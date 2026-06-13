Volkswagen sẽ cắt giảm 19.000 nhân sự tại Đức trong năm nay

Volkswagen chuẩn bị cắt giảm khoảng 19.000 việc làm trong năm nay nhằm đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu, giảm chi phí và thích ứng với sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ thị trường.

Volkswagen đang đẩy nhanh kế hoạch tái cơ cấu quy mô lớn với mục tiêu cắt giảm khoảng 19.000 việc làm vào cuối năm nay, trong bối cảnh hãng xe Đức nỗ lực giảm chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường ôtô toàn cầu.

Volkswagen đang tiếp tục triển khai kế hoạch cắt giảm việc làm và giảm chi phí quy mô lớn tại Đức, trong bối cảnh hãng xe lớn nhất châu Âu nỗ lực cải thiện hiệu quả hoạt động và duy trì sức cạnh tranh.

Volkswagen đã chuẩn bị bài phát biểu dành cho CEO Oliver Blume, dự kiến được trình bày tại cuộc họp cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 18/6. Nội dung bài phát biểu được cho là sẽ đề cập đến kế hoạch cắt giảm nhân sự nằm trong chiến lược dài hạn nhằm giảm tổng số lượng lao động của tập đoàn khoảng 28.000 người vào năm 2030.

Áp lực lên Volkswagen ngày càng gia tăng trong những năm gần đây khi nhu cầu ôtô toàn cầu chậm lại, doanh số xe điện không đạt kỳ vọng và sự cạnh tranh từ các hãng xe Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ. Những yếu tố này buộc nhà sản xuất ôtô lớn nhất châu Âu phải đẩy nhanh các biện pháp nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời xem xét lại chiến lược sản xuất.

Áp lực lên Volkswagen ngày càng gia tăng trong những năm gần đây khi nhu cầu ôtô toàn cầu chậm lại, doanh số xe điện không đạt kỳ vọng và sự cạnh tranh từ các hãng xe Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ.

Trước đó vào năm 2024, Volkswagen từng công bố kế hoạch chuyển đổi bao gồm khả năng đóng cửa một số nhà máy tại Đức và thực hiện các đợt cắt giảm nhân sự đáng kể. Đây được xem là một phần trong nỗ lực xây dựng cơ cấu hoạt động tinh gọn hơn, giảm chi phí sản xuất và thích ứng với giai đoạn chuyển đổi sang kỷ nguyên EV.

Theo các nguồn tin, thông báo sắp tới của Volkswagen cũng sẽ nhấn mạnh rằng chi phí sản xuất tại các nhà máy ở Đức đã được giảm hơn 20% vào năm 2025. Hãng xe dự kiến tiếp tục tập trung vào tự động hóa và số hóa như những công cụ quan trọng để duy trì năng lực cạnh tranh trong ngành công nghiệp ôtô đang thay đổi nhanh chóng.

Trong bối cảnh các đối thủ Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng thị phần nhờ lợi thế về chi phí và công nghệ pin, Volkswagen sẽ phải tiếp tục cải tổ sâu rộng để duy trì vị thế tại châu Âu cũng như trên thị trường quốc tế.

Việc cắt giảm nhân sự lần này được giới phân tích đánh giá có thể trở thành một trong những đợt chuyển đổi lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Volkswagen. Tập đoàn đang phải tìm cách cân bằng giữa việc duy trì hoạt động sản xuất xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống và tham vọng chuyển đổi mạnh mẽ sang lĩnh vực xe điện.