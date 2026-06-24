Mazda CX-5 thế hệ mới gây bất ngờ

Lượng đơn hàng của Mazda CX-5 thế hệ thứ ba tại Nhật Bản ngay trong tháng đầu tiên đã cao hơn 5 lần so với kỳ vọng từ hãng.

Theo Carscoops, Mazda CX-5 hiện là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Nhật Bản với 5 triệu xe đã đến tay khách hàng tính đến cuối năm 2025. Dù vậy, ngay chính Mazda cũng không thể lường trước được rằng thế hệ mới của mẫu SUV cỡ C lại gây sốt đến vậy trên thị trường.

Mazda cho biết CX-5 thế hệ mới đã thu về hơn 10.000 đơn đặt hàng tại Nhật Bản chỉ trong tháng đầu mở bán. Con số này gây ấn tượng mạnh bởi vượt xa mức dự báo 2.000 xe/tháng mà chính Mazda từng ước tính trước đó.

Theo Carscoops, lượng đơn hàng cao gấp 5 lần mục tiêu ban đầu cho thấy khách hàng đang bày tỏ sự đón nhận nồng nhiệt dành cho ngôn ngữ thiết kế mới cũng như định hướng tối ưu không gian trên Mazda CX-5 thế hệ thứ ba.

Mazda cho biết nhóm khách hàng đặt cọc CX-5 rất đa dạng, từ những người trẻ lần đầu mua xe cho đến nhóm khách hàng lớn tuổi.

Dữ liệu đặt cọc cho thấy sự yêu thích đặc biệt mà khách hàng dành cho các phiên bản cao cấp. Phiên bản L cao cấp nhất đóng góp 65% tổng lượng đặt hàng, theo sau là bản G với 32% và chỉ 3% khách hàng chọn phiên bản tiêu chuẩn S của Mazda CX-5 thế hệ mới.

Không phải Soul Red Crystal, màu sắc được 25% khách hàng đặt cọc Mazda CX-5 lựa chọn là Rhodium White - tùy chọn có chi phí 55.000 yen, tương đương 340 USD . Trong khoang lái, tone màu Sports Tan xuất hiện ở gần 40% lượng xe Mazda CX-5 bản L xuất xưởng.

Mazda CX-5 thế hệ mới gây sốt tại quê nhà Nhật Bản. Ảnh: Phúc Hậu.

Khi Mazda CX-5 thế hệ mới ra mắt, từng xuất hiện nhiều phàn nàn từ dư luận về việc lược bỏ cụm phím vật lý Commander Knob, hay sự thiếu vắng của tùy chọn HEV trên mẫu SUV cỡ C. Tuy nhiên cho đến hiện tại, thị trường dường như đã “phớt lờ” hoàn toàn 2 điểm trên.

Mazda cho biết khách hàng đặt mua CX-5 thế hệ mới đánh giá cao khoảng để chân cho hàng ghế sau, hay góc mở cửa rộng hơn cho phép việc lắp đặt ghế trẻ em dễ dàng hơn. Khả năng gập phẳng hàng ghế sau cũng là điểm cộng, trong khi màn hình giải trí kích thước 15,6 inch cùng giao diện vận hành là điểm yêu thích của phần lớn khách hàng.

Mazda CX-5 thế hệ mới tại Nhật Bản hiện chỉ đi kèm duy nhất cấu hình MHEV, sử dụng kết hợp động cơ e-SkyActiv 2.5L với gói pin nhỏ. Thiết lập này đi kèm hộp số tự động 6 cấp, với 2 tùy chọn hệ dẫn động cầu trước FWD hoặc hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.

Tại Nhật Bản, Mazda CX-5 thế hệ mới có giá khởi điểm 3,3 triệu yen (tương đương 20.400 USD ) và cao nhất 4,3 triệu yen (khoảng 26.700 USD ). Xe cạnh tranh trực tiếp loạt đối thủ gồm Toyota RAV4, Honda CR-V và Subaru Forester.