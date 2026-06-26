Ôtô Hyundai sẽ có đèn khử trùng khoang lái

Công nghệ đèn khử trùng mới trên xe Hyundai và Kia được cho có thể làm việc hiệu quả mà không ảnh hưởng đến sức khỏe hành khách.

Theo Carscoops, tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc đã dành ra nhiều thời gian nghiên cứu cách thức giúp cho những chiếc xe luôn duy trì được trạng thái sạch sẽ. Hyundai Santa Fe và Hyundai Palisade đã có ngăn chứa đồ khử trùng, sử dụng nguồn sáng từ tia cực tím để tiêu diệt mầm bệnh trên các thiết bị di động đặt bên trong.

Dù chức năng này đã khá tiện dụng, Hyundai muốn tiến một bước xa hơn khi muốn sử dụng ánh sáng tia cực tím để vệ sinh, khử trùng cho toàn bộ khoang lái.

Giải pháp được nhắm tới là lắp đặt một số cụm đèn tia cực tím Far-UVC trên trần xe, cho phép tiêu diệt virus và vi khuẩn trong khoang lái trong vài phút.

Không giống đèn UV-C sử dụng trên Santa Fe và Palisade vốn có thể gây hại cho con người nếu tiếp xúc trực tiếp, đèn Far-UVC hoạt động trong dải bước sóng 200-230 nm, chỉ có tác dụng lên lớp keratin ngoài cùng của da người và không thể xâm nhập sâu hơn.

Quan trọng nhất, các đèn này có tác động đủ mạnh để phá hủy cấu trúc DNA của vi khuẩn và virus tồn tại trong khoang lái.

Hệ thống này do Hyundai và Kia phát triển, được biết đến với tên gọi Plasma Care UVC. Các loại đèn dạng này thường được dùng trong bệnh viện, tuy nhiên để sử dụng trên xe cần thêm một vài hiệu chỉnh.

Cụ thể, hãng cần đảm bảo hệ thống vẫn có thể vận hành tốt dưới các điều kiện rung động mạnh, thay đổi nhiệt độ hay các điều kiện lái xe khắc nghiệt, đồng thời phải đủ nhỏ để không tiêu tốn quá nhiều điện năng.

Quá trình thử nghiệm cho thấy hệ thống có thể tiêu diệt được 96,8% virus trong không khí trong khoảng 30 phút. Hệ thống này được cho là đặc biệt hiệu quả với vi khuẩn gây bệnh viêm phổi, có thể tiêu diệt 99,9% trong 30 giây, hay đạt 100% trong 60 giây. Một thử nghiệm riêng biệt cũng cho thấy hệ thống có thể tiêu diệt 99,9% vi khuẩn E.coli sau 40 phút vận hành.

Hyundai cho biết công nghệ này mang lại hiệu quả cao nhất trên các dòng xe chuyên dụng PBV, bao gồm Kia PV5 cùng với các xe đưa đón học sinh, xe vận chuyển trái cây và nông sản. Hệ thống này cũng sẽ phân hủy các hợp chất cứng đầu gây mùi hôi, giúp khoang cabin duy trì mùi hương trong lành.

"Plasma Care UVC được phát triển để sử dụng trong môi trường khoang cabin mở của xe khi có hành khách, vượt ra ngoài các phương pháp khử trùng truyền thống vốn bị giới hạn trong các khu vực kín", kỹ sư cao cấp Han Joo Jang cho biết.

Cả Hyundai và Kia đều chưa công bố thời điểm chính thức đưa hệ thống này lên một mẫu xe thương mại sản xuất hàng loạt.