Honda làm rõ khả năng tương thích xăng E10 của xe đang bán ở Việt Nam

Toàn bộ ôtô, xe máy do Honda Việt Nam sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức đều tương thích xăng E10.

Honda Việt Nam (HVN) vừa lên tiếng xác nhận tất cả ôtô, xe máy do đơn vị sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam đều phù hợp sử dụng xăng E10 theo chuẩn quốc tế.

HVN cho biết trong nhiều năm qua, hãng xe Nhật Bản đã nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ động cơ tương thích với nhiên liệu có pha ethanol tại nhiều thị trường trên thế giới theo các tiêu chuẩn toàn cầu của hãng.

Riêng tại Việt Nam, tất cả mẫu xe do HVN sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức từ năm 2006 (với ôtô) và từ năm 1997 (với xe máy) đều phù hợp sử dụng xăng sinh học E10.

Nhiều mẫu xe Honda được trang bị hệ thống phun nhiên liệu điện tử (FI), đồng thời các chi tiết chính tiếp xúc trực tiếp với nhiên liệu được lựa chọn vật liệu và thiết kế có xem xét đến đặc tính của nhiên liệu chứa ethanol như xăng E10.

Do vậy, khi sử dụng xăng E10 đảm bảo chất lượng và thực hiện bảo dưỡng theo khuyến nghị của HVN, khách hàng có thể duy trì trạng thái vận hành tối ưu của phương tiện.

Ngoài ra, HVN khuyến nghị khách hàng sử dụng nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng tại các cửa hàng xăng dầu uy tín, duy trì hệ thống nhiên liệu theo đúng thiết kế nguyên bản của xe để giúp duy trì trạng thái vận hành tối ưu của phương tiện.

Khách hàng cũng được khuyến nghị thực hiện kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ theo hướng dẫn của HVN tại các đại lý ôtô và HEAD trên toàn quốc.

Đối với các xe đã thay đổi hoặc cải tạo hệ thống nhiên liệu, HVN khuyến cáo khách hàng nên đưa phương tiện đi kiểm tra tại các đại lý kinh doanh ôtô và HEAD chính hãng trên toàn quốc để được tư vấn và đánh giá phù hợp.