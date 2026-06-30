Porsche Cayenne có thể được sản xuất tại Đức?

Porsche được cho là đang cân nhắc chuyển hoạt động sản xuất Cayenne từ Slovakia về nhà máy Leipzig, nhằm tận dụng công suất dư thừa tại Đức và cắt giảm chi phí vận hành.

Theo Bloomberg, Porsche đang lên kế hoạch đưa hoạt động sản xuất Cayenne về nhà máy Leipzig (Đức), nơi trước đây từng đảm nhiệm công đoạn kiểm tra cuối cùng của mẫu SUV cỡ trung này. Hiện tại, Leipzig là nơi sản xuất các dòng Panamera, Macan và Macan Electric.

Porsche Cayenne sẽ được lắp ráp tại Đức?

Tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung cho biết động thái này nhằm tận dụng tối đa công suất dư thừa tại nhà máy Leipzig. Cả 2 phiên bản Cayenne sử dụng động cơ đốt trong và phiên bản thuần điện Cayenne Electric được cho là đều có thể được đưa vào sản xuất tại Đức nếu kế hoạch được thông qua.

Theo một số nguồn tin, Porsche đang lên kế hoạch đưa hoạt động sản xuất Cayenne về nhà máy Leipzig, nơi trước đây từng đảm nhiệm công đoạn kiểm tra cuối cùng của mẫu SUV cỡ trung này.

Porsche chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên. Tuy nhiên, các nguồn tin cho rằng việc thay đổi địa điểm sản xuất là một phần trong nỗ lực kiểm soát chi phí của hãng xe đến từ Đức.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2002, Slovakia luôn là "quê nhà" của mẫu SUV hạng sang cỡ trung này. Phần lớn quá trình chế tạo, bao gồm lắp ráp thân vỏ, sơn, động cơ, hộp số, hệ thống truyền động, khung gầm, mâm vỏ... đều được thực hiện tại đây.

Thương hiệu xe thể thao này hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên. Tuy nhiên, các nguồn tin cho rằng việc thay đổi địa điểm sản xuất là một phần trong nỗ lực kiểm soát chi phí của hãng xe Đức.

Sau khi hoàn thiện các công đoạn chính tại Slovakia, những chiếc Porsche Cayenne được vận chuyển về Đức để lắp đặt nội thất, kiểm tra cuối cùng trước khi đến tay khách hàng hoặc xuất khẩu sang các thị trường khác, bao gồm cả Việt Nam.

Những thách thức khi sản xuất Porsche Cayenne tại Đức?

Mô hình sản xuất này được Porsche duy trì trong nhiều năm, dù nhà máy Osnabrück từng tham gia vào một số giai đoạn nhất định. Hãng tiếp tục vận hành chuỗi sản xuất Bratislava - Leipzig cho đến khi thế hệ Cayenne thứ hai kết thúc vòng đời. Nhà máy Bratislava vẫn đảm nhận phần lớn việc xuất khẩu Cayenne ra toàn cầu, trong khi một số xe được lắp ráp tại Malaysia để phục vụ thị trường Đông Nam Á.

Mức lương lao động tại Slovakia thấp hơn Đức, giúp Porsche tối ưu lợi nhuận trên mỗi chiếc xe bán ra. Các mẫu xe dùng chung nền tảng với Cayenne như Audi Q7 và Audi Q8 cũng được sản xuất tại Bratislava, giúp tối ưu chuỗi cung ứng.

Việc chuyển Porsche Cayenne về Đức có thể gây nhiều bất ngờ, bởi lý do mẫu SUV này được sản xuất tại Bratislava trong suốt hơn 2 thập kỷ không chỉ đến từ lịch sử mà còn liên quan trực tiếp đến chi phí. Mức lương lao động tại Slovakia thấp hơn Đức, giúp hãng tối ưu lợi nhuận trên mỗi chiếc xe bán ra.

Ngoài ra, các mẫu xe dùng chung nền tảng với Porsche Cayenne như Audi Q7 và Audi Q8 cũng được sản xuất tại Bratislava. Điều này giúp thương hiệu dễ dàng chia sẻ linh kiện, tối ưu chuỗi cung ứng và giảm chi phí sản xuất.

Porsche có thể phải đầu tư đáng kể để tái cấu trúc dây chuyền cho nhà máy Leipzig. Việc cải tạo và trang bị lại một nhà máy sản xuất vốn không phải khoản chi nhỏ đối với quy mô toàn cầu của thương hiệu này.

Việc chuyển dây chuyền về Đức, nơi chi phí sản xuất cao hơn, có vẻ là một quyết định không dễ dàng. Nhà máy Leipzig hiện cũng có mức độ dùng chung linh kiện với Cayenne thấp hơn, đồng nghĩa Porsche có thể phải đầu tư đáng kể để tái cấu trúc dây chuyền. Việc cải tạo và trang bị lại một nhà máy sản xuất vốn không phải khoản chi nhỏ.

Theo Frankfurter Allgemeine Zeitung, Porsche đang tiến hành đàm phán về các biện pháp tiết kiệm chi phí. Người phát ngôn của hãng xác nhận quá trình này nhưng không đề cập đến kế hoạch tại Leipzig.

Nhằm tận dụng công suất lắp ráp dư thừa tại Đức, hãng sẽ phải tìm cách duy trì lợi nhuận trên mỗi xe mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, đặc biệt với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong thế hệ tiếp theo.

Đến nay, vẫn chưa có quyết định chính thức nào được công bố. Tuy nhiên, nếu Cayenne thực sự quay lại sản xuất tại Đức, Porsche sẽ phải tìm cách duy trì lợi nhuận trên mỗi xe mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, đặc biệt với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong thế hệ tiếp theo.