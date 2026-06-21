Giá nhiên liệu thúc đẩy doanh số xe điện hóa tại châu Âu

Giá nhiên liệu tăng do căng thẳng tại Trung Đông đang tạo cú hích mới cho thị trường xe điện hóa châu Âu, nhưng các chuyên gia cảnh báo đà tăng này có thể chỉ mang tính tạm thời.

Giá nhiên liệu tăng do tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông đang thúc đẩy nhu cầu đối với xe điện hóa (EV) mới và đã qua sử dụng tại châu Âu. Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo ngành công nghiệp ôtô cảnh báo xu hướng này có thể chững lại nếu giá xăng dầu hạ nhiệt trong thời gian tới.

Doanh số xe điện hóa mới tại châu Âu tăng trưởng

Theo dữ liệu ngành được chia sẻ với Reuters, bên cạnh yếu tố giá nhiên liệu, sự phát triển của hạ tầng sạc và làn sóng xe điện giá rẻ hơn, đặc biệt từ các hãng xe Trung Quốc, đang giúp EV trở nên phổ biến hơn với người tiêu dùng châu Âu.

Theo các công ty nghiên cứu thị trường, doanh số EV mới tại 17 thị trường châu Âu đã tăng 34% trong tháng 5/2026. Xe thuần điện (BEV) chiếm gần một phần tư tổng số xe đăng ký mới tại các thị trường này.

Tổ chức nghiên cứu New Automotive và hiệp hội ngành E-Mobility Europe phản ánh lượng đăng ký xe điện hóa mới tại 17 thị trường, chiếm hơn 90% doanh số ôtô tại Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA), đã tăng 34% trong tháng 5/2026 so với cùng kỳ năm ngoái. Xe thuần điện (BEV) chiếm gần một phần tư tổng số xe đăng ký mới tại các thị trường này.

Cuộc khủng hoảng nhiên liệu diễn ra đúng thời điểm các hãng xe đang tung ra nhiều mẫu EV có giá dễ tiếp cận hơn tại châu Âu, giải quyết một trong những rào cản lớn nhất đối với việc phổ cập xe điện: chi phí mua ban đầu cao hơn so với xe động cơ đốt trong.

Cuộc khủng hoảng nhiên liệu diễn ra đúng thời điểm các hãng xe đang tung ra nhiều mẫu EV có giá dễ tiếp cận hơn tại châu Âu, đồng thời sự phát triển của hạ tầng sạc cũng giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm.

Các thương hiệu Trung Quốc cũng đang mở rộng sự hiện diện tại châu Âu, không chỉ tập trung vào những mẫu xe cỡ lớn mà còn chuyển sang các dòng hatchback nhỏ gọn phù hợp với thị trường đại chúng. BYD gần đây đã giới thiệu mẫu Dolphin G tại Berlin.

Xe điện hóa cũ cũng được người châu Âu quan tâm

Nguồn cung xe điện đã qua sử dụng cũng đang tăng lên, trong khi nhu cầu vẫn duy trì mạnh. Sàn thương mại trực tuyến OLX cho biết số lượng khách hàng quan tâm đến các thương hiệu xe Trung Quốc tại Pháp đã tăng hơn gấp 4 lần trong tháng 5/2026.

Nguồn cung xe điện đã qua sử dụng cũng đang tăng lên, trong khi nhu cầu vẫn duy trì mạnh. Mức giá bán lại cũng ổn định và không còn bị mất giá nhiều như trước đây.

Tại Đức, nền tảng thương mại trực tuyến Carwow cho biết mức độ quan tâm đến xe điện, vốn được đo bằng số cấu hình xe được xem và lượng yêu cầu mua hàng, đã ổn định ở mức 70-75%, tăng mạnh so với khoảng 40% hồi đầu năm.

Xe điện đã qua sử dụng hiện cũng có mức giá tương đối hấp dẫn. Việc giảm giá mạnh do Tesla dẫn đầu vào năm 2023 từng khiến giá trị bán lại của nhiều mẫu EV giảm đáng kể. Tuy nhiên, giá xe điện cũ đang dần tăng trở lại khi nhu cầu cải thiện.

Sự kết hợp giữa chi phí sở hữu hấp dẫn hơn, nhiều lựa chọn xe giá rẻ và hạ tầng sạc ngày càng hoàn thiện có thể sẽ là yếu tố quyết định giúp thị trường xe điện châu Âu duy trì đà phát triển trong dài hạn.

Theo Cox Automotive, xe điện cũ vẫn rẻ hơn các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong có thông số tương đương. Tại Anh, những mẫu EV đã sử dụng từ 2 đến 4 năm chỉ được bán với giá khoảng 33% so với giá niêm yết ban đầu, trong khi xe chạy nhiên liệu hóa thạch giữ mức khoảng 52%.

Dù giá nhiên liệu cao đang đóng vai trò như một chất xúc tác, sự kết hợp giữa chi phí sở hữu hấp dẫn hơn, nhiều lựa chọn xe giá rẻ và hạ tầng sạc ngày càng hoàn thiện có thể sẽ là yếu tố quyết định giúp thị trường xe điện châu Âu duy trì đà phát triển trong dài hạn.