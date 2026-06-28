Trải nghiệm nhanh xe điện Honda UC3 giá dưới 60 triệu đồng

Honda vừa giao đến tay khách hàng tại TP.HCM những chiếc Honda UC3 đầu tiên. Đây là mẫu xe điện chiến lược được Honda giới thiệu tại Việt Nam theo lộ trình từng được hãng công bố.

Xe có thiết kế hầm hố, kích thước cỡ lớn. Phiên bản trên ảnh có màu sơn xanh đen ngọc trai. Ngoài ra Honda còn có một tùy chọn màu trắng ngọc trai.

Phần đầu xe mang khá nhiều đường nét tương tự mẫu xe chạy xăng PCX cùng nhà. Cụm đèn pha chính của Honda UC3 có dạng hình khối chữ nhật, phía trên là dải đèn định vị ban ngày chạy ngang.

Chủ xe có thể cắm sạc tại các trụ sạc được Honda xây dựng thí điểm ở các đại lý Head. Ngoài ra khi mua xe, khách hàng được tặng kèm bộ sạc tại nhà.

Xe được trang bị màn hình 5 inch, khả năng kết nối với ứng dụng Honda RoadSync, cho phép hiển thị bản đồ, điều chỉnh âm nhạc và nhận cuộc gọi thông qua màn hình khi đang lưu thông.

Dung tích cốp của UC3 khoảng 26 lít. Vì đã được lắp pin cố định dưới sàn xe, không gian cốp chứa đồ của UC3 trở nên rộng rãi hẳn so với 2 mẫu xe chạy điện cùng nhà là CUV e: hay Icon e:.

Motor điện đặt ở bánh sau cho công suất tối đa 8,15 mã lực, tốc độ tối đa 80 km/h. Động cơ xe vừa đủ để di chuyển hàng ngày, cảm giác lái khá ổn định và tương đồng các mẫu xe tay ga cùng nhà. Ở chế độ Sport, xe có khả năng tăng tốc, vào, thoát cua mạnh mẽ. Đáng tiếc, UC3 vẫn chưa được trang bị hệ thống chống trượt ABS.

Với giá bán kích cầu dao động 56,5-57,9 triệu đồng, Honda UC3 là sản phẩm đáng cân nhắc ở phân khúc xe máy điện cao cấp tại Việt Nam. Nỗ lực về giá này của Honda cho thấy hãng không hề "dạo chơi" trong cuộc chiến điện hóa, sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ còn lại trên thị trường.

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