BYD lộ diện sedan đầu bảng, sạc đầy pin trong 9 phút

Mẫu sedan mới của BYD dự kiến được trang bị pin Blade thế hệ mới, xe có khả năng sạc đầy 0-100% trong 9 phút.

Mẫu sedan đầu bảng mới nhất thuộc dòng Dynasty của BYD mang tên Great Han vừa chính thức lộ diện qua các hình ảnh chạy thử và tài liệu từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT). Với kích thước vượt trội cùng loạt công nghệ tối tân, tân binh này được định vị ở phân khúc sedan cao cấp nhằm cạnh tranh sòng phẳng với các thế lực động cơ đốt trong truyền thống.

"Đây là mẫu sedan cỡ lớn đầu bảng nhằm tái định hình phân khúc xe sang," đại diện hãng xe Trung Quốc đã chia sẻ. "Thiết kế của xe áp dụng ngôn ngữ thẩm mỹ mới với vóc dáng bề thế, đường nét kéo dài từ cột B dạng fastback và hệ thống đèn hậu LED xuyên suốt thể thao."

Theo dữ liệu đăng kiểm, Great Han sở hữu thông số kích thước lần lượt là chiều dài 5.256 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.510 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 3.130 mm. Bộ khung này lớn hơn hẳn so với mẫu BYD Han hiện hành và tương đương với các dòng xe sang trục cơ sở dài (LWB) của châu Âu.

Bộ pin Blade thế hệ thứ hai (Blade Battery 2.0) được trang bị dưới sàn xe, tương thích với công nghệ sạc siêu tốc mới (Flash Charging) cho phép nạp đầy năng lượng chỉ trong 9 phút.

Xe được phân phối với 2 tùy chọn động cơ chính gồm PHEV, kết hợp động cơ xăng tăng áp 115 kW với một motor điện công suất 200 kW, đi kèm khối pin dung lượng 54,489 kWh.

Bản thuần điện BEV được trang bị motor điện đặt sau với công suất 370 kW. Phiên bản này có thêm tùy chọn dẫn động 4 bánh AWD cao cấp, bổ sung một motor đặt trước, nâng tổng công suất lên 764 mã lực.

Trên các phiên bản cao cấp, mẫu ôtô được trang bị thêm hệ thống cảm biến radar quang học LiDAR gắn trên nóc để vận hành gói hỗ trợ lái thông minh nâng cao.

Thiết kế ngoại thất và táp lô bên trong của mẫu BYD Great Han mới. Ảnh: BYD Fans/CNC.

Sự xuất hiện của Great Han được kỳ vọng sẽ vực dậy vị thế của BYD ở nhóm sedan hạng sang, nơi các dòng sản phẩm cũ đang có dấu hiệu chững lại về doanh số.

Theo số liệu từ cơ quan theo dõi thị trường China EV DataTracker, lượng đăng ký nội địa của mẫu sedan tiền nhiệm đã sụt giảm xuống còn 3.390 chiếc vào tháng 5 và 2.834 chiếc vào tháng 4. Đây là mức giảm đáng kể so với cột mốc 11.972 xe ghi nhận vào tháng 6/2025, khi vừa giới thiệu bản nâng cấp.

Tân binh dòng Dynasty dự kiến sẽ có mức giá dao động quanh ngưỡng 300.000 NDT (khoảng 44.130 USD ) cho các phiên bản chủ lực. Nhằm mở rộng tệp khách hàng, BYD cũng kế hoạch tung ra cấu hình tiêu chuẩn với mức giá dễ tiếp cận hơn ở mức 200.000 NDT (khoảng 29.420 USD ).

Xe sẽ phải đối mặt với cuộc cạnh tranh nội bộ trực tiếp từ các dòng sedan thuộc hệ thống mạng lưới Ocean của hãng.