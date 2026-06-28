Lý do Mazda phải gấp rút giảm ồn cho Miata

Mazda buộc phải giảm ồn cho Miata để mẫu roadster huyền thoại này đủ điều kiện bán tại Nhật Bản từ đầu tháng 7.

Theo Motor1, Mazda từng xác nhận đang phát triển khẩn trương một thế hệ Miata mới. Thế hệ ND hiện tại đã có mặt trên thị trường gần 12 năm, trải qua nhiều phiên bản nâng cấp kỹ thuật cũng như các phiên bản đặc biệt khác.

Trong năm 2026, Mazda sẽ vẫn tiếp tục có những điều chỉnh cho mẫu roadster này. Loạt thay đổi mới nhất chỉ nhằm đảm bảo Miata có thể đáp ứng tiêu chuẩn tiếng ồn và đủ điều kiện được bán tại thị trường nội địa Nhật Bản. Quy định mới nhất đã buộc các kỹ sư phải “giảm ồn” cho Miata, trang bị bộ lốp êm hơn cùng bộ giảm thanh lớn hơn.

Với phiên bản Miata mui cứng, bộ giảm thanh kích thước lớn gây ra những hạn chế về không gian bố trí, buộc Mazda phải giảm chiều sâu của khoang hành lý vốn đã khá nhỏ phía sau.

Các thay đổi bổ sung ở hệ thống nạp giúp mẫu xe thể thao 2 cửa đáp ứng các yêu cầu về tiếng ồn bên ngoài khi vận hành.

Nếu không có những thay đổi này, Mazda sẽ không thể bán Miata tại Nhật Bản từ tháng 7 trở đi - thời điểm các quy định về tiếng ồn Giai đoạn 3 được áp dụng tại Nhật Bản, đồng bộ Quy định quốc tế R51-03 cho tất cả phương tiện giao thông.

Các quy tắc này hạ mức âm lượng tối đa được chấp nhận xuống còn 68-72 dB, với giới hạn cụ thể phụ thuộc vào tỷ số công suất trên khối lượng xe. Trước đó, Giai đoạn 2 cho phép giới hạn tiếng ồn ở mức 70-74 dB, còn Giai đoạn 1 từng cho phép ôtô tại Nhật Bản có thể “ồn” đến 72-75 dB.

Mazda cũng xác nhận Miata bán tại Nhật Bản sẽ có thêm phiên bản đặc biệt Pure Sport (PS), sử dụng động cơ dung tích 1.5L, tức nhỏ hơn so với Miata tiêu chuẩn. Phiên bản này kết hợp mui màu xám với ngoại thất sơn xanh Zinc Green Metallic, đi kèm bộ mâm Rays màu đen kích thước 16 inch. Hệ thống phanh Brembo được trang bị với cùm phanh màu bạc, giảm chấn Bilstein là trang bị tiêu chuẩn.

Miata bản PS có ghế bọc vải dạng giả da lộn, các vòng viền màu đen xung quanh nút bấm khởi động, núm xoay chỉnh điều hòa. Phần viền các cửa gió điều hòa cũng được hoàn thiện bằng màu nâu đen bóng.

Kể từ thế hệ NA đầu tiên ra mắt vào năm 1989, Mazda đã bán được hơn 1,26 triệu xe Miata cho khách hàng toàn cầu, và mẫu xe thể thao mui trần cỡ nhỏ dẫn động cầu sau vẫn đang “một mình một ngựa” trong phân khúc. Dù vậy, các tiêu chuẩn tiếng ồn mới là lời nhắc nhở rằng tất cả phương tiện đều phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt này, dù đó có là mẫu xe thuộc phân khúc ngách đi chăng nữa.