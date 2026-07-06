Lý do nam thanh niên điều khiển xe máy bị phạt hơn 18 triệu đồng

Với nhiều lỗi vi phạm như quá tốc độ, sử dụng rượu bia, che biển số, không đội mũ bảo hiểm... người vi phạm đã bị xử phạt số tiền hơn 18 triệu đồng.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an vừa có bài đăng thông tin về trường hợp một nam thanh niên điều khiển xe máy bị xử phạt tổng cộng hơn 18 triệu đồng.

Theo tường thuật, vào khoảng 20h10 ngày 3/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát lưu động trên tuyến Tỉnh lộ 310, Tổ công tác 191 số 4 (Đội CSGT đường bộ số 3, Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện một nam thanh niên điều khiển môtô di chuyển với tốc độ cao, sử dụng khẩu trang che lấp biển kiểm soát khi lưu thông trên đoạn Km7+00, thuộc thôn Ngũ Hồ, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ.

Tổ công tác đã kịp thời ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Quá trình xác minh và kiểm tra sau đó cho thấy người điều khiển phương tiện vi phạm nhiều quy định về trật tự, an toàn giao thông, bao gồm các lỗi như sau:

Có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0,458 mg/lít khí thở (vượt ngưỡng 0,4 mg/lít);

Không có giấy phép lái xe;

Không có Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc;

Điều khiển xe gắn biển kiểm soát bị che lấp;

Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe;

Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Cục CSGT cho biết với các hành vi vi phạm trên, tổng mức tiền phạt đối với người điều khiển phương tiện là 18,25 triệu đồng. Tổ công tác 191 đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nồng độ cồn vượt ngưỡng tối đa 0,4 mg/lít khí thở. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ.

Bên cạnh đó, dù bài đăng của Cục CSGT không đề cập, chỉ riêng hành vi điều khiển xe máy khi nồng độ cồn trong hơi thở vượt ngưỡng 0,4 mg/lít khí thở đã đủ để nam thanh niên vi phạm bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng, theo nội dung tại điểm c khoản 12 Điều 7 Nghị định 168/2024.

Từ trường hợp này, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia; không che lấp biển kiểm soát và nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ được phát hiện và xử lý nghiêm.