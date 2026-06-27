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Xe Xe máy

Xe máy điện học sinh Yadea Omee giá từ 16 triệu đồng có gì?

  • Thứ bảy, 27/6/2026 14:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau Vekoo hay Ova, Yadea vừa giới thiệu thêm một mẫu xe máy điện học sinh mới mang tên Omee.

Yadea vừa giới thiệu mẫu xe máy điện học sinh Omee tại Việt Nam. Xe được thiết kế theo kiểu dáng bầu bĩnh, thiết kế nhỏ tương tự những mẫu xe máy điện dành cho học sinh trước đó của Yadea.

Xe có chiều cao yên 760 mm, phù hợp thể trạng người dùng Việt, đặc biệt là các bạn nữ độ tuổi 16-18 tuổi.

Yadea Omee được trang bị một màn hình thông minh TFT cỡ nhỏ kích thước 4,3 inch, kết nối bluetooth với điện thoại cho phép hiển thị bản đồ trực tuyến, nghe nhạc và nhận cuộc gọi.

YADEA Omee được trang bị động cơ hub TTFAR cho công suất định mức 1.000 W, công suất tối đa 1.350 W và vận tốc tối đa đạt 48 km/h.

Kết hợp cùng pin Lithium 48V30Ah, xe có khả năng di chuyển quãng đường 89 km mỗi lần sạc.

xe may, Yadea anh 1

Màn hình với giao diện hoạt hình trên Yadea Omee. Ảnh: Yadea.

Xe đang được bán với 3 phiên bản gồm Omee, Omee H và Omee P, giá dao động 15,99-21,99 triệu đồng.

Như vậy, đây sẽ là đại diện tiếp theo của Yadea trong phân khúc xe máy điện học sinh giá rẻ, cạnh tranh cùng các đối thủ như VinFast Zgoo, Flazz hay Honda Icon e: tại Việt Nam.

Trước đó, Yadea cũng đã giới thiệu hàng loạt mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng học sinh độ tuổi 16-18 tuổi, không cần giấy phép lái xe như Yadea Vekoo, Ova hay iCute H.

Điểm chung của các mẫu xe này là thiết kế nhỏ gọn, giá thành dễ tiếp cận và các màu sắc trẻ trung.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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