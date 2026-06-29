Nhà sáng lập Koenigsegg cho rằng động cơ điện có thể rất nhanh và hiện đại, nhưng chưa thể tái tạo cảm giác, âm thanh và cảm xúc mà động cơ đốt trong mang lại cho siêu xe.

Trong chuyến thăm nhà máy Koenigsegg tại Thụy Điển nhân dịp hãng giới thiệu dự án Lego mới lấy cảm hứng từ siêu xe Sadair’s Spear, chuyên trang Motor1 đã có một buổi phỏng vấn với CEO Christian von Koenigsegg về định hướng của công ty trong cuộc đua điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành công nghiệp ôtô.

Định hướng của Koenigsegg trong trào lưu điện hóa

Câu hỏi này càng trở nên đáng chú ý khi nhiều thương hiệu siêu xe như Ferrari đã giới thiệu mẫu xe điện đầu tiên, trong khi các đối thủ khác cũng bắt đầu thảo luận nghiêm túc về tương lai không khí thải. Tuy nhiên, những chiếc xe rời khỏi nhà máy ở Ängelholm vẫn sử dụng động cơ đốt trong hoặc hệ truyền động hybrid, và điều đó dường như sẽ chưa thay đổi trong tương lai gần.

CEO Christian von Koenigsegg khẳng định thương hiệu hoàn toàn có khả năng tạo ra một mẫu hypercar EV nếu muốn. Vấn đề nằm ở chỗ hãng chưa xem đó là hướng đi phù hợp với triết lý tạo ra những sản phẩm đậm bản sắc Koenigsegg.

Theo ông Christian von Koenigsegg, quyết định này không xuất phát từ việc công ty thiếu năng lực phát triển xe điện. Ông khẳng định Koenigsegg hoàn toàn có khả năng tạo ra một mẫu hypercar EV nếu muốn. Vấn đề nằm ở chỗ hãng chưa xem đó là hướng đi phù hợp với triết lý tạo ra những sản phẩm tạo nên bản sắc thương hiệu.

Điều đáng chú ý là chính suy nghĩ của vị CEO này cũng đã thay đổi theo thời gian. Ông thừa nhận rằng khoảng 10 năm trước, ông từng nghĩ đến viễn cảnh năm 2026 Koenigsegg có thể đã sở hữu một mẫu xe điện.

Ông thừa nhận rằng khoảng 10 năm trước, ông từng nghĩ đến năm 2026 Koenigsegg có thể đã sở hữu một mẫu xe điện. Tuy nhiên, quan điểm ấy dần thay đổi khi ông nhận ra một chiếc hypercar không chỉ đơn thuần là công cụ tạo ra tốc độ.

Khi đó, ông cũng nhìn nhận xe điện giống như phần lớn ngành công nghiệp ôtô: một bước tiến tất yếu của những mẫu xe hiệu suất cao. Tuy nhiên, quan điểm ấy dần thay đổi khi ông nhận ra một chiếc hypercar không chỉ đơn thuần là một cỗ máy chinh phục tốc độ.

Tại sao Koenigsegg không sản xuất siêu xe điện?

Theo ông Christian von Koenigsegg, động cơ đốt trong mang lại nhiều giá trị vượt xa khả năng vận hành. Đó là sự rung động, âm thanh, phản hồi cơ khí và cảm giác kết nối giữa người lái với chiếc xe. Ông ví một chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong giống như một sinh vật sống, có cá tính và cảm xúc riêng. Trong khi đó, một chiếc xe điện dù nhanh đến đâu vẫn hoạt động ở một cấp độ cảm xúc khác.

Theo ông Christian von Koenigsegg, động cơ đốt trong mang lại nhiều giá trị vượt xa khả năng vận hành. Đó là sự rung động, âm thanh, phản hồi cơ khí và cảm giác kết nối giữa người lái với chiếc xe, điều mà EV vẫn chưa hề làm được.

"Nó không bao giờ có thể trở thành một quái thú đích thực", ông nói khi mô tả sự khác biệt giữa xe điện và xe xăng. Với Koenigsegg, hypercar không được tạo ra để giải quyết nhu cầu di chuyển hàng ngày. Những trang bị như điều hòa, ghế thoải mái hay hệ thống giải trí hiện đại đều có thể xuất hiện trên những mẫu xe điện rẻ hơn rất nhiều.

Giá trị thực sự của một chiếc siêu xe hay hypercar nằm ở thiết kế, kỹ thuật, cảm giác lái và mối liên kết gần như cảm xúc giữa người lái với cỗ máy. Theo nhà sáng lập Koenigsegg, động cơ đốt trong không chỉ là công nghệ tạm thời chờ ngày bị thay thế. Nó là một phần cốt lõi trong trải nghiệm mà hãng muốn mang đến cho các nhà sưu tập.

Siêu xe hybrid có lợi thế hơn siêu xe thuần điện?

Bên cạnh yếu tố cảm xúc, ông Christian von Koenigsegg cũng đưa ra quan điểm riêng về vấn đề môi trường. Ông cho rằng không thể đánh giá xe điện và xe động cơ đốt trong trên cùng một tiêu chuẩn khi áp dụng cho phân khúc hypercar.

Theo CEO Koenigsegg, một chiếc xe điện sử dụng bộ pin dung lượng rất lớn cần phải được vận hành trong thời gian dài để bù đắp lượng tác động môi trường từ quá trình sản xuất pin, vốn thải ra môi trường rất nhiều chất độc hại.

Theo ông, một chiếc xe điện sử dụng bộ pin dung lượng rất lớn cần phải được vận hành trong thời gian dài để bù đắp lượng tác động môi trường từ quá trình sản xuất pin. Trong khi đó, hypercar lại chỉ được sử dụng rất ít, thậm chí nằm yên trong bộ sưu tập trong nhiều năm.

Các tính toán mà ông đề cập cho rằng một mẫu xe với bộ pin nhỏ hoặc không dùng pin có thể có lợi thế hơn xe thuần điện sau khoảng 80.000 km. Nếu sử dụng nhiên liệu tái tạo hoặc nhiên liệu sinh học, con số này có thể tăng lên khoảng 140.000 km.

Các tính toán mà ông đề cập cho rằng một mẫu xe với bộ pin nhỏ hoặc không dùng pin có thể có lợi thế hơn xe thuần điện sau khoảng 80.000 km. Nếu sử dụng nhiên liệu tái tạo hoặc nhiên liệu sinh học, con số này có thể tăng lên khoảng 140.000 km.

Dù không phải ai cũng đồng tình với cách nhìn này, ông cho rằng nó giúp giải thích lý do Koenigsegg lựa chọn hướng phát triển hiện tại.

Liệu sẽ có một chiếc Koenigsegg thuần điện trong tương lai?

Điều đó không có nghĩa Koenigsegg bỏ qua công nghệ điện hóa. Công ty từng bắt đầu phát triển một nền tảng xe điện hoàn toàn mới, nhưng cuối cùng nhận thấy hệ truyền động hybrid là lựa chọn phù hợp hơn với khách hàng của mình.

Triết lý của Koenigsegg được thể hiện rõ trên mẫu Koenigsegg Gemera, nơi động cơ đốt trong kết hợp cùng motor điện để tạo ra hiệu suất cao nhưng vẫn giữ được sự linh hoạt trong sử dụng.

Một bộ pin tương đối nhỏ giúp xe có thể chạy điện trong đô thị, đi vào các khu vực hạn chế khí thải và vận hành yên tĩnh khi cần thiết. Đồng thời, hệ thống này còn hỗ trợ tái tạo năng lượng khi phanh, giảm nhu cầu sử dụng bộ pin khổng lồ với lượng vật liệu lớn.

Triết lý này được thể hiện rõ trên mẫu Koenigsegg Gemera, nơi động cơ đốt trong kết hợp cùng motor điện để tạo ra hiệu suất cao nhưng vẫn giữ được sự linh hoạt trong sử dụng.

Koenigsegg Gemera được trang bị động cơ V8 twin-turbo 5.0L, hiệu suất 1.500 mã lực/1.500 Nm. Kết hợp cùng động cơ điện Dark Matter mạnh 800 mã lực/1.250 Nm, siêu xe này có thể tạo ra công suất 2.300 mã lực và mô-men xoắn 2.750 Nm.

Ông Christian von Koenigsegg không hoàn toàn loại trừ khả năng Koenigsegg sẽ sản xuất một mẫu hypercar thuần điện trong tương lai. Điều đó phụ thuộc nhiều vào sự thay đổi của quy định cũng như tiến bộ công nghệ pin.

Nếu pin trở nên nhẹ hơn, nhỏ gọn hơn và ít phụ thuộc vào các vật liệu quan trọng, một số hạn chế hiện nay có thể giảm bớt. Khi đó, cuộc tranh luận có thể chuyển sang những yếu tố khác như trọng lượng xe và cảm giác lái.

Ngoài động cơ hybrid, Koenigsegg còn phát triển công nghệ gì?

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, quan điểm của Koenigsegg vẫn rất rõ ràng: trong thế giới hypercar, động cơ đốt trong vẫn mang lại những trải nghiệm mà chưa công nghệ nào có thể thay thế.

Ở thời điểm hiện tại, quan điểm của Koenigsegg vẫn rất rõ ràng: trong thế giới hypercar, động cơ đốt trong vẫn mang lại những trải nghiệm mà chưa công nghệ nào có thể thay thế.

Hiện nay, các mẫu siêu xe Koenigsegg có thể sử dụng nhiên liệu E85, hỗn hợp chủ yếu gồm ethanol và một phần xăng. Theo ông, phần xăng này trong tương lai có thể được thay thế bằng nhiên liệu tổng hợp.

Ông cũng đề cập đến một kịch bản tham vọng hơn: sản xuất nhiên liệu từ CO₂ thu trực tiếp trong khí quyển kết hợp với năng lượng tái tạo. Một phần lượng CO₂ thu được có thể được lưu trữ vĩnh viễn dưới lòng đất, trong khi phần còn lại được dùng để tạo ra nhiên liệu.

Hiện nay, các mẫu siêu xe Koenigsegg có thể sử dụng nhiên liệu E85, hỗn hợp chủ yếu gồm ethanol và một phần xăng. Theo ông, phần xăng này trong tương lai có thể được thay thế bằng nhiên liệu tổng hợp.

Theo ông, quy trình này thậm chí có thể giúp đạt mức cân bằng khí hậu âm, tức lượng carbon loại bỏ khỏi môi trường lớn hơn lượng phát thải.

Về chi phí, vị CEO này hài hước gọi đó là một dạng "thuế dành cho thiên nhiên" - một cách nói thể hiện triết lý của ông: tiếp tục phát triển động cơ đốt trong, nhưng tìm ra những phương thức ngày càng bền vững hơn để vận hành chúng.