Những mẫu xe vừa bật tăng doanh số, đâu sẽ bền lâu?

Ford Mustang Mach-E, Suzuki Swift hay cả Toyota Hilux, Toyota Wigo đều có sự chuyển biến tích cực về doanh số so với giai đoạn trước.

Trước khi thị trường xe Việt khép lại nửa đầu năm 2026, nhiều mẫu xe "ế" đã nhanh chóng cải thiện doanh số, tăng mạnh sức bán. Có xe từng trắng doanh số ở vài kỳ báo cáo quý I/2026 nhưng đã bật tăng mạnh mẽ trong các tháng gần nhất.

Giảm giá cứu doanh số

Ford Mustang Mach-E là ôtô thuần điện đầu tiên của hãng tại thị trường Việt Nam. Ở thời điểm ra mắt vào tháng 8/2025, SUV điện này từng có giá gần 2,6 tỷ đồng .

Mức giá cao được cho là nguyên nhân khiến mẫu SUV thuần điện không được khách Việt dành nhiều sự ưu ái. Trong giai đoạn tháng 9-12/2025, Ford chỉ bán được 22 xe Mustang Mach-E cho khách hàng Việt Nam.

Bước sang quý đầu năm nay, Ford Mustang Mach-E tiếp tục tỏ ra khó bán tại Việt Nam với chỉ một xe bàn giao thành công trong tháng 2. Tuy nhiên, đợt điều chỉnh giảm 900 triệu đồng vào giá niêm yết thực hiện hồi tháng 4 đã tỏ ra có hiệu quả.

Ford Mustang Mach-E cải thiện doanh số sau khi giảm giá bán. Ảnh: Phúc Hậu.

Ngay trong tháng bắt đầu áp dụng giá bán mới, Ford Mustang Mach-E ghi nhận doanh số 49 xe. Mẫu SUV thuần điện tiếp tục ghi nhận lượng bàn giao 14 xe tại kỳ báo cáo tháng 5 - không quá khả quan nhưng đã có sự cải thiện đáng kể so với quý đầu năm.

Suzuki Swift cũng là mẫu xe tăng trưởng mạnh về lượng tiêu thụ trong giai đoạn quý II. Trước đó, doanh số Swift giảm liên tục trong 3 tháng đầu năm, nhưng đã tăng trưởng mạnh tại kỳ báo cáo gần nhất. Trong tháng 5, Suzuki Swift bán được 63 xe cho khách Việt, xác lập đỉnh doanh số cho đến thời điểm này của năm 2026.

Toyota Corolla Cross cũng là trường hợp tăng trưởng khá mạnh về doanh số so với giai đoạn quý I. Mẫu SUV cỡ B+ lập đỉnh doanh số tại kỳ báo cáo tháng 3 với 951 xe, nhưng lượng tiêu thụ trung bình 3 tháng đầu năm chỉ ở mức 485 xe. Trong khi đó, doanh số trung bình của Corolla Cross trong 2 tháng quý II đã ở mức gần 739 xe, tương đương tăng trưởng hơn 52%.

Toyota Hilux từng tạo dấu ấn với màn vượt mặt Ford Ranger hồi tháng 2. Dù không thể duy trì vị thế dẫn đầu, Toyota Hilux vẫn có thể bán trung bình hơn 660 xe/tháng trong giai đoạn 3 kỳ báo cáo gần nhất. Đây là một thành tích khá đáng chú ý, nếu xét đến doanh số trung bình chỉ 292 xe/tháng mà mẫu bán tải này từng ghi nhận trong cả năm 2025.

Toyota Hilux ở thế hệ mới đang bán tốt hơn giai đoạn trước. Ảnh: Phúc Hậu.

Toyota Wigo là trường hợp có phần thú vị hơn. Mẫu hatchback cỡ A nhập khẩu Indonesia chỉ bán được 3 xe trong tháng 5 nhưng vẫn được xem là tín hiệu tốt. Việc sở hữu doanh số trở lại cho thấy vấn đề đứt gãy nguồn cung của Wigo đã được giải quyết phần nào. Trước đó, Toyota Wigo trắng doanh số tại kỳ báo cáo tháng 4 do xe không thể vận chuyển về đại lý để bàn giao cho khách.

Nếu sử dụng doanh số trung bình của các quý đầu năm làm tham chiếu, những cái tên bao gồm Toyota Veloz Cross, Kia Sorento, Mazda2, Toyota Avanza Premio, Mazda CX-3 và cả Toyota Land Cruiser Prado đều ghi nhận sự cải thiện về sức bán.

Chi phí vẫn quan trọng

Như đã đề cập phía trên, việc hãng mạnh tay điều chỉnh giảm giá gần cả tỷ đồng cho Ford Mustang Mach-E đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về doanh số cho mẫu SUV thuần điện.

Từ chỗ chỉ bán được một xe trong suốt 3 tháng đầu năm, lượng tiêu thụ trung bình của Mustang Mach-E trong 2 tháng đầu quý II/2026 đã đạt 31,5 xe/tháng, tức cao hơn cả doanh số mà mẫu SUV điện này tích lũy được trong giai đoạn 4 tháng cuối năm 2025.

Loạt xe lắp ráp của Toyota tại Việt Nam như Veloz Cross, Avanza Premio cũng nằm trong nhóm cải thiện doanh số so với quý đầu năm. Các xe này thường xuyên được hãng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ kèm gói bảo hiểm thân vỏ, tổng giá trị khuyến mại quy đổi 65-75 triệu đồng.

Bộ đôi MPV bình dân Toyota Veloz Cross và Toyota Avanza Premio liên tục được hãng tung ưu đãi hàng chục triệu đồng. Ảnh: TMV.

Toyota Hilux cải thiện doanh số chủ yếu do sự xuất hiện của thế hệ mới, nâng cấp ngoại hình, sử dụng động cơ diesel 2.8L làm tiêu chuẩn kèm giá bán không chênh lệch quá nhiều so với bản tiền nhiệm.

Toyota Wigo, như đã đề cập bên trên, bắt đầu ghi nhận doanh số trở lại sau khi vấn đề nguồn cung được giải quyết.

Về phần mình, doanh số Toyota Corolla Cross nhiều khả năng chịu tác động tích cực từ chính sách giảm thuế Tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid, bởi mẫu SUV cỡ B+ đang là một trong những trường hợp hiếm hoi ghi nhận bản hybrid bán chạy hơn bản thuần xăng. So với năm ngoái, giá bán hiện tại 865 triệu đồng của Toyota Corolla Cross 1.8HEV cũng đã giảm 40 triệu đồng.

Toyota Corolla Cross bản HEV bán chạy hơn so với bản thuần xăng. Ảnh: TMV.

Nhìn chung, chi phí sở hữu xe vẫn đang là yếu tố quan trọng, có tính quyết định không nhỏ đến doanh số của một mẫu xe tại thị trường Việt Nam.

Cuộc cạnh tranh giữa các hãng xe đang tạo ra nhiều chương trình ưu đãi có giá trị lớn. Điều này trước tiên có lợi cho khách hàng, mặt khác có thể giúp hãng cải thiện doanh số cho những dòng xe từng có kết quả kinh doanh không tốt ở vài thời điểm nhất định.