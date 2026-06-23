Hãng xe điện liên tiếp đuổi người

Sau đợt sa thải cách đây 4 tháng, hãng xe điện khởi nghiệp Lucid tiếp tục cắt giảm thêm 18% nhân sự tại Mỹ để tối ưu chi phí.

Theo Carscoops, sau đợt sa thải 12% lực lượng lao động cách đây 4 tháng, hãng xe điện khởi nghiệp Lucid đang chuẩn bị cắt giảm thêm 18% nhân sự tại Mỹ, đồng thời dừng một ca sản xuất tại nhà máy ở tiểu bang Arizona.

Động thái này ảnh hưởng đến cả nhân viên chính thức, nhà thầu phụ và công nhân tính lương theo giờ. Vấn đề lớn nhất của Lucid có thể không nằm ở khâu sản xuất hay phát triển sản phẩm, mà nằm ở khả năng tìm kiếm khách hàng.

Lucid công bố đợt cắt giảm hồi đầu tuần, bao gồm việc từ nhiệm ngay lập tức của cựu CEO tạm quyền kiêm COO Marc Winterhoff. Được biết, Lucid đang xóa bỏ hoàn toàn vị trí COO như một phần của nỗ lực tái cơ cấu diện rộng dưới thời tân CEO Silvio Napoli - người đã chính thức tiếp quản “ghế nóng” của Lucid từ ngày 1/6.

Hãng xe điện Mỹ cho biết đợt sa thải này sẽ giúp tiết kiệm khoảng 158 triệu USD chi phí thường niên, nhưng chỉ tiêu tốn khoảng 32 triệu USD chi phí trợ cấp thôi việc và các khoản liên quan.

“Đây là những quyết định khó khăn được đưa ra nhằm điều chỉnh sản lượng phù hợp với nhu cầu thị trường, giảm lượng xe tồn kho và thích ứng với các điều kiện thị trường đang sa sút”, người phát ngôn của Lucid cho biết trong một thông báo gửi đến CNBC.

Hãng xe điện Mỹ cho biết loạt động thái nói trên là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm tinh gọn quy mô, nâng cao năng lực thực thi và định vị Lucid trở nên cạnh tranh hơn theo thời gian.

Sedan điện Lucid Air ra mắt cho thấy khả năng của Lucid trong việc chế tạo một mẫu EV chất lượng. Gravity kế thừa công thức này trong diện mạo một SUV 3 hàng ghế, nhận về nhiều lời khen về phạm vi hoạt động, hiệu suất và tính sang trọng.

Bất chấp cơn mưa lời khen, Lucid dường như chưa thể tìm ra cách hiệu quả để sở hữu lượng doanh số đủ tốt, nuôi sống doanh nghiệp hàng nghìn nhân viên cũng như tham vọng trở thành thế lực lớn trong ngành công nghiệp ôtô.

Việc hủy bỏ ca sản xuất thứ hai tại nhà máy AMP-1 ở Casa Grande (tiểu bang Arizona) được cho là động thái phản ánh tình hình hiện tại của Lucid trên thị trường. Các nhà sản xuất ôtô thường sẽ không để lãng phí năng lực sản xuất nếu ghi nhận nhu cầu vượt quá nguồn cung.

Trong quý đầu năm, Lucid cho biết đã xuất xưởng khoảng 5.500 xe nhưng chỉ bàn giao được hơn 3.000 xe, khiến lượng tồn kho cao hơn mức kỳ vọng của giới lãnh đạo.

Tình hình hiện tại khiến mẫu crossover Cosmos sắp ra mắt đóng vai trò quan trọng đến thành bại của Lucid về sau. Với giá khởi điểm dự kiến dưới 50.000 USD , Lucid Cosmos đang được kỳ vọng có thể giành lấy thị phần từ Tesla và các đối thủ khác.

Nếu thành công, đợt sa thải thứ hai của Lucid sẽ được xem như bước “thắt lưng buộc bụng” khá khôn ngoan. Ở chiều hướng ngược lại, việc liên tiếp đuổi người chỉ càng khiến Lucid rời xa mục tiêu mà hãng xe điện này từng kỳ vọng đạt được.