Sedan điện gần 700 mã lực của BYD 'cháy hàng'

Sedan điện BYD Seal 08 ghi nhận khoảng 65.000 đơn hàng trong 30 giờ đầu tiên. Tuy nhiên, công suất nhà máy hiện chỉ ở mức xấp xỉ 8.000 xe/tháng.

Theo Car News China, sedan điện đầu bảng BYD Seal 08 tiếp tục ghi nhận sức hút đáng kể từ khi chính thức mở bán thương mại vào ngày 2/7 vừa qua.

Mẫu ôtô du lịch hạng sang dài 5,15 m được đánh giá đã thay đổi kỳ vọng của phân khúc, khi trình làng các cấu trúc phần cứng tiên tiến nhưng đi kèm mức giá khởi điểm 196.900 NDT (khoảng 29.000 USD ).

Nguồn dữ liệu chia sẻ bởi Andy Ding của Xueqiu BYD cho thấy lượng đơn hàng đảm bảo dành cho BYD Seal 08 đã đạt khoảng 65.000 chỉ trong hơn 30 giờ kể từ thời điểm ra mắt. Số này bao gồm 40.000 đơn cọc “mù” - nghĩa là khách hàng đặt cọc mà chưa cần quan tâm giá bán, bên cạnh 25.000 đơn mới phát sinh từ thời điểm công bố giá bán.

Chuyên trang Car News China lưu ý các số liệu ước tính này có biên độ sai số khoảng 10-15%.

Phần lớn khách hàng chọn phiên bản cao cấp nhất với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, sử dụng thiết lập motor kép cho công suất đầu ra 694 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,3 giây và phạm vi hoạt động 905 km theo chuẩn CLTC. Các phiên bản này hiện có thời gian chờ kéo dài nhất, do những hạn chế về linh kiện chuyên dụng.

Các biến thể hybrid cắm sạc (PHEV) có thể hoạt động thuần điện trên quãng đường 400 km, phạm vi hoạt động kết hợp đến 1.600 km cho mỗi lần sạc đầy pin và đổ đầy xăng.

Lúc này, BYD đã cho tăng tốc dây chuyền sản xuất cell pin Blade thế hệ thứ hai nhằm phục vụ giai đoạn mở rộng tích cực hoạt động sản xuất, đáp ứng nhu cầu lớn giai đoạn tiếp theo.

Công suất nhà máy hiện dao động ở mức 8.000 xe/tháng, tạo ra tình trạng tồn đọng đơn hàng tạm thời so với lượng đơn đặt hàng khá lớn mà đại lý đang nhận. Hàng chờ giao xe tại đại lý hiện kéo dài 2-3 tháng với các phiên bản được ưa chuộng của sedan điện BYD Seal 08.

Nhà sản xuất ôtô Trung Quốc hiện triển khai lịch trình sản xuất 2 ca để tăng sản lượng nhà máy, từ đó giảm bớt áp lực giao hàng. Trọng tâm của chiến lược vẫn là mở rộng năng lực sản xuất dòng pin Blade 2.0.

BYD Seal 08 có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.150 x 1.999 x 1.505 mm, chiều dài cơ sở 3.030 mm. Mẫu sedan điện được xây dựng trên kiến trúc điện 800 V cùng hệ thống treo khí nén DiSus-A do BYD phát triển.

Hiện, các phiên bản thuần điện của BYD Seal 08 chiếm hơn 65% số lượng trong danh mục sản phẩm, áp đảo các tùy chọn PHEV.