Volkswagen đang xem xét đóng cửa 4 nhà máy tại Đức và nâng số lượng việc làm bị cắt giảm lên tới 100.000, trong một cuộc tái cơ cấu lớn nhất lịch sử ngành công nghiệp ôtô.

Theo 2 nguồn tin am hiểu vấn đề, ban giám sát Volkswagen đã được thông báo về kế hoạch, dự kiến được thảo luận trong cuộc họp ngày 9/7. Các nhà máy tại Hanover, Zwickau, Emden và cơ sở Neckarsulm của Audi có thể bị ảnh hưởng, đe dọa hơn 45.000 việc làm, bên cạnh khoảng 50.000 vị trí đã nằm trong kế hoạch cắt giảm trước đó.

Volkswagen cân nhắc cắt 100.000 việc làm, đóng 4 nhà máy tại Đức

Động thái này diễn ra khi Volkswagen chịu sức ép từ sự cạnh tranh ngày càng lớn của các hãng xe Trung Quốc, thuế nhập khẩu ôtô vào Mỹ và nhu cầu suy yếu tại châu Âu. Tập đoàn ôtô đến từ Đức cho rằng mô hình kinh doanh hiện tại đang trở nên khó duy trì.

Volkswagen có kế hoạch đóng cửa các nhà máy tại Hanover, Zwickau, Emden và cơ sở Neckarsulm của Audi có thể bị ảnh hưởng, đe dọa hơn 45.000 việc làm, bên cạnh khoảng 50.000 vị trí đã nằm trong kế hoạch cắt giảm trước đó.

Giám đốc Điều hành Oliver Blume đã trình bày kế hoạch với các lãnh đạo cấp cao nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho chương trình cắt giảm sâu. Tập đoàn cũng được cho là đang cân nhắc giảm đầu tư khoảng 15%, xuống hơn 130 tỷ Euro trong 5 năm tới.

Tuy nhiên, kế hoạch chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối từ công đoàn IG Metall và hội đồng công nhân Volkswagen. Chính quyền bang Lower Saxony, cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn, cũng tuyên bố không ủng hộ việc đóng cửa nhà máy.

Volkswagen đang bị các hãng xe Trung Quốc bỏ xa

Áp lực lên Volkswagen ngày càng lớn khi các hãng xe Trung Quốc đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường xe điện. Thị phần của các hãng xe ngoài nước đã giảm từ 57% năm 2020 xuống 32% năm 2025, theo AlixPartners.

Áp lực lên tập đoàn này ngày càng lớn khi các hãng xe Trung Quốc đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường xe điện. Tại Trung Quốc, thị phần của các hãng xe ngoài nước đã giảm từ 57% năm 2020 xuống 32% năm 2025.

Volkswagen, từng dẫn đầu thị trường Trung Quốc trong nhiều năm, đã bị BYD vượt qua vào năm 2024 và rơi xuống vị trí thứ ba năm 2025. Trước đó vào năm 2024, nỗ lực đóng cửa cơ sở sản xuất tại Đức của tập đoàn này đã thất bại sau khi gặp phản ứng dữ dội từ người lao động.

Không chỉ tại Trung Quốc, các thương hiệu xe điện Trung Quốc như BYD, Chery, SAIC và Leapmotor cũng đang mở rộng mạnh tại châu Âu, khiến Volkswagen đối mặt với một trong những thách thức lớn nhất trong lịch sử hoạt động.