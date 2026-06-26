Mercedes-Maybach GLS 480 4Matic facelift gần 9 tỷ đồng có gì mới?

Mercedes-Benz vừa giới thiệu bản nâng cấp của mẫu SUV cỡ lớn Mercedes-Mayback GLS 480. Xe được bán với giá 8,999 tỷ đồng , đắt hơn bản tiền nhiệm khoảng 200 triệu đồng.

Các số đo dài x rộng x cao của GLS 480 vẫn giữ nguyên, lần lượt là 5.208 x 1.999 x 1.838 mm trục cơ sở ở mốc 3.135 mm.

Gần như xe không có thay đổi nào về thiết kế so với bản tiền nhiệm. Đầu xe vẫn nổi bật với mặt lưới tản nhiệt nan dọc cỡ lớn.

Ở đuôi xe, các chi tiết từ đèn hậu, cách sắp xếp logo hay ốp ống xả kiểu "Maybach: đặc trưng phủ chrome cũng được xuất hiện.

Bên trong khoang lái, một số chi tiết khác biệt đến từ chất liệu như trần xe Manufaktur bằng vi sợi microcut, vô lăng thêm chức năng sưởi.

Gói thiết kế Exclusive nhấn mạnh vào chi tiết ốp gỗ walnut màu nâu, vân tự nhiên open pore. Xe được trang bị hệ thống lọc không khí và bụi mịn Energizing air control. Hàng ghế trước hỗ trợ đệm tựa lưng và các chức năng masage. Hệ thống âm thanh vòm giữ nguyên cấu hình nhưng tối ưu lên 29 loa, đạt công suất tối đa 1610 W và tích hợp công nghệ âm thanh vòm kỹ thuật số.

Khu vực hàng 2 rộng rãi, bệ tì tay trung tâm có thêm đế sạc không dây, giá đỡ cốc, cổng gió độc lập có thể điều chỉnh với các phím chức năng. Phía sau được trang bị thêm 2 màn hình giải trí phụ.

Hệ thống an toàn và hỗ trợ lái nhận gói nâng cấp lớn nhờ tích hợp công nghệ thực tế ảo, định vị tích hợp bản đồ tại Việt Nam. Gói hỗ trợ người lái bổ sung hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động. Tính năng bảo vệ chủ động tích hợp thêm hỗ trợ bảo vệ cho hành khách phía trước khi xảy ra tình huống va chạm đâm ngang thân xe.

Xe tiếp tục được trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng dung tích 2999 cc, sản sinh công suất cực đại 381 mã lực tại dải vòng tua 5800-6100 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại dải vòng tua 1600-4500 vòng/phút. Sức mạnh truyền qua hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Mẫu SUV cỡ sang này được đặt cùng bàn cân với các đại diện cùng tầm giá như Lexus LX 600 hay Range Rover Sport,

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