Nam giới đổi xe máy điện, nên chọn chiếc nào?

Với ngân sách khoảng 40 triệu đồng, khách hàng nam giới có thể chọn mua các mẫu xe máy điện nào nếu muốn chuyển đổi từ xăng sang điện?

Hiện nay, thị trường xuất hiện nhiều mẫu xe máy điện với mức giá thân thiện, thiết kế trung tính, nhỏ gọn dành cho số đông. Tuy nhiên với nam giới, các mẫu xe này có phần nhẹ nhàng và không đủ hầm hố với sở thích của nhiều người. Vậy trong tầm giá khoảng 40 triệu đồng, đâu sẽ là mẫu xe phù hợp với khách hàng nam giới?

VinFast Viper

Viper là mẫu xe máy điện mới nhất được VinFast giới thiệu tại Việt Nam. So với các sản phẩm còn lại của hãng, Viper có kích thước gần như lớn nhất, thiết kế hầm hố khá tương đồng một số mẫu tay ga 110 cc trên thị trường. Xe có chiều cao yên 780 mm, đủ cao với thể trạng người Việt, đặc biệt là nam giới.

VinFast Viper được trang bị motor điện BLDC Inhub trên bánh sau, sản sinh công suất tối đa 3 kW và cho phép xe chạy tốc độ cao nhất 70 km/h.

Viper đang được bán với giá từ 39,9 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Khi lắp tiêu chuẩn một gói pin dung lượng 1,5 kWh, VinFast Viper có thể vận hành trên quãng đường tối đa khoảng 82 km. Phạm vi hoạt động tối đa tăng lên thành 156 km khi xe được lắp cả 2 pin.

Giá bán tiêu chuẩn của VinFast Viper là 39,9 triệu đồng chưa kèm pin, nhưng đã gồm một bộ sạc. Nếu mua xe kèm một pin, giá bán VinFast Viper tăng lên thành 45,5 triệu đồng. Nếu không mua VinFast Viper kèm pin, khách hàng sẽ cần thuê một pin giá 175.000 đồng/tháng, hoặc 300.000 đồng/tháng nếu chọn thuê 2 pin.

Dat Bike Quantum

Nếu Weaver là dòng xe điện kiểu "xe chơi" với thiết kế phong cách retro, Era mới là kiểu xe máy điện phổ thông, Quantum lại là dòng sản phẩm được Dat Bike thiết kế với kiểu dáng bệ vệ nhất, hướng trực tiếp đến nhóm khách hàng nam giới.

Tùy phiên bản, chiều cao yên của Quantum sẽ khác nhau, dao động 760-790 mm. Công suất động cơ, phạm vi hoạt động hay dung lượng cũng được tùy chỉnh riêng cho từng phiên bản.

Quantum có chiều cao yên lên đến 790 mm. Ảnh: Phúc Hậu.

Quantum S3 là mẫu xe được bán với mức giá dễ tiếp cận nhất (34,9-35,9 triệu) thuộc dòng Quantum, với phạm vi hoạt động khoảng 200 km/lần sạc. Hai tùy chọn là S1 và Quantum có thể di chuyển khoảng 285 km/lần sạc.

Trong đó, Dat Bike Quantum là mẫu xe đắt nhất với giá dao động 49,9-50,9 triệu đồng. Xe được trang bị motor điện công suất 7.000 W cho vận tốc tối đa khoảng 100 km/h, tương tự các mẫu xe máy xăng 110 cc trên thị trường.

Yadea Voltguard U80, Yadea Vora

Yadea có thể là một trong những thương hiệu xe máy điện đang phân phối nhiều mẫu xe có thiết kế tương đồng tay ga chạy xăng nhất ở thời điểm này. Trong số này phải kể đến Vora và Voltguard U80, với giá lần lần 42,99 triệu và 38,99 triệu đồng.

Công nghệ đặc biệt trên 2 mẫu xe máy điện này chính là Yadea App. Ứng dụng này được kết nối trực tiếp với xe, cho phép người lái mở khóa từ xa qua ứng dụng, tự động nhận diện chủ xe, định vị xe và cảnh báo chống trộm.

Điểm tương đồng của 2 mẫu xe là thiết kế lớn, thiết kế trẻ trung, nam tính và phạm vi hoạt động vượt mốc 200 km mỗi lần sạc.

Yadea Voltguard U80 (trái) và Yadea Vora (phải) có thiết kế khá tương đồng các mẫu tay ga. Ảnh: Yadea.

Trong đó, nổi bật là chiếc Yadea Voltguard U80 được trang bị bộ pin dung lượng 72V 50Ah, có thể lắp thêm một pin phụ với dung lượng gần tương đồng (72V 30Ah), nâng phạm vi hoạt động lên đến mức 280 km/lần sạc.

Tuy nhiên, điểm trừ của 2 cái tên này đến từ động cơ. Motor điện 1.500 W cho phép chiếc Voltguard U80 đạt tốc độ tối đa chỉ 64 km/h. Thậm chí với Yadea Vora, động cơ cho công suất tối đa 2.630 W cũng chỉ đủ để chiếc xe tăng tốc tối đa đạt mốc 60 km/h.

Điều này có thể khiến các khách hàng nam giới có đôi chút hụt hẫng khi cầm lái.

Honda UC3

Honda UC3 chính là mẫu xe máy điện mới nhất tại thị trường vừa được Honda giới thiệu tại Việt Nam. So với 2 đại diện trước đó là Cuv e: và Icon e:, UC3 sở hữu thiết kế hầm hố hơn, khá tương đồng mẫu tay ga PCX cùng nhà.

Honda trang bị cho UC3 một motor điện tích hợp tại bánh sau, sản sinh công suất tối đa 8,05 mã lực. Nhờ đó, Honda UC3 có khả năng tăng tốc trên quãng đường 0-20 m tương đương các dòng xe xăng 160 cc, tốc độ tối đa đạt được là 80 km/h.

UC3 là mẫu xe mới nhất được Honda giới thiệu, với thiết kế phù hợp nam giới. Ảnh: Đan Thanh.

Dung lượng của pin ở mức 3,174 kWh, kết hợp hệ thống phanh tái sinh giúp Honda UC3 có thể di chuyển tối đa khoảng 120 km/lần sạc đầy, công bố theo chuẩn WMTC.

Xe được niêm yết với mức giá 80-81,4 triệu đồng. Ở giai đoạn đầu mở bán, toàn bộ người mua UC3 được hưởng giá bán ưu đãi nhờ chương trình kích cầu từ Honda Việt Nam. Cụ thể, Honda UC3 bản Tiêu chuẩn được giảm còn 56,5 triệu, bản Đặc biệt được giảm còn 57,9 triệu đồng.