Siêu xe điện Ferrari Luce đến Trung Quốc, vừa ra mắt đã bán hết

88 suất đặt hàng độc quyền dành cho thị trường Trung Quốc đã được bán hết ngay trong ngày giới thiệu đầu tiên của Ferrari Luce.

Sau khi ra mắt đầy tranh cãi tại Rome vào cuối tháng 5, mẫu sedan thuần điện đầu tiên trong lịch sử mang tên Ferrari Luce đã chính thức được mở bán tại thị trường Trung Quốc. Xe có mức giá bán lẻ đề xuất hơn 3,9 triệu NDT (tương đương khoảng 586.600 USD ).

Dù mức giá đắt đỏ, toàn bộ 88 suất phân bổ dành riêng cho thị trường tỷ dân này đều nhanh chóng tìm thấy chủ nhân ngay trong ngày đầu tiên.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thương hiệu siêu xe Italy đang phải đối mặt với sự sụt giảm thị phần tại Trung Quốc, dưới sức ép từ sự trỗi dậy mạnh mẽ của các dòng siêu xe nội địa như Yangwang U9.

Cùng lúc đó, chi phí sở hữu các dòng xe sang chạy động cơ đốt trong truyền thống tại đây cũng liên tục leo thang, dù rào cản này không ảnh hưởng quá nhiều đến nhóm khách hàng thượng lưu của Ferrari.

Đáng chú ý, mức giá của Luce tại Trung Quốc ghi nhận mức chiết khấu bất ngờ khoảng 7% so với giá bán tại thị trường châu Âu là 550.000 Euro (tương đương 626.000 USD ). Để so sánh, mẫu grand tourer chạy xăng Amalfi (dòng xe thay thế cho Roma) có giá khởi điểm chỉ khoảng 267.000 USD tại Anh, nhưng do phải gánh thêm các khoản thuế dung tích xy-lanh và thuế xa xỉ phẩm, giá bán của Amalfi tại Trung Quốc bị đẩy lên gần 2,6 NDT (khoảng 382.000 USD ).

Ferrari Luce được mở bán tại Trung Quốc với giá hơn 586.000 USD . Ảnh: CNC.

Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng việc mở bán Luce thực chất là một "bài kiểm tra lòng trung thành" từ Maranello, ép buộc các đại gia phải mua mẫu sedan điện này nếu muốn giành quyền ưu tiên tiếp cận các dòng siêu xe giới hạn trong tương lai.

Tuy nhiên, Giám đốc Tiếp thị của Ferrari đã lên tiếng phủ nhận thông tin này trên tờ The Drive, và tuyên bố này cũng được áp dụng nhất quán cho thị trường Trung Quốc.

Đối với những người đứng ngoài tệp khách hàng trung thành của ngựa chồm, đại diện xe điện Trung Quốc rõ ràng nhất để đặt lên bàn cân với Luce là Yangwang U9 của tập đoàn BYD. Với mức giá chỉ bằng một nửa, mẫu siêu xe Trung Quốc sở hữu khả năng sạc nhanh hơn, tăng tốc 0-100 km/h chớp nhoáng hơn và cung cấp công suất vượt trội hơn 200 mã lực tới cả 4 bánh.

Đối thủ chính của Ferrari Luce tại Trung Quốc là Yangwang U9 và GAC Hyper SSR. Ảnh: BYD, GAC.

Một đối thủ quốc nội khác là Hyptec SSR đến từ tập đoàn GAC có giá khởi điểm từ 1,28 triệu NDT (khoảng 189.200 USD ), nghĩa là chi phí của một chiếc Luce đủ để mua tới 3 chiếc SSR. Đại diện của GAC cũng sở hữu các thông số công suất và gia tốc ấn tượng hơn, với phiên bản cao cấp nhất có khả năng bứt tốc 0-100 km/h chỉ trong 1,9 giây.

Dù vậy, khác với U9 hay Hyptec SSR, Ferrari không định vị Luce là một chiếc siêu xe thể thao thuần túy. Hãng xếp dòng xe này vào phân khúc grand tourer 5 chỗ ngồi hướng tới sự sang trọng và trải nghiệm hành trình dài.

Các mẫu xe GT chạy điện của Trung Quốc như Denza Z9 GT dù sở hữu thông số kỹ thuật ấn tượng nhưng khoảng cách quá lớn về giá bán khiến tệp khách hàng gần như không có sự giao thoa.