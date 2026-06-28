Gel bôi trơn là 'cứu tinh' cho hơn 250.000 xe Land Rover

Sử dụng gel bôi trơn là giải pháp tình thế đang được Land Rover ứng dụng cho hơn 250.000 xe bị ảnh hưởng trong đợt triệu hồi vì lỗi túi khí.

Nguồn tin từ Carscoops cho hay Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa chính thức công bố đợt triệu hồi từng đẩy Land Rover vào khủng hoảng do lệnh dừng bán trước đó. Đợt triệu hồi này ảnh hưởng đến 250.857 xe của thương hiệu, bao gồm các dòng Defender đời 2020-2026, Discovery đời 2021-2026 và Range Rover đời 2022-2026.

Cơ quan quản lý cho biết số xe này gặp lỗi ở đầu nối cuộn dây lò xo vô lăng trong túi khí người lái, khiến bộ phận này có thể bị ăn mòn. Chi tiết hư hỏng này có thể khiến túi khí bung không đúng cách, hoặc thậm chí không bung khi xảy ra va chạm.

Quay trở lại tháng 8/2025, Land Rover từng nhận thấy số lượng yêu cầu bảo hành liên quan đến đèn cảnh báo túi khí tăng lên.

Hãng đã nhanh chóng kích hoạt một cuộc điều tra, kết quả cuối cùng phát hiện ra các chất oxit trên các chân ghim của một số đầu nối cuộn dây lò xo vô lăng được trả về. Land Rover cũng phát hiện tình trạng ăn mòn do ma sát và xác định điều này có thể dẫn đến tình trạng điện trở tăng lên trong mạch túi khí của người lái, tiềm ẩn nguy cơ khiến túi khí không bung khi có lệnh kích hoạt.

Land Rover cho biết vẫn chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về trường hợp túi khí không bung tại Mỹ. Một phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra đèn cảnh báo túi khí sẽ sáng lên ít nhất 300-400 dặm (khoảng 483-644 km) trước khi khả năng không bung của túi khí có thể xảy ra. Đây là một khoảng thời gian cảnh báo khá dài và người dùng được khuyên nên lưu tâm tín hiệu cảnh báo này.

Theo Carscoops, điểm thú vị trong đợt triệu hồi này nằm ở việc một lọ gel bôi trơn có thể giải quyết vấn đề. Sử dụng một ít gel bôi trơn để bảo vệ các đầu cực của đầu nối túi khí là giải pháp kỹ thuật đang được Land Rover lên kế hoạch triển khai.

Dù vậy, hiện tại hãng vẫn chưa có sẵn phương án xử lý ngay tại cấp độ đại lý, do đó các chủ xe sẽ nhận được thư thông báo ban đầu trước khi có thể mang xe đi khắc phục chính thức.