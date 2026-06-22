MPV 7 chỗ giá rẻ bán chạy ở Indonesia đều là xe Nhật

Tương tự Việt Nam, những mẫu MPV 7 chỗ giá rẻ đang ghi nhận doanh số tốt tại Indonesia đều là các đại diện từ Nhật Bản quen thuộc như Toyota Veloz hay Mitsubishi Xpander.

Indonesia cùng Thái Lan luôn được mệnh danh là một trong những thị trường khá "mở lòng" với các hãng xe lạ từ Trung Quốc. Trong 1-2 năm gần đây, thị trường ôtô quốc gia này đón tiếp hàng chục thương hiệu khác nhau từ đất nước tỷ dân, cùng hàng trăm mẫu xe mới ở đa dạng hệ truyền động.

Thế nhưng khi nhìn vào bảng xếp hạng doanh số tháng ở phân khúc MPV phổ thông, ta sẽ thấy một điểm chung khá bất ngờ giữa Indonesia và Việt Nam.

Đó là khi bước vào nhóm xe đề cao khả năng tiết kiệm chi phí, phân khúc xe giá rẻ và nhắm đến khách hàng "cơm áo gạo tiền", những cái tên quen thuộc từ Nhật Bản vẫn đang chiếm trọn thị phần.

Mẫu MPV 7 chỗ bán chạy nhất Indonesia trong tháng 5 là Toyota Avanza, với cấu hình tương tự chiếc Avanza Premio tại Việt Nam. Xe được bán với giá dao động 240-310 triệu IDR, tương đương 13.475- 17.405 USD .

Xếp sau Avanza là Mitsubishi Xpander với giá 285-315 triệu IDR. Tại Việt Nam, Xpander là mẫu MPV ở 7 chỗ chạy xăng bán chạy nhất thị trường trong nhiều năm, với doanh số trung bình vượt mốc 1.000 chiếc/tháng.

Cả Toyota Avanza và Veloz đều là 2 mẫu MPV 7 chỗ phổ thông bán chạy tại Indonesia. Ảnh: TMV.

Suzuki Ertiga Hybrid và cả XL Hybrid đều thuộc nhóm MPV phổ thông bán chạy tại Indonesia.

Tại Việt Nam, Suzuki trước đây cũng từng mở bán cả 2 mẫu xe là Ertiga Hybrid và XL7. Song hiện nay, chiếc Suzuki Ertiga Hybrid đã bị khai tử khỏi dải sản phẩm, trong khi mẫu xe kế vị là XL7 Hybrid, thay cho XL7 thường, đang "chật vật" tìm kiếm doanh số bán do trở ngại về thiết kế cũng như sức ép từ đối thủ MPV thuần điện.

Toyota Veloz cũng nằm trong nhóm MPV phổ thông bán chạy tại Indonesia với giá 300-335 triệu IDR. Tại Việt Nam, sau Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz (Cross) là cái tên dẫn đầu của phân khúc MPV 7 chỗ giá rẻ chạy xăng. Thậm chí trong nhiều tháng, doanh số tổng của mẫu xe còn từng vượt trên Mitsubishi Xpander.

Có thể thấy, nhóm xe MPV 7 chỗ phổ thông phổ biến tại Indonesia gần như tương tự Việt Nam, khi dẫn đầu vẫn là các cái tên từ Toyota hay Mitsubishi.

Ở thời điểm mà thị trường xuất hiện ngày càng nhiều xe mới với đa dạng công nghệ, thiết kế đẹp, tên gọi lạ, những chiếc xe từ các hãng lâu đời với ngoại hình trung tính, giá bán tiết kiệm vẫn giữ được sức hút nhất định với nhóm khách hàng bình dân phổ thông, những người chọn xe ưu tiên yếu tố thanh khoản, sức mạnh thương hiệu hay các tài xế taxi dịch vụ mong muốn tiết kiệm chi phí ban đầu.