

Chọn điện hóa bằng hybrid

Cho đến trước khi bộ đôi CX-60 và CX-90 chính thức ra mắt cuối tuần qua, Mazda là thương hiệu ôtô hiếm hoi tại Việt Nam chưa có động thái điện hóa nào cụ thể.

Danh mục sản phẩm trước đó của Mazda khá đa dạng, nhưng gồm toàn các mẫu xe thuần động cơ đốt trong, từ gầm thấp như Mazda2, Mazda3, Mazda6 cho đến nhóm SUV như CX-3/CX-30, CX-5, CX-8 và cả bán tải Mazda BT-50.

Vài cái tên trong số này đã dừng bán, nhưng Mazda vẫn chưa có động thái thay thế bằng bất kỳ sản phẩm điện hóa nào.

Mazda6 bị khai tử, nhưng mẫu sedan thuần điện Mazda EZ-6 chưa được tiết lộ kế hoạch ra mắt thị trường Việt. Ảnh: Mazda.

Thương hiệu "cùng nhà" Thaco là Kia đã có phiên bản HEV/PHEV của Kia Sorento từ khá lâu. Gần đây, hãng cho ra mắt Kia Sorento HEV bản nâng cấp cùng với phiên bản hybrid của Kia Sportage và Kia Carnival.

Toyota là hãng xe nổi bật hàng đầu thị trường Việt ở mảng hybrid, theo sau là các thương hiệu đồng hương Honda, Suzuki. Hyundai dù loại bỏ tùy chọn hybrid trên Santa Fe nhưng vẫn duy trì kinh doanh xe điện Ioniq 5.

Các hãng xe Trung Quốc vào Việt Nam giai đoạn gần đây cũng phần lớn tập trung vào các sản phẩm điện hóa, gồm xe hybrid các loại và ôtô thuần điện.

Mazda CX-60 và Mazda CX-90 khởi đầu cho danh mục xe hybrid của hãng tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

BYD khởi đầu bằng danh mục thuần điện, sau có thêm xe PHEV. Geely cũng có sản phẩm thuần điện và PHEV. Lynk & Co có các dòng PHEV và chuẩn bị ra mắt xe thuần điện. Omoda & Jaecoo có xe xăng, hybrid, PHEV và chuẩn bị ra mắt ôtô thuần điện.

Loạt thương hiệu xe sang như Mercedes, BMW, Audi, Porsche cũng dần giới thiệu các dòng xe hybrid, thuần điện đến với khách hàng Việt Nam. Ngay cả ở phân khúc siêu sang, khách Việt vẫn có các lựa chọn điện hóa như Rolls-Royce Spectre, Bentley Continental...

Hướng khác biệt tiếp cận khách hạng cao?

Không bị cuốn vào áp lực điện hóa như cách vài thương hiệu ráo riết ra mắt sản phẩm thuần điện, hay thậm chí có phần cực đoan bằng cách chuyển đổi hẳn thành một hãng xe thuần điện, Mazda chọn cách ra mắt xe hybrid tương tự loạt đối thủ đồng hương Toyota, Honda, Suzuki.

Trong đó, Mazda CX-60 bán cho khách hàng Việt Nam được trang bị hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng tăng áp I6 e-Skyactiv dung tích 3.3L kết hợp motor điện, cho công suất đầu ra tối đa 280 mã lực, mô-men xoắn cực đại 450 Nm.

Phiên bản CX-90 hybrid có thiết lập động cơ tương tự, tuy nhiên công suất đầu ra tối đa được công bố ở mức 340 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm.

Mazda CX-90 bản hybrid đi cùng khối động cơ xăng tăng áp dung tích 3.3L. Ảnh: Phúc Hậu.

Mazda CX-90 2.5 PHEV lại sử dụng kết hợp động cơ xăng e-Skyactiv dung tích 2.5L với motor điện và gói pin lithium-ion dung lượng 17,8 kWh. Mẫu SUV cỡ E sở hữu công suất đầu ra tối đa 323 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm, có thể vận hành thuần điện tối đa 42 km.

Mẫu xe PHEV đầu tiên của Mazda tại thị trường Việt Nam sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu 2,37 lít/100 km theo công bố của hãng. Con số này nhìn chung không quá bất ngờ, bởi hệ thống PHEV vốn nổi tiếng về khả năng tiêu thụ nhiên liệu ở mức thấp khi có sự hoạt động kết hợp giữa động cơ xăng với motor điện.

Điểm đáng chú ý nằm ở mức tiêu thụ nhiên liệu 8 lít/100 km ở Mazda CX-60 3.3T Hybrid và 8,09 lít/100 km ghi nhận ở Mazda CX-90 phiên bản hybrid. So với mặt bằng chung thị trường Việt Nam, bộ đôi SUV trang bị động cơ hybrid của Mazda có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn đáng kể.

Việc bổ sung motor điện và gói pin cho phép Mazda CX-60 kéo giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu cho khối động cơ 3.3L I6 e-Skyactiv G Turbo. Ảnh: Phúc Hậu.

Chẳng hạn, Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC sử dụng động cơ I6 3.0L có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp 11,79 lít/100 km. Toyota Land Cruiser LC300 được trang bị động cơ V6 Turbo dung tích 3.5L, sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu 12,94 lít/100 km trong điều kiện vận hành hỗn hợp.

Ngay cả một mẫu xe ở phân khúc khác như bán tải hiệu suất cao Ford Ranger Raptor với khối động cơ xăng V6 3.0L cũng tiêu tốn trung bình khoảng 11,5 lít/100 km.

Như vậy, dù có sự khác biệt nhất định về kích thước, khối lượng bản thân và định vị phân khúc, những mẫu xe như Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC hay Toyota Land Cruiser LC300 đều sở hữu mức tiêu hao nhiên liệu lớn hơn đáng kể so với Mazda CX-90.

Không quá rõ ràng nhưng đây dường như là cách tiếp cận khác biệt của Mazda trong nỗ lực định vị bản thân trở thành một hãng xe Nhật Bản cao cấp. Khách hàng không những được tiếp cận những dòng SUV sở hữu cảm giác lái tiệm cận xe sang châu Âu, chất liệu khoang lái cao cấp mà còn có thể trải nghiệm hệ thống hybrid cho phép kéo giảm đáng kể lượng tiêu thụ nhiên liệu của những mẫu xe "máy to chấm lớn".

Dù cần lưu ý rằng thực tế khách hàng ở phân khúc cao cấp và hạng sang sẽ không quá quan tâm đến lượng tiêu thụ nhiên liệu của xe, việc Mazda trình làng bộ đôi SUV trang bị động cơ xăng tăng áp 3.3L nhưng "ăn" chưa đến 8,5 lít trên 100 km vận hành vẫn là một điểm nhấn đáng chú ý.

Mazda CX-90 sở hữu khối động cơ hút khí tự nhiên 2.5L hoặc động cơ tăng áp 3.3L tùy phiên bản. Ảnh: Đan Thanh.

Khách Việt tiếp cận CX-60 và CX-90 không có cảm giác bị "ép" phải sử dụng ôtô thuần điện. Khi chấp nhận chi ra xấp xỉ 2 tỷ đồng để sở hữu xe, nhóm khách hàng ở phân khúc cao cấp vẫn được tận hưởng sức mạnh từ khối động cơ xăng khổng lồ, nhưng đi kèm lượng tiêu thụ nhiên liệu ở mức thấp hơn các mẫu xe khác, được trang bị động cơ có số chấm tương đương.

Bỏ qua những yếu tố bên lề như cách Mazda CX-60 và CX-90 vẫn đeo logo cũ của hãng, việc giới thiệu các mẫu xe "máy to chấm lớn" nhưng tiêu thụ nhiên liệu thấp nhờ hệ thống hybrid có thể là cách tiếp cận giúp Mazda thu hút sự chú ý trong phân khúc cao cấp, cận sang.

Thành công của chiến lược này sẽ cần thêm thời gian kiểm chứng, tuy nhiên việc Mazda mang về những mẫu xe từng chỉ bán tại các thị trường quốc tế như châu Âu đã giúp thương hiệu này ít nhiều tạo sự chú ý tại Việt Nam. Nhóm khách hàng không muốn chuyển ngay sang xe điện, vẫn thích trải nghiệm các mẫu xe máy lớn nhưng lại tốn ít nhiên liệu không phải là không có.

Điểm nhấn của CX-60 và CX-90, như đã đề cập, không chỉ nằm ở thiết lập Longitudinal Platform mà còn ở cách hệ thống hybrid làm việc, vừa giúp duy trì sự hiện diện của khối động cơ lớn, vừa nhắm đến giảm mức tiêu thụ nhiên liệu chung trên toàn danh mục Mazda tại Việt Nam.