Gần 800 xe Ranger và Everest tại Việt Nam có thể bị hỏng gạt mưa

Ford cho biết gần 800 xe Ranger và Everest nhập khẩu Thái Lan có thể gặp sự cố ở bộ ECU gạt mưa/rửa kính trước.

Trên website chính thức, Ford Việt Nam thông báo chương trình triệu hồi để kiểm tra, thay thế nếu cần thiết với bộ điều khiển điện tử (ECU) gạt mưa/rửa kính trên một số xe Ford Everest và Ford Ranger.

Tổng cộng 769 xe thuộc diện ảnh hưởng đợt này đều là sản phẩm của nhà máy AutoAlliance ở Thái Lan, được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 14/10/2025 đến ngày 22/10/2025.

Trong thông báo triệu hồi, Ford cho biết trên một số xe bị ảnh hưởng, nước có thể lọt vào bộ ECU gạt mưa/rửa kính. Khi này, khách hàng sử dụng xe có thể nhận thấy một hoặc nhiều trạng thái lỗi bao gồm nước rửa kính phun liên tục, tia nước rửa kính bị yếu hoặc không hoạt động, góc cần gạt mưa không chính xác, hoặc toàn bộ hệ thống gạt mưa không thể hoạt động.

Các trạng thái lỗi này có thể xảy ra chập chờn hoặc liên tục. Ford cho biết vấn đề này đã được đội ngũ kỹ sư phát hiện trong quá trình liên tục giám sát và cải tiến chất lượng.

Ford Việt Nam cho biết đã ủy quyền cho các đại lý Ford để kiểm tra 769 xe Ranger, Everest thuộc diện ảnh hưởng, thực hiện thay thế miễn phí ECU gạt mưa/rửa kính đối với những xe không đạt yêu cầu.

Thời gian kiểm tra, thay thế với mỗi xe dự kiến ít hơn một ngày làm việc, tuy nhiên các đại lý có thể lưu giữ xe lâu hơn, tùy thuộc vào kế hoạch kiểm tra của từng đại lý.

Hiện, Ford chưa ban hành hướng dẫn ngừng lái xe theo lệnh triệu hồi đợt này. Hãng xe Mỹ khuyến cáo khách hàng sớm liên hệ đại lý để đặt lịch hẹn khắc phục xe.

Tại Việt Nam, Ranger cùng với Everest là những dòng xe Ford được khách Việt khá ưa chuộng, bên cạnh SUV cỡ C Ford Territory.

Tính đến hết tháng 5, Ford Ranger bán được 6.134 xe cho khách hàng Việt Nam, bao gồm 1.251 xe thuộc các phiên bản nhập khẩu. Tất cả phiên bản Ford Everest bán tại Việt Nam là xe nhập khẩu Thái Lan, hiện tích lũy được doanh số 5.283 xe sau 5 tháng.

Với doanh số như trên, cả Ford Ranger lẫn Ford Everest đều đang là cái tên dẫn đầu phân khúc của mình.