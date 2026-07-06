Xe Volkswagen liên tục bị mất trộm logo

Nhiều chủ xe Volkswagen tại Anh, đặc biệt là ở thủ đô London, đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khi chiếc logo phía trước đầu xe liên tục bị kẻ gian cạy mất.

Tình trạng này đã âm ỉ từ năm 2016 (bắt đầu từ dòng Golf Mk7) và vẫn đang bùng phát mạnh mẽ. Kẻ trộm chỉ cần dùng một thanh cạy để bật mặt logo nhựa ra, sau đó tháo bộ cảm biến radar.

Đáng nói, thứ mà bọn trộm nhắm đến không phải là miếng nhựa in hình logo vô tri, mà là cụm cảm biến radar của hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) nằm ngay phía sau đó.

Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, khiến nhiều chủ xe không kịp trở tay. Bên cạnh Volkswagen, các thương hiệu khác như Honda, Hyundai, Mazda hay Mercedes-Benz cũng nằm trong tầm ngắm bị săn lùng linh kiện này.

Một khi bộ phận này bị mất, chiếc xe sẽ lập tức đình công hàng loạt tính năng an toàn cốt lõi bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hệ thống giới hạn tốc độ và hỗ trợ giữ làn đường. Màn hình táp-lô của xe cũng liên tục nhấp nháy cảnh báo lỗi "Front Assist không khả dụng".

Tuy nhiên, điều trớ trêu nhất là món đồ đắt đỏ này sẽ lập tức trở nên vô dụng ngay sau khi bị giật ra khỏi xe.

Lý do khiến các vụ trộm này trở nên vô nghĩa là bởi cơ chế bảo mật của hãng. Mỗi cụm cảm biến radar khi xuất xưởng đều được mã hóa điện tử và hiệu chuẩn để định danh theo từng chiếc xe cụ thể.

"Chi phí đắt đỏ là một chuyện, nhưng Volkswagen không công khai thông tin các cụm radar này là thiết bị chỉ sử dụng một lần và không thể lắp sang xe khác, khiến bọn trộm hoành hành", cô Claire Coleman, một chủ xe Passat 2.0 TDI tại Brixton vừa bị trộm cạy mất radar, đã chia sẻ với tạp chí Autocar.

Những logo VW của các mẫu xe trở thành "miếng mồi ngon" của kẻ trộm tại Anh. Ảnh: Volkswagen.

Phía Volkswagen cho biết hãng hạn chế công khai rộng rãi cơ chế này vì lo ngại việc tuyên bố các cụm radar không thể tái sử dụng sẽ vô tình kích động kẻ trộm phá hoại nhiều hơn. Dù hoàn toàn là "phế liệu" sau khi rời xe, bọn trộm thiếu hiểu biết vẫn liên tục ra tay vì nghĩ rằng có thể bán lại làm phụ tùng thay thế giá rẻ.

Nhiều nạn nhân tỏ ra bức xúc khi Volkswagen đặt một linh kiện đắt tiền ở một vị trí quá dễ tiếp cận. Thậm chí, một chiến dịch ký tên trên nền tảng Change.org đã được phát động, kêu gọi Volkswagen phải điều tra kỹ lưỡng, thắt chặt phòng chống trộm cắp và giảm bớt gánh nặng tài chính cho các nạn nhân.

Hiện tại, Volkswagen tại Anh có áp dụng một gói hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân, giúp giảm chi phí thay thế từ gần 2.600 USD xuống còn khoảng 710 USD (539 Bảng Anh) cho trường hợp của cô Coleman. Tuy nhiên, mức hỗ trợ này sẽ khác nhau tùy thuộc vào lịch sử bảo dưỡng của xe tại đại lý chính hãng.

Không chỉ riêng tại Anh, vấn nạn này đang lan rộng sang nhiều thành phố lớn khác trên thế giới như New York (Mỹ). Để tự bảo vệ mình trước khi có giải pháp triệt để từ nhà sản xuất, nhiều chủ xe đã phải mua thêm các tấm ốp bảo vệ chuyên dụng bên ngoài để khóa chặt cảm biến, hoặc dùng bạt che kín phần đầu xe mỗi khi đỗ ngoài đường