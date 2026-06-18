Mua ghế trẻ em có nên quan tâm thương hiệu?

Bên cạnh việc lựa chọn các thương hiệu có chứng nhận kiểm định quốc tế uy tín, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý đến độ tuổi và vật liệu khi mua ghế trẻ em.

Chỉ còn khoảng 2 tuần, quy định liên quan đến việc lắp đặt ghế trẻ em hay các thiết bị an toàn cho trẻ trên ôtô sẽ bắt đầu được áp dụng. Nhiều phụ huynh nay bắt đầu tìm kiếm những mẫu ghế, đệm nâng (booster) phù hợp với ngân sách cũng như thể trạng của trẻ nhưng vẫn phân vân trước quá nhiều sản phẩm.

Vậy với phụ huynh lần đầu chọn mua ghế trẻ em, bên cạnh yếu tố giá thành sản phẩm, đâu sẽ là các tiêu chí cần được quan tâm?

Thương hiệu, sự an toàn là yếu tố hàng đầu

Theo chị Vy Lan, chủ chuỗi cửa hàng VinaQuick, nhà phân phối Cybex và Nuna tại Việt Nam, nếu bỏ qua câu chuyện giá, thương hiệu và sự an toàn sẽ là tiêu chí các phụ huynh nên quan tâm.

Chị Lan cho rằng việc lựa chọn thương hiệu không liên quan đến vấn đề cao cấp hay phổ thông mà là câu chuyện về giấy chứng nhận an toàn và kiểm định chuẩn quốc tế.

Theo chị Lan, yếu tố thương hiệu không chỉ ảnh hưởng đến giá, mà còn đến độ an toàn của ghế trẻ em. Ảnh: NVCC.

Theo đại diện VinaQuick, thiết bị an toàn trên ôtô cho trẻ em trước khi được phân phối rộng rãi cần trải qua các bài kiểm tra từ những tổ chức thứ 3 như International Consumer Research & Testing (ICRT) hay National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC).

Một trong những bài kiểm tra quan trọng là kiểm tra va chạm (crash test). Các tổ chức độc lập sẽ kiểm tra sản phẩm, tạo các cuộc va chạm giả xung quanh 4 phía nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ trẻ em của các mẫu ghế. Với các sản phẩm ghế trẻ em thường chưa được trải qua các bài kiểm tra, người mua sẽ không đủ cơ sở để đánh giá khả năng bảo vệ trẻ.

"Những thương hiệu được bán rộng rãi trên thế giới đều phải đạt các tiêu chuẩn an toàn cơ bản và phải được kiểm tra nhiều lần bởi hiệp hội quốc tế như ADAC. Đối với những mẫu ghế không trải qua những bài kiểm tra từ các tổ chức độc lập, ta cũng không biết được là ghế đủ an toàn hay không", chị Vy Lan nói thêm.

Về độ an toàn, phụ huynh nên kiểm tra các vật liệu xung quanh khung xe. Trong trường hợp có va chạm diễn ra, những mẫu ghế trẻ em đạt chuẩn cần đảm bảo được trang bị thanh chắn ở 2 bên, trở thành một lớp bảo vệ, hấp thụ lực trước khi tác động vào trẻ ngồi bên trong.

Ghế trẻ em cần có có các thanh chắn 2 bên nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường hợp xảy ra va chạm. Ảnh: Maxi-Cosi.

"Những cái ghế trẻ em đạt chuẩn trên thế giới ở 2 bên ghế sẽ có thanh chắn.Thanh chắn đấy gọi là side-impact. Khi xảy ra va chạm từ hai bên hông của xe, thanh chắn này sẽ thêm một lớp bảo vệ, hấp thụ lực trước khi mà nó tác động vào em bé", chủ chuỗi cửa hàng VinaQuick nói.

Chọn ghế phù hợp độ tuổi trẻ

Tùy vào độ tuổi của trẻ, phụ huynh nên chọn mua các thiết bị an toàn trên ôtô phù hợp.

Theo Trung tâm Ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), trẻ sơ sinh đến 2-4 tuổi nên được đặt trong nôi quay mặt về phía sau nhằm tránh tác động của túi khí nếu phát nổ khi xảy ra tai nạn. Với trẻ từ 2-5 tuổi, phụ huynh có thể chuyển sang loại ghế nôi quay mặt về phía trước. Từ 5-13, tùy vào thể trạng của trẻ, chủ xe có thể chọn trang bị ghế trẻ em dạng nâng, đệm nâng.

Hiện tại, các cửa hàng cũng bắt đầu phân phối những dòng ghế đa dụng, có thể dùng cho trẻ từ 3-12 tuổi. Đây sẽ là loại ghế có thời hạn sử dụng trong thời gian dài, phù hợp với gia đình mong muốn tiết kiệm chi phí sử dụng ghế.

Ngoài ra, phụ huynh cũng nên kiểm tra liệu xe có hỗ trợ lắp thông qua hệ thống ISOFIX hay không. Trong trường hợp xe không có hệ thống ISOFIX, phụ huynh cần kiểm tra khả năng lắp đặt ghế thông qua dây đai an toàn.

Hiện nay, giá bán của các thiết bị an toàn cho trẻ trên ôtô ngày càng đa dạng. Ví dụ với các sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp như Nuna hay Cybex, giá có thể dao động từ 5-6 triệu đồng/ghế cho đến loại hơn 13 triệu đồng.

Tùy độ tuổi của trẻ, phụ huynh nên tìm mua thiết bị an toàn trên ôtô phù hợp. Ảnh: VinaQuick.

Ngoài ra, thị trường cũng có các sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung từ các hãng như Joie, Chilux với giá bán dao động 3-5 triệu đồng/ghế. Các thương hiệu mẹ và bé tại Việt Nam cũng đang phân phối các dòng ghế, đệm nâng cho trẻ trên ôtô, liên kết với một số hãng ghế quốc tế như Animo hay Combi. Các dòng ghế phổ thông trên sàn thương mại điện tử cũng đang được bán với giá dao động 1-3 triệu đồng/chiếc.

Và như các phân tích phía trên, việc chọn ghế trẻ em không chỉ là câu chuyện của sự "cao cấp" hay "phổ thông".

Đây cũng không đơn thuần là việc đối phó với quy định pháp luật mới mà là khoản đầu tư trực tiếp vào sự an toàn của con trẻ trên mỗi hành trình. Tùy nhu cầu và tài chính gia đình, người dùng có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm phù hợp nhất.

Bằng cách ưu tiên các sản phẩm đạt chứng nhận kiểm định va chạm quốc tế và lựa chọn đúng cấu hình ghế theo từng độ tuổi phát triển của trẻ, các bậc phụ huynh sẽ tối ưu hóa được công năng bảo vệ của thiết bị và đảm bảo an toàn cho trẻ.