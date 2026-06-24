Chiến lược tại Trung Quốc của Porsche khiến giới đầu tư quan ngại

Porsche đang đối mặt với bài toán khó tại Trung Quốc khi kế hoạch cải tổ mới vẫn chưa đủ sức xoa dịu nhà đầu tư sau giai đoạn lợi nhuận và doanh số sụt giảm mạnh.

Tân CEO Porsche Michael Leiters kêu gọi các cổ đông kiên nhẫn trong khi cam kết sẽ công bố kế hoạch cải tổ chi tiết vào cuối năm nay, nhưng những động thái ban đầu vẫn chưa đủ để xoa dịu lo ngại của giới đầu tư trước tình trạng lợi nhuận sụt giảm và doanh số lao dốc tại thị trường Trung Quốc.

Porsche cắt giảm chi phí quy mô lớn

Trong cuộc họp với cổ đông, ông Michael Leiters, người được bổ nhiệm vào đầu năm để dẫn dắt cuộc tái cơ cấu toàn diện tại hãng xe thể thao thuộc Volkswagen Group, cho biết Porsche sẽ trình bày các biện pháp cụ thể tại Capital Markets Day (Ngày hội Thị trường vốn) diễn ra vào ngày 7/10.

Tân CEO Porsche Michael Leiters kêu gọi các cổ đông kiên nhẫn trong khi cam kết sẽ công bố kế hoạch cải tổ chi tiết vào cuối năm nay, nhưng những động thái ban đầu vẫn chưa đủ để xoa dịu lo ngại của giới đầu tư.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư cho rằng Porsche cần hành động khẩn cấp hơn sau một năm 2025 đầy khó khăn. Trong giai đoạn này, đà suy giảm của Porsche tại nước này tăng mạnh, trong khi biên lợi nhuận hoạt động của hãng giảm mạnh xuống mức gần 1%.

Cổ phiếu Porsche đã giảm khoảng một nửa giá trị kể từ khi niêm yết vào năm 2022. Bên cạnh đó, Trung Quốc, từ một trong những thị trường sinh lời quan trọng nhất, đã trở thành khu vực hoạt động yếu nhất của hãng, với doanh số giảm 26% trong năm 2025.

Trung Quốc từ một trong những thị trường sinh lời quan trọng nhất đã trở thành khu vực hoạt động yếu nhất của hãng, với doanh số giảm 26% trong năm 2025.

Theo chiến lược của ông Leiters, Porsche sẽ tập trung mạnh hơn vào các dòng xe cao cấp, đồng thời triển khai cắt giảm chi phí quy mô lớn. Trước đó, hãng đã đạt thỏa thuận với công đoàn về kế hoạch cắt giảm 3.900 việc làm.

Porsche chưa có công nghệ vượt trội hơn các hãng xe Trung Quốc

Ông Ferdinand Dudenhoeffer, chuyên gia phân tích ngành công nghiệp ôtô Đức, cho rằng những tín hiệu ban đầu từ kế hoạch của ông Leiters phản ánh một hướng tiếp cận tái cấu trúc quen thuộc. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo: "Về trung và dài hạn, vẫn chưa rõ Porsche sẽ đi theo hướng nào".

Các nhà đầu tư cho rằng CEO Porsche chưa đề cập đầy đủ đến phần mềm và công nghệ lái tự động - hai yếu tố quan trọng để giành lại khách hàng tại đây, nơi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến trải nghiệm công nghệ trên xe.

Ông Harald Klein thuộc Hiệp hội DSW, tổ chức đại diện cho các nhà đầu tư nhỏ, cho rằng CEO Porsche chưa đề cập đầy đủ đến phần mềm và công nghệ lái tự động - hai yếu tố quan trọng để giành lại khách hàng tại Trung Quốc, nơi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến trải nghiệm công nghệ trên xe.

"Vấn đề không chỉ nằm ở hình ảnh thương hiệu, chất lượng hay năng lực kỹ thuật - những điểm mà Porsche chắc chắn sở hữu. Tại Trung Quốc, hãng cần đầu tư mạnh vào trải nghiệm người dùng về phần mềm và các mô hình kinh doanh mới", ông Klein nói.

Porsche 911 và Cayenne Electric trở thành sản phẩm chủ lực

Trong kế hoạch tương lai, 2 mẫu xe chủ lực gồm Porsche 911 và SUV thuần điện Cayenne Electric thế hệ mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong danh mục sản phẩm của Porsche dưới thời ông Leiters.

Porsche chính thức có mặt tại thị trường Trung Quốc vào năm 2001. Vào năm 2015, nước này trở thành thị trường lớn nhất của thương hiệu đến từ Đức.

Dù vậy, ông Dudenhoeffer đặt câu hỏi liệu chiến lược này có đủ sức giúp Porsche lấy lại vị thế tại Trung Quốc hay không. Ông nhận xét: "Cayenne chắc chắn sẽ phải đối mặt với bài kiểm tra lớn tại Trung Quốc về khả năng đáp ứng tiêu chí giá trị so với mức giá bán".

Hoạt động kinh doanh của Porsche tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới được thúc đẩy mạnh nhờ nhu cầu cao đối với các mẫu SUV hạng sang. Tuy nhiên, môi trường cạnh tranh đang thay đổi nhanh chóng khi các thương hiệu nội địa, điển hình như Xiaomi, bắt đầu tung ra những mẫu SUV tích hợp nhiều công nghệ với mức giá thấp hơn đáng kể.

Trong kế hoạch tương lai, 2 mẫu xe chủ lực gồm Porsche 911 và SUV thuần điện Cayenne Electric thế hệ mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong danh mục sản phẩm của Porsche dưới thời tân CEO Michael Leiters.

Với Porsche, bài toán hiện nay không chỉ là bảo vệ hình ảnh của một thương hiệu xe thể thao hạng sang, mà còn là tìm lại sự phù hợp trong một thị trường nơi công nghệ và giá trị sử dụng đang ngày càng trở thành yếu tố quyết định.