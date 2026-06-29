CATL, Google, Xiaomi bắt tay BMW làm 'liên minh pin xe điện'

Liên minh pin xe điện do CATL chủ trì được thành lập nhằm xây dựng khung quy chuẩn sản xuất, tái chế pin toàn cầu.

CATL vừa cùng các ông lớn công nghệ thế giới mở ra một liên minh pin xe điện toàn cầu nhân Tuần lễ Hành động Khí hậu London. Theo CarnewsChina, các ông lớn cùng bắt tay thành lập liên minh ban đầu gồm Google, Xiaomi, BMW, Renault và Volvo.

Nền tảng này thiết lập lộ trình phát triển có cấu trúc cho việc quản lý pin cũng như quy định về vòng đời phương tiện trong tương lai.

"Liên minh này hướng đến mục tiêu xây dựng một con đường phát triển bền vững và minh bạch cho toàn bộ ngành công nghiệp xe điện toàn cầu," đại diện CATL đã chia sẻ.

Sáng kiến kỹ thuật này tập trung vào việc xây dựng bộ khung hoàn thiện cho "Hướng dẫn Thiết kế Tuần hoàn Pin", kế hoạch phát hành vào năm 2027. Bộ khung sẽ giới thiệu các tiêu chí thống nhất cho việc kiểm tra chẩn đoán tế bào pin, đơn giản hóa quy trình tháo dỡ bộ pin và tái sản xuất tế bào pin. Các thông số kỹ thuật sẽ định nghĩa số liệu đánh giá cấu trúc áp dụng cho cả xe điện du lịch lẫn các dòng xe vận tải thương mại hạng nặng.

Liên minh tập trung vào việc mở rộng các quy trình tiêu chuẩn bằng cách đánh giá lịch sử vận hành, tỷ lệ suy thoái cùng các thông số sức khỏe còn lại của tế bào pin. Thông qua việc thiết lập các quy tắc vòng đời đồng nhất, những nhà sản xuất ôtô và đơn vị vận hành đội xe có thể tính toán chính xác giá trị tài sản đồng thời kiểm soát rủi ro tài chính.

Đại diện các ông lớn bắt tay thành lập liên minh pin xe điện. Ảnh: CATL.

Quỹ Ellen MacArthur đóng vai trò điều phối sự hợp tác liên ngành nhằm đồng bộ chiến lược của các doanh nghiệp với mục tiêu giảm lượng carbon.

Lượng phát thải từ chuỗi giá trị khai thác và chế biến thô hiện vẫn cao gấp 5 lần so với các hoạt động cốt lõi tại nhà máy.

Để giải quyết nút thắt này, nhà sản xuất đã tăng cường sử dụng các thành phần tái chế, giúp giảm 32% cường độ carbon của vật liệu.

Để mở rộng cơ sở hạ tầng ở nước ngoài, doanh nghiệp đã hợp tác với Octopus Energy nhằm xây dựng mạng lưới xe thương mại tại châu Âu. Sáng kiến này tiếp nối kế hoạch thử nghiệm hệ thống đổi pin cho xe tải hạng nặng tại thị trường châu Âu.

Dự án mới ứng dụng những công nghệ kỹ thuật đã được xác thực trên hành lang đổi pin dài 1.250 km triển khai dọc theo các tuyến đường vận tải nội địa vào năm ngoái.

Các dữ liệu theo dõi vận hành cho thấy 1.000 dự án hiệu quả đã giúp giảm 77% cường độ phát thải của các nhà máy cốt lõi tính từ năm 2022. Việc làm sạch quy trình sản xuất này trực tiếp giúp công ty đạt trạng thái trung hòa carbon hoạt động cốt lõi tại tất cả cơ sở sản xuất pin vào năm ngoái.

Những nỗ lực cắt giảm phát thải chuẩn hóa đảm bảo rằng hoạt động xuất khẩu tế bào pin quốc tế trong tương lai sẽ duy trì sự đồng bộ tuyệt đối với các quy định nghiêm ngặt về môi trường của phương Tây.