Volkswagen cắt giảm sản lượng tại nhà máy Đức

Volkswagen thu hẹp sản xuất tại nhà máy Osnabruck trong bối cảnh tương lai của cơ sở này vẫn chưa được xác định, khiến hàng nghìn lao động có nguy cơ mất việc.

Volkswagen đang thu hẹp sản lượng mẫu SUV mui trần T-Roc Cabriolet tại nhà máy Osnabruck (Đức), trong bối cảnh tương lai của cơ sở này vẫn chưa được đảm bảo. Động thái mới khiến đại diện người lao động lo ngại và tiếp tục kêu gọi ban lãnh đạo hãng tìm giải pháp lâu dài.

Nhu cầu thấp, Volkswagen tiếp tục cho nhà máy dừng hoạt động

Theo người phát ngôn của tập đoàn, việc sản xuất mẫu SUV cỡ nhỏ thuộc phân khúc ngách trong danh mục sản phẩm của hãng tại Osnabruck dự kiến sẽ tiếp tục đến năm sau. Tuy nhiên, Volkswagen hiện chưa đưa ra kế hoạch cụ thể nào cho nhà máy sau thời điểm này.

Nhà máy Osnabruck vốn là một trong những cơ sở có vai trò đặc biệt trong hệ thống sản xuất của Volkswagen, chuyên đảm nhiệm các mẫu xe có sản lượng thấp hơn hoặc mang tính đặc thù.

Volkswagen cho biết đang tiến hành các cuộc đàm phán nâng cao với một số công ty quốc phòng nhằm tìm hướng sử dụng mới cho cơ sở sản xuất này. Tuy nhiên, chưa có thỏa thuận cuối cùng nào được công bố.

Một người phát ngôn của Volkswagen cho biết thời gian đóng cửa nhà máy trong kỳ nghỉ sẽ được kéo dài thêm 1 tuần, đồng thời xuất hiện thêm các ngày không sản xuất. Quyết định này được giải thích là liên quan đến đặc điểm nhu cầu theo mùa của dòng xe mui trần, vốn thường được ưa chuộng hơn tại bắc bán cầu vào mùa xuân và đầu mùa hè, trước khi nhu cầu giảm xuống trong nửa cuối năm.

Volkswagen tìm hướng đi mới cho nhà máy tại Đức

Dù Volkswagen khẳng định việc điều chỉnh sản xuất chủ yếu phản ánh xu hướng thị trường, đại diện hội đồng công đoàn của tập đoàn Volkswagen cho rằng động thái này càng làm gia tăng sự bất ổn đối với khoảng 2.300 nhân viên tại Osnabruck.

Quyết định này được giải thích là liên quan đến đặc điểm nhu cầu theo mùa của dòng xe mui trần, vốn thường được ưa chuộng hơn tại bắc bán cầu vào mùa xuân và đầu mùa hè, trước khi nhu cầu giảm xuống trong nửa cuối năm.

Theo phía công đoàn, tình trạng hiện nay tại nhà máy đang trở nên "bấp bênh", đồng thời hoạt động sản xuất bị thu hẹp trên thực tế khiến Osnabruck rơi vào tình trạng tương tự 1 tuần làm việc chỉ còn 4 ngày. Nhà máy Osnabruck vốn là một trong những cơ sở có vai trò đặc biệt trong hệ thống sản xuất của Volkswagen, chuyên đảm nhiệm các mẫu xe có sản lượng thấp hơn hoặc mang tính đặc thù.

Việc hãng chưa xác định được kế hoạch dài hạn cho cơ sở này đang làm dấy lên lo ngại về khả năng cắt giảm việc làm trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô châu Âu đang chịu sức ép từ nhu cầu suy yếu, cạnh tranh gia tăng và quá trình chuyển đổi sang xe điện.