Ferrari: Khách hàng cần thời gian để 'cảm thụ' được Ferrari Luce

Ferrari cho rằng khách hàng cần thời gian để làm quen với mẫu xe điện Ferrari Luce, trong khi thiết kế lại khác biệt với truyền thống của thương hiệu gây tranh cãi dữ dội.

Mẫu xe điện đầu tiên của Ferrari đang vấp phải nhiều tranh cãi kể từ khi ra mắt, nhưng hãng xe Italy cho rằng khách hàng cần thêm thời gian để làm quen trước khi có thể đánh giá đúng về mẫu xe này.

Ferrari Luce cần thời gian để "cảm thụ"?

Ông Gianmaria Fulgenzi, Giám đốc Phát triển Sản phẩm của Ferrari, cho biết mẫu xe điện đầu tiên này cần được "cảm thụ" trước khi người dùng có thể thực sự hiểu được ý tưởng mà thương hiệu muốn truyền tải.

Giám đốc Phát triển Sản phẩm của Ferrari Gianmaria Fulgenzi "giáo dục" khách hàng và những Ferrarista rằng chiếc EV này "cần được 'tiêu hóa', nếu không bộ não của bạn sẽ từ chối một số giải pháp thiết kế nhất định và tự đóng lại trước chúng".

Ra mắt vào tháng trước, Ferrari Luce có giá khoảng 550.000 Euro ( 640.000 USD ). Đây là mẫu xe gia đình 4 cửa và 5 chỗ ngồi, khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh quen thuộc của Ferrari với những mẫu xe thể thao gầm thấp sử dụng động cơ xăng hiệu suất cao.

Sự khác biệt này đã khiến nhiều người hâm mộ và giới bình luận đặt dấu hỏi về định hướng mới của thương hiệu. Thiết kế của Ferrari Luce, chủ yếu do cựu Giám đốc Thiết kế Apple là Jony Ive và Marc Newson tham gia phát triển, nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh luận. Một số hình ảnh chế thậm chí còn ví mẫu xe này với một chiếc máy hút bụi.

Với thiết kế "độc đáo", Luce trở thành tâm điểm của những tranh cãi bất tận trên mạng xã hội. Nhiều người đã chế meme liên quan đến mẫu xe điện này, ví chiếc EV như một loại máy hút bụi mang thương hiệu Trung Quốc nhưng dán logo Ferrari.

Ông Fulgenzi chia sẻ bên lề một sự kiện tại Milan: "Những chiếc xe như thế này cần được nhìn thấy, và cần được nhìn thấy nhiều lần. Nó cần được "tiêu hóa", nếu không bộ não của bạn sẽ từ chối một số giải pháp thiết kế nhất định và tự đóng lại trước chúng".

Siêu xe Luce là một "kiểu Ferrari khác"?

Ferrari cho biết hãng không bị ảnh hưởng bởi những phản ứng tiêu cực ban đầu và khẳng định sự quan tâm của khách hàng dành cho Luce vẫn "rất mạnh mẽ". Hãng cũng bác bỏ các thông tin cho rằng đang buộc những khách hàng thân thiết phải mua Ferrari Luce nếu muốn có cơ hội sở hữu các mẫu xe giới hạn khác.

Phản ứng có phần gượng gạo của 2 tay đua Charles Leclerc và Lewis Hamilton, vốn thuộc biên chế đội F1 Scuderia Ferrari, khi trải nghiệm Ferrari Luce càng làm những ý kiến trái chiều càng thêm bùng nổ.

Ông Fulgenzi thừa nhận diện mạo khác thường của Luce, vốn phần lớn được quyết định bởi các yêu cầu về khí động học, có thể khiến một số người cho rằng đây không phải là một chiếc Ferrari thực thụ. "Nhưng điều đó không đúng. Đây là một kiểu Ferrari khác", ông khẳng định, đồng thời nhấn mạnh phần thân xe của Luce là "phức tạp nhất trong toàn bộ dải sản phẩm hiện nay của Ferrari".

Về khả năng vận hành, Ferrari Luce được trang bị 4 motor điện với tổng công suất 1.050 mã lực. Mẫu xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,5 giây và đạt tốc độ tối đa 310 km/h.

Việc gắn liền mẫu EV này với Giáo hoàng Leo XIV hay Tổng thống Italy Sergio Mattarella không thể "tẩy trắng" được các ý kiến trái chiều. Mới đây, Giám đốc Marketing Enrico Galliera đã rời vị trí này sau 16 năm cống hiến cho Ferrari.

Theo ông Fulgenzi, dù chuyển sang hệ truyền động hoàn toàn bằng điện, Luce vẫn giữ được cảm xúc đặc trưng của Ferrari: "Khi bước vào bên trong, bạn cảm nhận được một cảm xúc nhất định. Khi lái xe, bạn nhận ra mình đã trở về nhà, bởi những cảm giác lái mà bạn có trên các mẫu Ferrari khác cũng xuất hiện trên chiếc xe này".