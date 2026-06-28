Gần 90.000 chiếc Honda SH tại Việt Nam có thể lỗi cụm đồng hồ

Theo thông báo từ Honda, gần 90.000 chiếc Honda SH có nguy cơ lỗi đồng hồ và bảng mạch điện.

Honda vừa thông báo chương trình triệu hồi cho gần 90.000 chiếc xe tay ga Honda SH tại Việt Nam. Cụ thể, khoảng 89.908 chiếc tay ga Honda SH 125i và 160i sản xuất giai đoạn từ 25/8/2025 đến 28/4/2026 chịu ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này.

Theo Honda giải thích, hệ thống cụm đồng hồ và các bảng mạch điện được thiết kế trên các mẫu xe có nguy cơ bị mất hiển thị vận tổng, tổng số km đã đi, chẩn đoán chưa chính xác cảm biết nhiệt độ nước làm mát dẫn tới xe không khởi động được, đèn báo pha trên đồng hồ không sáng.

Các mẫu xe bị ảnh hưởng có thể bị lỗi đồng hồ, không hiển thị vận tốc và các thông tin liên quan. Ảnh: Đan Thanh.

Chủ xe sẽ sớm nhận được thông tin từ đại diện Honda Việt Nam. Khi đó, chủ xe có thể mang mẫu tay ga đến các đại lý Head để kiểm tra và cập nhật phần mềm sửa lỗi. Thời gian sửa chữa khoảng 12 phút/xe.

Tại Việt Nam, Honda SH luôn thuộc nhóm xe tay ga cao cấp ăn khách nhất thị trường. Xe đang được bán với giá dao động 77,89-87 triệu đồng với bản 125i. Honda SH 160i được bán với từ 95,09 triệu cho bản tiêu chuẩn CBS. Phiên bản cao cấp nhất là thể thao ABS được bán với giá 104,29 triệu đồng.