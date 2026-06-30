Từ 15/8, không còn bị phạt tiền nếu không trang bị ghế trẻ em

Việc xử phạt hành chính với hành vi điều khiển ôtô chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe mà không sử dụng ghế trẻ em chỉ áp dụng đến hết ngày 14/8.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an xác nhận từ ngày 15/8 tới đây, việc điều khiển ôtô chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ theo quy định, tức ghế trẻ em, sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo. Điều này đồng nghĩa từ ngày 15/8, việc không trang bị ghế trẻ em cho trẻ khi di chuyển bằng ôtô sẽ không còn bị phạt tiền.

Quy định này dựa theo nội dung khoản 1 Điều 2 Nghị định 238/2026 quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Nghị định 238/2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ 15/8.

Như vậy trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến hết ngày 14/8, việc điều khiển ôtô chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe mà không có thiết bị an toàn vẫn sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định hiện hành tại Nghị định 168. Cụ thể, nội dung điểm m khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024 nêu rõ hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính số tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Sau đó kể từ ngày 15/8, hành vi này sẽ chỉ bị phạt cảnh cáo, theo nội dung Nghị định 238/2026 vừa mới ban hành.

Trong Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, Điều 12 có định nghĩa cảnh cáo sẽ được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản.