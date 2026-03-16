Chiếc sedan điện mất 60% giá trị sau 4 năm

Trên chuyên trang đấu giá Cars & Bids, một chiếc Lucid Air phiên bản Dream Edition Performance vừa tìm được chủ mới với giá 67.067 USD. Đáng nói, chiếc xe từng được mua hồi tháng 2/2022 ở giá 170.500 USD, nghĩa là chiếc sedan điện đã mất hơn 60% giá trị chỉ sau 4 năm sử dụng.
Với quãng đường đã đi hơn 35.000 km, khoản "lỗ" này tương đương với việc cứ mỗi km di chuyển, chiếc Lucid Air phiên bản Dream Edition Performance đã mất khoảng 2,92 USD giá trị.
Chuyên trang Carscoops thậm chí so sánh khoảng khấu hao hơn 100.000 USD của chiếc sedan điện với giá bất động sản ở một số tiểu bang tại Mỹ. Kết quả, giá trị khấu hao của chiếc Lucid Air Dream Edition Performance trong bài tương đương hơn 30% giá trị một ngôi nhà tại Arkansas, Illinois, Iowa, Pennsylvania hay Michigan.
Với ODO hơn 35.000 km kèm giá bán hơn 67.000 USD, chiếc Lucid Air phiên bản Dream Edition Performance vẫn được đánh giá là "món hời", bởi luôn nhận quy trình bảo dưỡng tỉ mỉ, đã thay thế một số bộ phận và hoàn thành nhiều đợt triệu hồi từ hãng để khắc phục các lỗi.
Khoang lái còn khá mới của chiếc Lucid Air. Nhiều ý kiến so sánh sedan điện này với Tesla Model S, nhưng chuyên trang Carscoops đánh giá khoang lái Lucid Air có phần cao cấp hơn.
Tính năng nổi bật gồm ghế bọc da Nappa cao cấp, tính năng sưởi, thông gió và massage cho hàng trước.
Cụm màn hình đôi trên táp-lô cũng là điểm nhấn, bên cạnh hệ thống âm thanh 21 loa. Xe có gói trang trí nội thất Santa Monica, kết hợp từ màu xanh đậm và kem nhạt.
Lucid Air phiên bản Dream Edition Performance có thể tăng tốc 0-96 km/h trong 2,5 giây, đua drag race trong khoảng 9,9 giây.
Nhờ gói pin dung lượng 118 kWh, Lucid Air có thể hoạt động trên quãng đường tối đa 1.200 km mỗi lần sạc. Phạm vi hoạt động của xe được tối ưu khi đi kèm bánh xe khí động học đường kính 21 inch.
