Tin mừng cho người thi bằng lái ôtô từ 1/7

Phần thi mô phỏng trong sát hạch bằng lái ôtô chính thức được bỏ từ ngày 1/7. Thí sinh chỉ cần đạt 3 phần gồm lý thuyết, sa hình và đường trường.

Từ ngày 1/7 tới đây, phần thi mô phỏng trong sát hạch bằng lái ôtô chính thức được bỏ. Quy trình thi sát hạch giấy phép lái xe các hạng bằng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE sẽ chỉ còn 3 phần thi, bao gồm sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình, sát hạch thực hành lái xe trên đường.

Đây là nội dung vừa được xác nhận trên fanpage chính thức của Cục CSGT - Bộ Công an.

Theo đó, Cục CSGT cho biết Bộ trưởng Công an vừa ban hành Thông tư Quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thay thế Thông tư số 12/2025 ngày 28/02/2025. Nội dung đáng chú ý của Thông tư mới là quy định bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính, thực hiện từ ngày 1/7/2026.

Quy định này được thực hiện căn cứ vào quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, cùng với Nghị định số 94/2026 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2026. Trong đó, Điều 24 về điều kiện về cơ sở vật chất của Trung tâm sát hạch lái xe đã bỏ quy định trang bị thiết bị sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, bỏ quy định trang bị phòng sát hạch mô phỏng.

Cho đến trước thời điểm ngày 1/7, quy trình thi sát hạch giấy phép lái xe vẫn bao gồm phần bài thi sát hạch bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Phần thi này chỉ áp dụng đối với các hạng bằng từ B đến DE. Thí sinh tham dự các kỳ thi sát hạch trước ngày 1/7 vẫn phải thi phần mô phỏng.

Đây là nội dung hiện hành tại Thông tư 12/2025 của Bộ Công an. Theo quy định tại Điều 4, các phần thi sát hạch lái xe bao gồm sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình, sát hạch thực hành lái xe trên đường và sát hạch lái ôtô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

Cục CSGT cho biết kể từ khi công tác sát hạch lái xe được Bộ Công an tiếp nhận, tỷ lệ thi đạt đã có những thay đổi đáng chú ý.

Trong giai đoạn trước ngày 1/3/2025, tỷ lệ thí sinh thi đỗ sát hạch ôtô phần lý thuyết ở mức 83%, sa hình đạt 67% còn đường trường có tỷ lệ thi đạt ở mức 99%.

Tuy nhiên từ khi Bộ Công an tiếp quản cho đến hết ngày 15/6, tỷ lệ thi đạt sát hạch bằng lái ôtô phần lý thuyết giảm xuống còn 78%. Tỷ lệ thi đạt sa hình ở mức 68% trong khi tỷ lệ thi đạt phần đường trường cũng giảm về mức 86%.

Tỷ lệ thi đạt chung cho ôtô là 53%, được ghi nhận trong giai đoạn từ ngày 1/3/2025 đến ngày 15/6 vừa qua. Tỷ lệ này ở xe máy là 66%, trong đó lượng thí sinh thi đạt phần lý thuyết chiếm 76%, tỷ lệ thi đạt phần sa hình xe máy là 89%.