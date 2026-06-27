BYD thắng kiện, KOL chê xe hãng phải bồi thường hàng chục nghìn USD

Hàng loạt kênh truyền thông về ôtô có tiếng tại Trung Quốc đã thua kiện và phải đền bù hàng chục nghìn USD vì lỗi "bôi nhọ thương hiệu".

Hãng xe điện BYD vừa giành hàng loạt chiến thắng pháp lý trước các KOL, người có sức ảnh hưởng trong ngành ôtô tại Trung Quốc. Theo thông báo chính thức trên tài khoản Weibo của hãng, các vụ kiện tụng này nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và duy trì trật tự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Trước đó, các tài khoản mạng xã hội này đã liên tục đăng tải nhiều nội dung mang tính chất bôi nhọ, xúc phạm danh tiếng của BYD và các dòng sản phẩm của hãng.

"Các nội dung vi phạm tập trung vào việc thêu dệt, làm giả thông tin về hiệu suất pin, số liệu doanh số và dữ liệu theo dõi tài chính," đại diện pháp lý của BYD đã chia sẻ. Danh sách các KOL, kênh truyền thông bị xử thua kiện bao gồm Tiger Wolf Talk Cars, Zhengren Talks Cars, Solid-State Batteries Are Here, 987 Crazy Dad hay Xiaoyu Doesn’t Understand Cars.

Trong đó, kênh Tiger Wolf Talks Cars bị buộc phải công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại 210.000 NDT (khoảng 30.900 USD ). Hai tài khoản Zhengren Talks Cars và Solid-State Batteries Are Here cùng chịu mức phạt 100.000 NDT (khoảng 14.700 USD ) mỗi bên vì hành vi hạ thấp uy tín thương mại của doanh nghiệp.

Kênh 987 Crazy Dad bị phạt 85,000 NDT (khoảng 12.500 USD ) do lan truyền tin đồn thất thiệt về lỗi chất lượng sản phẩm và hành vi "cắt xén vật liệu". Tài khoản Xiaoyu Doesn’t Understand Cars nhận mức phạt 55.000 NDT (khoảng 8.100 USD ) vì cáo buộc BYD gian lận tài chính và doanh số.

BYD đã thắng kiện trước nhiều KOL trong vụ kiện liên quan đến chiến dịch "chống truyền thông bẩn". Ảnh: BYD.

Nhiều kênh lớn khác như Hippo War God và Zhang Bin Plays Off-Road cũng nằm trong danh sách bị xử phạt đợt này.

Chiến dịch pháp lý quy mô lớn này là bước mở rộng trong khung hình phạt của BYD đối với các hành vi bôi nhọ thương mại không có căn cứ. Để tiếp tục thắt chặt quản lý và đẩy lùi các chiến dịch "truyền thông bẩn" có nhận tiền thù lao. BYD khẳng định sẽ duy trì chương trình phần thưởng dài hạn cho người tố giác.

Định mức phần thưởng dao động từ 50.000 NDT (khoảng 7.349 USD ) lên tới 5 triệu NDT (khoảng 734.880 USD ) đối với các bằng chứng xác thực được cung cấp.

Thắng lợi tại tòa án diễn ra đúng vào giai đoạn bùng nổ doanh số của hãng ở cả 2 phân khúc xe hybrid cắm sạc (PHEV) và xe thuần điện (BEV). Theo dữ liệu từ cơ quan theo dõi thị trường China EV DataTracker, chỉ tính riêng trong tháng 5, mẫu SUV Sealion 06 đã đạt lượng đăng ký bán 18.856 chiếc.

Dòng crossover cỡ nhỏ Yuan UP cũng ghi nhận mức bàn giao ấn tượng với 17.043 xe. Các vị trí tiếp theo thuộc về Song Pro DM-i với 15.497 chiếc, Qin Plus EV với 12.971 chiếc và mẫu hatchback Dolphin đạt sản lượng sản xuất 12.819 xe.