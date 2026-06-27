Ford vừa là 'vua triệu hồi', vừa là hãng xe phổ thông ít lỗi nhất

Đang là hãng xe triệu hồi nhiều nhất, Ford đồng thời cũng là hãng xe ghi nhận ít lỗi nhất trong 90 ngày đầu sử dụng.

Theo Carscoops, tổng cộng 153 đợt triệu hồi trong năm ngoái khiến Ford tiếp tục là “vua triệu hồi” của thị trường xe Mỹ. Cho đến thời điểm hiện tại của năm 2026, Ford đã ghi nhận ít nhiều cải thiện khi số lệnh triệu hồi tạm thời ở mức 51 - con số vẫn đủ để bỏ xa Stellantis (19 đợt), General Motors (17) hay Toyota (15).

Dù vậy, Ford lại vừa đón nhận tin vui khi trở thành thương hiệu ôtô phổ thông xếp hạng cao nhất trong Nghiên cứu Chất lượng ban đầu của JD Power, dựa trên chỉ số PP100 - đơn vị đo lường phản ánh số lượng xe gặp lỗi trong 90 ngày đầu tiên, quy đổi về tỷ lệ bình quân trên 100 xe.

Chỉ số PP100 càng thấp thì xe của hãng càng ít lỗi trong khoảng 3 tháng đầu sử dụng. Kết quả, Ford dẫn đầu nhóm thương hiệu ôtô phổ thông năm nay với 152 PP100, vượt qua Nissan (156 PP100) và Buick (162 PP100).

Các dòng xe của Ford như Mustang, F-150 và F-Series Super Duty cũng dẫn đầu về chỉ số PP100 ở từng phân khúc của mình. Ford cho biết kết quả năm nay chỉ ra sự chuyển biến tích cực khi chỉ số PP100 của hãng đã giảm 41 điểm so với năm ngoái. Thương hiệu Lincoln thuộc sở hữu Ford cũng leo 2 bậc lên vị trí thứ 6 trong nhóm các thương hiệu ôtô hạng sang.

Trong danh sách chung cho toàn bộ thương hiệu ôtô, Ford xếp thứ ba và Porsche dẫn đầu với 138 PP100, chỉ số cho thấy trung bình 100 xe Porsche chỉ ghi nhận 138 lỗi. Porsche 911 cũng là mẫu xe ít lỗi nhất theo nghiên cứu của JD Power.

Genesis gây bất ngờ khi xuất hiện ở vị trí thứ hai với 151 PP100. Đây là bước nhảy vọt đáng kể, bởi thương hiệu xe sang thuộc tập đoàn Hyundai từng đứng thứ 10 năm ngoái với 138 PP100.

Lexus năm ngoái đứng nhất nhưng nay tụt xuống vị trí thứ tư. Land Rover thành công “leo” lên nửa trên bảng xếp hạng nhờ 173 PP100, cải thiện so với chỉ số 208 PP100 ghi nhận hồi năm ngoái.

Audi từng gây sốc khi là cái tên “đội sổ” vào năm 2025 với chỉ số 269 PP100, tương đương trung bình 100 xe sẽ ghi nhận 269 lỗi. Năm nay, thương hiệu Đức giảm chỉ số PP100 xuống còn 225, nhưng chỉ có thể cải thiện 3 bậc trên bảng xếp hạng.

Vị trí cuối bảng năm nay thuộc về Infiniti với 235 lỗi trên trung bình 100 xe. Con số này đã giảm từ 242 PP100 ghi nhận trong năm ngoái, và khách hàng có thể kỳ vọng thứ hạng của thương hiệu này còn tiếp tục cải thiện khi các dòng xe QX50 và QX55 đã bị loại bỏ.

Ở nhóm xe gầm thấp, Kia K4, Hyundai Sonata và Cadillac CT4 là những cái tên dẫn đầu về chỉ số PP100, theo sau là các mẫu xe của BMW.

Nissan Rogue, Chevrolet Blazer, Hyundai Venue và Subaru Ascent dẫn đầu nhóm crossover và SUV phổ thông. Chevrolet Tahoe và Toyota Sequoia chia sẻ vị trí dẫn đầu phân khúc SUV cỡ lớn.

Nhóm xe sang có chất lượng ban đầu tốt nhất gồm Cadillac XT5 và Lexus NX, cùng với BMW X2, X6 và X7. Kia Carnival được vinh danh là mẫu MPV tốt nhất, trong khi Hyundai Santa Cruz dẫn đầu phân khúc bán tải cỡ trung.

Nghiên cứu của JD Power xem xét các vấn đề mà người dùng gặp phải trong 90 ngày đầu tiên sở hữu xe. Đơn vị nghiên cứu cho biết chất lượng ôtô mới tại Mỹ nhìn chung đã cải thiện mạnh mẽ trong năm nay, với ít vấn đề được nêu ra hơn trong 9 trên 10 hạng mục được đánh giá. Chỉ số PP100 trung bình đã giảm từ 192 xuống 175 trong năm nay.

Dù vậy, có một vài tiêu chí trong nghiên cứu của JD Power được cho là không phản ánh đúng ý nghĩa “chất lượng xe”. Chẳng hạn, khay đựng cốc đóng góp lớn nhất vào sự cải thiện điểm số PP100 trung bình nhờ vị trí dễ tiếp cận hơn, đi cùng khả năng chứa nhiều loại kích cỡ cốc khác nhau.

Hệ thống thông tin giải trí lại gây ra ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất, khi các vấn đề về kết nối tiếp tục gây căng thẳng cho trải nghiệm của khách hàng. Số lượng vấn đề được báo cáo đã tăng lên trong năm nay và các vấn đề với kết nối Android Auto và Apple CarPlay chiếm mức tăng 1,4 điểm PP100 trong các vấn đề được báo cáo, đóng góp lớn nhất vào sự suy giảm chất lượng thông tin giải trí so với cùng kỳ năm trước.