Trước 15/8, ôtô cá nhân không trang bị ghế trẻ em có bị phạt tiền?

Cục CSGT nhấn mạnh từ 1/7 đến trước ngày 15/8, việc điều khiển ôtô chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe mà không sử dụng ghế trẻ em vẫn bị xử phạt hành chính.

Sau khi thông tin về hình thức phạt cảnh cáo với hành vi điều khiển ôtô chở trẻ em mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8, nhiều thắc mắc về hiệu lực thi hành của quy định này đã được gửi đến Cục CSGT - Bộ Công an.

Thông qua fanpage chính thức, Cục CSGT đã có lý giải rõ ràng cho từng giai đoạn thực thi, mức phạt áp dụng với từng hành vi vi phạm cụ thể liên quan đến ghế trẻ em.

Nhìn chung, Cục CSGT cho biết trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến hết ngày 14/8 tới đây, mức phạt hành chính từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng vẫn được áp dụng với hành vi điều khiển ôtô chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ theo quy định.

Chi tiết hơn, Cục CSGT cho biết quy định nói trên là nội dung tại điểm m khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024, đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 7 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự năm 2025 đã điều chỉnh, sửa đổi khoản 3 Điều 10 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã điều chỉnh hiệu lực thi hành của quy định này sang ngày 1/7 tới đây. Do đó tính đến hết tháng 6, quy định về xử phạt vi phạm hành chính với hành vi vi phạm trên vẫn chưa có hiệu lực thi hành.

Đến ngày 26/6 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Nghị định 238/2026 chính thức có hiệu lực từ 15/8/2026.

Theo nội dung khoản 1 Điều 2 Nghị định 238/2026, hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên ôtô mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định (trừ ôtô kinh doanh vận tải hành khách) sẽ bị phạt cảnh cáo.

Riêng hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên ôtô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ xe chỉ có một hàng ghế) vẫn bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Nghị định 238/2026 căn cứ vào Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15, sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8 tới đây. Do vậy trong giai đoạn từ ngày 1/7 đến 14/8, việc xử phạt vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định 168/2024.

Cục CSGT đồng thời cho biết tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng thiết bị an toàn khi chở trẻ em trên ôtô.

Song song với đó, lực lượng CSGT cũng sẽ tuyên truyền để người dân nhận biết, sử dụng những sản phẩm thiết bị an toàn cho trẻ em đạt chuẩn và đã được chứng nhận sự phù hợp theo QCVN 123:2024/BGTVT.

Cục CSGT lưu ý vẫn sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.