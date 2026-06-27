Hơn 21.000 xe Subaru, Toyota, Lexus có nguy cơ 'sập nguồn'

Hơn 21.000 xe từ 3 thương hiệu Nhật Bản lớn gồm Subaru, Toyota, Lexus có nguy cơ bị lỗi hệ thống ECU do xung đột bộ nhớ.

Ba thương hiệu xe Nhật Bản gồm Toyota, Lexus và Subaru vừa thông báo triển khai chiến dịch triệu hồi tự nguyện đối với 20.991 chiếc xe điện tại thị trường Mỹ. Nguyên nhân bắt nguồn từ một lỗi phần mềm nghiêm trọng trong bộ điều khiển pin (High-voltage Battery ECU) có thể khiến xe bị sập nguồn động cơ đột ngột ngay khi đang di chuyển.

"Sự cố kỹ thuật này có thể xảy ra ở bất kỳ dải tốc độ nào, làm tăng nguy cơ va chạm giao thông," đại diện cơ quan an toàn NHTSA đã chia sẻ.

Hệ thống ECU điều khiển pin trên các mẫu xe bị ảnh hưởng do đối tác Denso cung cấp, sử dụng cấu trúc chứa hai mạch tích hợp cùng chia sẻ một vị trí địa chỉ bộ nhớ. Trong một số điều kiện vận hành, mạch giám sát liên tục ghi đè dữ liệu lên đúng vị trí mà mạch điều khiển vừa ghi trước đó.

Hiện tượng này đặc biệt dễ xảy ra khi dung lượng pin xuống thấp khiến tải CPU tăng cao và quá tải.

Khi việc ghi đè lặp lại liên tục, ECU sẽ thất bại trong bài kiểm tra vận hành hệ thống. Màn hình trước mặt tài xế sẽ lập tức hiển thị dòng thông báo “EV System Malfunction” (Lỗi hệ thống xe điện) cùng với hàng loạt đèn cảnh báo lỗi. Nếu lỗi tiếp tục duy trì, hệ thống truyền động điện sẽ tự động tắt hoàn toàn để bảo vệ mạch, khiến xe mất lực kéo.

Mặc dù hệ thống trợ lực lái và trợ lực phanh của xe vẫn hoạt động bình thường để tài xế tấp vào lề an toàn, sự cố này còn có thể làm vô hiệu hóa các tính năng an toàn chủ động khác như Hệ thống tiền va chạm (PCS) và Kiểm soát ổn định thân xe (VSC).

Tất cả các phương tiện trong diện triệu hồi thuộc đời xe 2026, được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 4/2025 đến tháng 4/2026. Cụ thể bao gồm 11.495 chiếc Toyota bZ, 4.757 chiếc Subaru Solterra và 4.739 chiếc Lexus RZ chia sẻ chung nền tảng khung gầm.

Subaru Sollerra cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi. Ảnh: Carscoops.

Vào năm 2025, trong quá trình phát triển một mẫu xe lai sạc điện (PHEV) mới, các kỹ sư Toyota từng phát hiện ra hiện tượng xung đột bộ nhớ tương tự. Tuy nhiên tại thời điểm đó, đội ngũ kỹ thuật nhận định lỗi này không ảnh hưởng đến xe thuần điện do chu trình hoạt động giữa hai cấu hình xe khác nhau.

Mọi chuyện chỉ thay đổi vào tháng 4 năm nay, khi dữ liệu chẩn đoán từ xa gửi về từ các mẫu xe thuần điện đang vận hành thực tế cho thấy dấu hiệu của lỗi ghi đè dữ liệu, buộc hãng phải tiến hành kiểm tra chuyên sâu và ra quyết định triệu hồi.

Hiện tại, Toyota mới chỉ ghi nhận một trường hợp yêu cầu bảo hành liên quan đến lỗi này và chưa có bất kỳ báo cáo tai nạn nào xảy ra. Các xe trong diện ảnh hưởng không thể cập nhật phần mềm từ xa (OTA) mà bắt buộc phải mang trực tiếp đến đại lý chính hãng để được cài đặt lại phần mềm nâng cấp cho bộ Battery ECU hoàn toàn miễn phí.