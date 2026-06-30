Lại thêm reviewer, KOL 'chê xe' bị hãng xe điện Trung Quốc kiện

Sau BYD, các hãng xe điện Trung Quốc khác cũng bắt đầu "mạnh tay" kiện các KOL, kênh truyền thông bôi nhọ xe.

ảnh: Reuters.

Phòng Pháp chế của Tập đoàn Xpeng vừa thông báo chính thức về việc giành chiến thắng trong hai vụ kiện chống lại hành vi bôi nhọ thương mại tại Trung Quốc.

Động thái này nhằm bảo vệ uy tín doanh nghiệp trước làn sóng lan truyền thông tin sai sự thật, xúc phạm và hạ thấp uy tín hoạt động vận hành của hãng từ một số kênh truyền thông mạng xã hội.

"Internet không phải là vùng đất ngoài vòng pháp luật. Chúng tôi sẽ kiên quyết sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người tiêu dùng và đối tác truyền thông đã đồng hành cùng hãng trong suốt thời gian qua", thông cáo của Xpeng ghi rõ.

Theo phán quyết sơ thẩm từ Tòa án Internet Quảng Châu (Trung Quốc), 2 cá nhân gồm Lưu Hồng Binh và Trương Lượng đã bị kết tội bôi nhọ danh tiếng doanh nghiệp.

Tòa án buộc Lưu Hồng Binh phải công khai đăng thư xin lỗi Xpeng trên các tài khoản mạng xã hội Toutiao, Sohu và NetEase có tên “Wo Shi Benbo Erba”. Trong khi đó, Trương Lượng cũng phải thực hiện nghĩa vụ công khai xin lỗi trên kênh truyền thông với tài khoản có tên “Longche Auto”, đồng thời bồi thường các tổn thất tài chính cho hãng.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng Xpeng đang cố gắng bảo vệ thương hiệu, chuẩn bị cho mẫu xe mới ra mắt. Ảnh: Xpeng.

Truyền thông Trung Quốc nhận định Xpeng chủ động công bố thông tin xử phạt vào thời điểm này nhằm chặn đứng các tin đồn thất thiệt ngay trước thềm sự kiện ra mắt của mẫu SUV fastback Mona L03.

Mona L03 là dòng xe thứ 2 thuộc dòng sản phẩm Mona hướng đến tệp khách hàng trẻ tuổi của Xpeng. Theo dữ liệu đăng kiểm từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), xe định vị ở phân khúc SUV cỡ nhỏ với kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.650 x 1.920 x 1.600 mm cùng chiều dài cơ sở 2.850 mm.

Mona L03 dự kiến được bán với 2 phiên bản động cơ gồm thuần điện và EREV. Trong đó, bản thuần điện được trang bị motor đơn công suất 245 mã lực, đi kèm 2 tùy chọn pin 56 kWh hoặc 69 kWh. Bộ pin cho phạm vi hoạt động khoảng 505-650 km mỗi lần sạc tùy phiên bản. Tùy chọn EREV được kết hợp một motor điện và động cơ xăng 1.5L, đi cùng bộ pin cho phạm vi hoạt động khoảng 257 km thuần điện.

Chiến thắng của Xpeng tiếp tục nối dài chuỗi ngày xử lý mạnh tay của các hãng xe điện Trung Quốc đối với KOL và các kênh truyền thông bôi nhọ sản phẩm. Trước đó, các cơ quan tài phán từng đưa ra những án phạt răn đe cực nặng.

Vào tháng 1, một blogger tung tin sai lệch về mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu SUV Denza B5 đã bị tòa án phán quyết phải đền bù cho BYD số tiền 2 triệu NDT (khoảng 280.000 USD ). Đến tháng 2, thương hiệu Maextro của Huawei cũng thắng kiện một KOL với số tiền bồi thường 300.000 NDT (khoảng 44.160 USD ).

Đỉnh điểm là Xiaomi Auto khi hãng này được tòa tuyên thắng một vụ kiện bôi nhọ danh tiếng với mức phạt lên tới 5 triệu NDT (khoảng 740.000 USD ).