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Xe Ôtô

Cận cảnh Audi Q3 thế hệ mới - xe đô thị nhập Đức giá hơn 2 tỷ đồng

  • Thứ tư, 24/6/2026 08:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Audi Q3 được bán với 2 biến thể gồm Sportback và SUV, giá từ 2,099 tỷ đồng.

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Audi Q3 là mẫu xe cỡ nhỏ hạng sang vừa được hãng ra mắt bản thế hệ mới tại Việt Nam. Trên ảnh là biến thể SUV giá 2,099 tỷ đồng. Audi Q3 SUV có kích thước 4.531 x 1.856 x 1.601 mm, trục cơ sở 2.681 mm.

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Ngoài tùy chọn gầm cao, xe còn được phân phối thêm phiên bản Sportback giá 2,199 tỷ đồng với số đo chênh lệch nhẹ, lần lượt là 4.531 x 1.859 x 1.559 mm, trục cơ sở vẫn giữ nguyên kích thước 2.681 mm.

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Có thể thấy so với bản tiền nhiệm, Q3 nay đã có thiết kế sang trọng, "nịnh mắt" người dùng trẻ hơn với lưới tản nhiệt Singleframe họa tiết mắt xích kiểu mới.
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Cặp đèn chiếu sáng chính dạng matrix LED, tích hợp đèn ban ngày với chức năng "coming home, leaving home".

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Logo đặt ở trung tâm mặt ca lăng. Ở phía sau, Audi trang bị cho Q3 một logo phát sáng.

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Audi Q3 được trang bị mâm hợp kim 19 inch 10 chấu, đi cùng bộ lốp 255/45.

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Đèn hậu LED với thiết kế kiểu mới trên Audi Q3 SUV.

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Cốp xe Audi Q3 dung tích 488 lít. Với tùy chọn Sportback, khi gập hàng ghế thứ 2, dung tích cốp tăng lên thành 1.289 lít, trong khi ở bản SUV (bên trái) có tăng lên đến 1.386 lít.

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Bên trong khoang lái, khu vực táp lô được thay đổi trở nên hiện đại hơn. Cần số nay được dời từ yên ngựa ra phía sau vô lăng. Màn hình Audi Virtual Cockpit Plus trên Q3 nay được thiết kế dạng cong, kích thước 11,9 inch.
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Yên ngựa nay chỉ còn một số phím chức năng đơn giản cùng đế giữ cốc và hộc chứa đồ tích hợp đế sạc không dây. Hệ thống âm thanh 10 loa gồm các loại như loa siêu trầm, loa trung tâm và bộ khuếch đại âm thanh 8 kênh công suất 260 W.

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Hàng ghế 2 với độ ngả lưng vừa đủ, ở giữa có bệ tì tay đi cùng đế giữ cốc. Ngay bên dưới là cổng gió điều hòa hàng 2 cùng các cổng sạc.

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Q3 tiếp tục được trang bị động cơ xăng tăng áp dung tích 1.4L, cung cấp công suất tối đa 150 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Kết hợp với hộp số 7 cấp S tronic cùng hệ dẫn động cầu trước. So với mẫu xe tiền nhiệm, Audi Q3 ghi nhận gia tốc tốt hơn về thông số (9,1 giây so với 9,2 giây ở bản cũ), tốc độ tối đa cũng được tăng từ 207 km/h lên 209 km/h.

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Tại Việt Nam, Audi Q3 được đặt cùng "hạng cân" với loạt xe hạng sang cỡ nhỏ như BMW X1 hay Volvo XC40.

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Đan Thanh

Audi Audi Q3 SUV BMW Sportback

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