Dừng xe trên cao tốc để đi vệ sinh, tài xế bị phạt 14 triệu đồng

Hành vi dừng xe trên cao tốc không đúng nơi quy định bị phạt 12-14 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Thông tin từ fanpage chính thức của Cục CSGT - Bộ Công an cho hay một tài xế vừa bị xử phạt hành chính do lỗi dừng xe trên cao tốc không đúng nơi quy định. Đáng nói, tài xế cho biết lý do dừng xe là để đi vệ sinh.

Theo tường thuật, vào khoảng 8h ngày 17/6, trong quá trình tuần tra và kiểm soát, Tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6), Cục CSGT đã phát hiện tài xế điều khiển ôtô biển số 51L-978XX có hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, ghi nhận tại tại Km50+800 thuộc tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Qua làm việc, người điều khiển phương tiện cho biết lý do dừng xe là để đi vệ sinh. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp nêu trên.

Cục CSGT cho biết hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định sẽ bị xử phạt hành chính 12-14 triệu đồng. Đây là nội dung tại điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định 168. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe, tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định.

CSGT làm việc với tài xế vi phạm. Ảnh: Cục CSGT.

Lý giải cho mức phạt tương đối cao, Cục CSGT cho biết cao tốc không phải nơi dừng xe để nghỉ ngơi, nghe điện thoại hoặc giải quyết nhu cầu cá nhân, bởi các phương tiện thường xuyên di chuyển với tốc độ cao. Việc dừng xe không đúng nơi quy định, dù chỉ trong thời gian ngắn, cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Cục CSGT lưu ý người điều khiển phương tiện cần chủ động sử dụng các điểm dừng nghỉ, trạm dịch vụ trên hành trình, đồng thời chỉ được dừng, đỗ xe trên cao tốc trong trường hợp bất khả kháng hoặc khi phương tiện gặp sự cố.

Khi buộc phải dừng xe khẩn cấp trên cao tốc, tài xế phải đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt thiết bị cảnh báo từ xa theo quy định ít nhất 150 m phía sau, đồng thời thông báo ngay cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ.