Cận cảnh Audi Q3 thế hệ mới - xe đô thị nhập Đức giá hơn 2 tỷ đồng

Q3 tiếp tục được trang bị động cơ xăng tăng áp dung tích 1.4L, cung cấp công suất tối đa 150 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Kết hợp với hộp số 7 cấp S tronic cùng hệ dẫn động cầu trước. So với mẫu xe tiền nhiệm, Audi Q3 ghi nhận gia tốc tốt hơn về thông số (9,1 giây so với 9,2 giây ở bản cũ), tốc độ tối đa cũng được tăng từ 207 km/h lên 209 km/h.