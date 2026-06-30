Chủ xe Việt hài lòng khi chuyển từ sedan xăng sang VinFast VF 9

Có giá lăn bánh tháng 6 chỉ từ 1,3 tỷ đồng, VinFast VF 9 mang lại trải nghiệm vận hành vượt trội và nhiều tiện nghi “chuẩn VIP”.

Mẫu xe này đang là lựa chọn lý tưởng cho nhiều người dùng Việt chuyển đổi từ sedan xăng.

Đổi xe, đổi tầm nhìn lẫn trải nghiệm

Quyết định từ bỏ chiếc sedan xăng đang sử dụng sau gần 6 năm gắn bó không phải là điều dễ dàng đối với anh Nguyễn Quốc Tuấn, chủ một doanh nghiệp gỗ ở Bắc Ninh. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi ngay trong lần đầu anh ngồi vào ghế lái của VF 9.

Lợi thế đầu tiên chính là tầm quan sát. Khác với tư thế ngồi thấp và có phần hạn chế của dòng sedan, VF 9 mang lại một tầm nhìn thoáng đãng của một mẫu SUV cỡ lớn. Điều này không chỉ giúp người lái bao quát mặt đường tốt hơn mà còn giảm bớt căng thẳng khi di chuyển trong phố thị đông đúc hay trên những cung đường đèo núi.

Hơn nữa, với một doanh nhân thường xuyên phải đi đường trường, khoảng sáng gầm xe cao của VF 9 là một điểm cộng so với chiếc sedan cũ. Từ khi chuyển sang VF 9, anh Tuấn không còn phải rón rén mỗi khi qua ổ gà hay lo ngại va quẹt gầm khi lên xuống vỉa hè. Đặc biệt, khả năng vận hành êm ái, mượt mà của xe là điều anh cảm nhận rõ rệt dù cầm lái hay ngồi ở hàng ghế sau.

Anh Nguyễn Quốc Tuấn bị chinh phục ngay lần đầu tiên ngồi trên chiếc VF 9.

“Nhờ hệ thống treo khí nén, VF 9 cho tôi cảm giác đầm chắc hiếm thấy. Khi gia đình đi đông người, các con tôi ngồi ở hàng thứ ba cũng vẫn cảm thấy thoải mái”, anh Tuấn đánh giá.

Đây cũng là quan điểm của reviewer Nguyên Vũ từ kênh Drive mode VN. Sau hành trình chinh phục cung đường Hà Giang, reviewer này nhận định cảm giác lái VF 9 rất ấn tượng. “Khi băng qua mố cao, xe sẽ dính chặt xuống mặt đường luôn chứ không xuất hiện tình trạng ‘bay xe’”, anh phân tích.

Còn khi vào cua, hệ dẫn động AWD giúp kiểm soát thân xe ấn tượng. Reviewer này cho rằng cấu trúc khung gầm và khối pin nặng giúp khoang cabin được giữ cân bằng theo phương thẳng đứng trong gần như toàn bộ quá trình xe leo đèo. Đây là yếu tố cốt lõi giúp người ngồi trên xe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, ít bị say xe hay mệt mỏi trong những hành trình dài.

Ngoài ra, anh cho rằng khối động cơ 402 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm mang tới khả năng tăng tốc “không có độ trễ” đặc trưng của xe điện. “Nếu muốn tăng tốc để vượt một mẫu xe bất kỳ, chúng ta chỉ cần nhích nhẹ là khối kim loại nặng 3 tấn này sẽ ngay lập tức vọt đi”, reviewer kênh Drive mode VN nhấn mạnh.

Khoang nội thất - “phòng VIP” di động của chủ nhân

Cũng là một người đã “phải lòng” VF 9, anh Nguyễn Thanh Sơn, một chủ xe đồng thời là reviewer, lại đánh giá cao sự sang trọng mà khoang nội thất VF 9 cũng như hàng ghế cơ trưởng mang lại.

VF 9 mang tới cảm giác lái đầm, chắc.

Anh đặc biệt chỉ ra hàng ghế thứ hai của VF 9 (hàng “ghế cơ trưởng”) được trang bị đầy đủ tính năng mà ngay cả những mẫu xe hạng sang giá 3- 4 tỷ đồng cũng chưa chắc có được, từ sưởi, làm mát đến massage đa chế độ. “Hàng ghế này mang lại cho tôi cảm giác như vào phòng VIP”, anh ví von.

Thậm chí, khi cần nghỉ ngơi, hàng ghế sau có thể gập phẳng tạo thành một chiếc giường lớn. Với những doanh nhân bận rộn hay gia đình đông người, khả năng biến chiếc xe thành không gian nghỉ ngơi yên tĩnh, không mùi khí thải là một “đặc quyền” đắt giá.

Ngoài ra, một lý do quan trọng khiến nhiều khách hàng quyết định xuống tiền cho VF 9 chính là bài toán kinh tế. Từ mức giá niêm yết 1,499- 1,699 tỷ đồng , trong tháng 6/2026, với ưu đãi 10% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và 2% từ chương trình “Mùa hè rực rỡ - Vinfascination” (có thể quy đổi thành voucher nghỉ dưỡng Vinpearl), cộng thêm chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện tới năm 2030, giá lăn bánh thực tế của VF 9 chỉ còn từ 1,3 tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng - chỉ ngang giá lăn bánh một số dòng D-sedan hay D-SUV chạy xăng.

Đặc biệt, VF 9 chinh phục doanh nhân bởi chi phí vận hành tối thiểu. Với đặc quyền miễn phí sạc pin đến 10/2/2029, các chủ xe có thể sử dụng xe với chi phí năng lượng gần như bằng 0 trong thời gian dài.

“Xét về bài toán kinh tế thì VF 9 chiến thắng. So với chiếc sedan cũ, chi phí sở hữu hay nuôi xe đều thấp hơn, nhưng giá trị nhận được lại hơn hẳn”, anh Tuấn so sánh.

Mang đến trải nghiệm VIP ở vị trí lái lẫn hàng ghế sau nhưng chi phí tiết kiệm từ lúc mua tới khi sử dụng, giới quan sát nhận định VF 9 là bước chuyển hợp lý cho doanh nhân tìm kiếm một mẫu SUV thay thế các dòng xe sedan đang dần giảm sức hút trên thị trường.