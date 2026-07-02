Dừng xe nghỉ trên cao tốc, tài xế bị phạt 13 triệu đồng

Theo nội dung Nghị định 168, việc dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định sẽ bị phạt 12-14 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an thông tin về một trường hợp vi phạm đỗ xe trên đường cao tốc không đúng quy định.

Cụ thể, vào sáng ngày 2/7, tại Km214+200 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT đã phát hiện và lập biên bản xử lý đối với tài xế điều khiển ôtô con mang biển kiểm soát 94A-xxx.29 có hành vi đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định.

Với hành vi vi phạm trên, Cục CSGT cho biết người điều khiển phương tiện đã bị xử phạt 13 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe theo điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định 168/2024.

Cụ thể, điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định số 168/2024 quy định khoản phạt hành chính 12-14 triệu đồng với người điều khiển ôtô thực hiện một trong các hành vi bao gồm dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe ở làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc.

Mức phạt này cũng áp dụng nếu dừng xe, đỗ xe không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp, không đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" (hoặc đèn cảnh báo) về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 mét khi dừng xe, đỗ xe trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe trên một phần làn đường xe chạy trên đường cao tốc.

Một trường hợp khác dừng xe trên cao tốc để đi vệ sinh cũng bị xử phạt. Ảnh: Cục CSGT.

Cục CSGT cho biết cao tốc không phải nơi dừng xe để nghỉ ngơi, nghe điện thoại hoặc giải quyết nhu cầu cá nhân, bởi các phương tiện thường xuyên di chuyển với tốc độ cao. Việc dừng xe không đúng nơi quy định, dù chỉ trong thời gian ngắn, cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Cục CSGT lưu ý người điều khiển phương tiện cần chủ động sử dụng các điểm dừng nghỉ, trạm dịch vụ trên hành trình, đồng thời chỉ được dừng, đỗ xe trên cao tốc trong trường hợp bất khả kháng hoặc khi phương tiện gặp sự cố.

Khi buộc phải dừng xe khẩn cấp trên cao tốc, tài xế phải đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt thiết bị cảnh báo từ xa theo quy định ít nhất 150 m phía sau, đồng thời thông báo ngay cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ.