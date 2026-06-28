Carvana đang thử nghiệm mô hình showroom mới tại Mỹ không cần nhân viên bán hàng, nơi khách hàng tự khám phá, lái thử và hoàn tất giao dịch trực tuyến.

Carvana đang thử nghiệm một mô hình showroom mới tại Mỹ, nơi các nhân viên bán hàng truyền thống được thay thế bằng mã QR, khu vực trưng bày theo chủ đề và công cụ mua xe tự hướng dẫn. Nếu thành công, cách người tiêu dùng có thể thay đổi đáng kể trong tương lai.

Mỹ thử nghiệm mô hình showroom không nhân viên bán hàng

Doanh nghiệp bán xe cũ trực tuyến này đã chi 171 triệu USD để mua lại 7 đại lý thuộc các thương hiệu Chrysler, Dodge, Jeep và Ram. Hiện Carvana đang thử nghiệm mô hình bán lẻ mới tại một cơ sở Stellantis ở Dallas, bang Texas (Mỹ).

Carvana đang thử nghiệm một mô hình showroom mới tại Mỹ, nơi nhân viên bán hàng truyền thống được thay thế bằng mã QR, khu vực trưng bày theo chủ đề và công cụ mua xe tự hướng dẫn.

Nhìn từ bên ngoài, cơ sở này vẫn giống một đại lý ôtô thông thường, nhưng trải nghiệm bên trong hoàn toàn khác biệt. Thay vì phòng tài chính, bàn đàm phán và đội ngũ bán hàng hưởng hoa hồng, khách hàng được chào đón bằng các mẫu xe trưng bày, mã QR và hệ thống mua sắm tự phục vụ.

Mục tiêu của Carvana khá đơn giản: cho phép khách hàng trực tiếp xem xe, trải nghiệm và lái thử trước khi hoàn tất giao dịch trực tuyến thông qua nền tảng của hãng. Nếu thành công, mô hình này có thể trở thành hình ảnh đại diện cho tương lai của ngành bán lẻ ôtô.

Mục tiêu của Carvana khá đơn giản: cho phép khách hàng trực tiếp xem xe, trải nghiệm và lái thử trước khi hoàn tất giao dịch trực tuyến thông qua nền tảng của hãng.

Sau hơn 100 năm tồn tại của mô hình đại lý truyền thống, cơ sở tại Dallas của Carvana đang cố gắng định nghĩa lại vai trò của một showroom. Khách hàng vẫn có thể tham quan xe, so sánh các mẫu và lái thử, nhưng sẽ không phải ngồi đối diện với tư vấn bán hàng để thương lượng giá.

Ai thay thế cho nhân viên bán hàng truyền thống?

Theo Carvana, mọi chiếc xe được bán tại cơ sở này, dù là xe mới hay xe đã qua sử dụng, đều sẽ được mua thông qua hình thức trực tuyến. Đại lý được thiết kế lại tập trung vào việc khám phá sản phẩm thay vì thúc đẩy doanh số.

Mọi chiếc xe được bán tại Carvana, dù là xe mới hay xe đã qua sử dụng, đều sẽ được mua thông qua hình thức trực tuyến. Đại lý được thiết kế lại tập trung vào việc khám phá sản phẩm thay vì thúc đẩy doanh số.

Thay thế cho đội ngũ bán hàng hưởng hoa hồng là các nhân viên được trả lương theo giờ, có nhiệm vụ giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách khi cần. Cách tiếp cận này tương tự mô hình phòng trưng bày của Tesla hoặc chương trình Genius của BMW, trong đó nhân viên tập trung vào kiến thức sản phẩm thay vì tìm cách chốt giao dịch.

Mô hình của Carvana không chỉ dừng lại ở việc biến đại lý thành nơi trưng bày xe. Công ty dự kiến bổ sung các khu vực dịch vụ, cho phép chủ xe bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện ngay tại địa điểm mua xe.

Các thương hiệu được bố trí trong những khu vực trưng bày riêng theo chủ đề. Jeep Wrangler được đặt trong không gian mô phỏng phong cách địa hình, trong khi Chrysler Pacifica xuất hiện trên nền trưng bày lấy cảm hứng từ sân bóng đá.

Ngoài ra, Carvana cũng cho thấy tham vọng mở rộng mạnh hơn vào thị trường xe mới. Mạng lưới đại lý mà hãng đang xây dựng có thể trở thành nền tảng để hỗ trợ các thương hiệu mới nổi trong tương lai. Một ví dụ tiềm năng là Slate Automotive, hãng đang phát triển mẫu bán tải điện tối giản, có thể hưởng lợi từ hệ thống bán hàng và dịch vụ sẵn có nếu hai bên hợp tác.

Ưu và nhược điểm của mô hình showroom không nhân viên bán hàng?

Về lý thuyết, việc tách khu vực trải nghiệm khỏi điểm bán hàng mang lại nhiều lợi ích. Nó giúp giảm chi phí vận hành, tạo môi trường mua sắm thoải mái hơn và phù hợp với nhóm khách hàng trẻ vốn ngày càng quen với việc thực hiện các giao dịch lớn trên mạng.

Việc tách khu vực trải nghiệm khỏi điểm bán hàng mang lại nhiều lợi ích. Nó giúp giảm chi phí vận hành, tạo môi trường mua sắm thoải mái hơn và phù hợp với nhóm khách hàng trẻ.

Dù vậy, mô hình này vẫn còn một số thách thức. Số lượng xe phục vụ lái thử tại các cơ sở Carvana còn hạn chế, khiến khách hàng có thể không được trải nghiệm đúng phiên bản mà họ dự định mua. Tuy nhiên, công ty cho biết những mẫu xe tương tự sẽ được cung cấp để khách hàng tham khảo.

Dù còn nhiều câu hỏi cần giải đáp, tiềm năng của mô hình này là rất lớn. Carvana hiện đã là một trong những nhà bán lẻ ôtô có giá trị nhất tại Mỹ, và một số nhà phân tích cho rằng vốn hóa của công ty có thể vượt mốc 100 tỷ USD trong tương lai, vượt qua nhiều tập đoàn lớn như General Motors (GM) và Ford.

Nếu mô hình này chứng minh được hiệu quả, các nhà bán lẻ và nhà sản xuất khác có thể sẽ học theo, qua đó làm thay đổi cách người tiêu dùng tương tác với showroom.

Carvana dường như đang thay đổi cách nhìn về vai trò của một showroom. Nếu mô hình này chứng minh được hiệu quả, các nhà bán lẻ và nhà sản xuất khác có thể sẽ học theo, qua đó làm thay đổi cách người tiêu dùng tương tác với showroom, đặc biệt khi thế hệ khách hàng trẻ ngày càng thoải mái với việc mua xe trực tuyến.