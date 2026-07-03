BYD là hãng xe điện bán chạy nhất thế giới trong quý II

Kết thúc tháng 6, doanh số toàn cầu của BYD đã nhanh chóng tăng trưởng, vượt mặt Tesla và quay lại vị trí số một trong nhóm xe năng lượng mới.

Theo dữ liệu được tờ Bloomberg tổng hợp, hãng xe BYD đã bàn giao tổng cộng 557.090 chiếc ôtô điện thuần túy đến tay khách hàng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay. Con số này giúp nhà sản xuất Trung Quốc chính thức quay trở lại vị trí dẫn đầu trong cuộc đua xe điện toàn cầu, vượt qua đối thủ Tesla vốn chỉ đạt doanh số 480.126 xe trong cùng quý.

Thành tích này đánh dấu bước lội ngược dòng ấn tượng của BYD sau khi để mất vị trí số một vào tay hãng xe Mỹ trong quý I. Trước đó, doanh số nội địa của hãng xe Trung Quốc sụt giảm đáng kể do tác động từ việc chính phủ quốc gia này bãi bỏ chính sách miễn thuế mua hàng đối với phương tiện năng lượng mới.

Ở chiều ngược lại, Tesla đã tận dụng cơ hội để vươn lên trong quý đầu năm với 358.023 xe bàn giao, dù các báo cáo cho thấy hãng xe của tỷ phú Elon Musk đã sản xuất dư thừa khoảng 50.000 đơn vị so với nhu cầu thực tế của thị trường.

Đây không phải lần đầu tiên BYD vượt mặt Tesla trong mảng phương tiện chạy pin. Tính chung trong năm 2025, thương hiệu Trung Quốc đã giành chiến thắng áp đảo khi xuất xưởng gần 2,6 triệu chiếc ôtô điện thuần túy, bỏ xa cột mốc khoảng 1,6 triệu xe của tập đoàn xe điện Mỹ.

BYD quay lại vị trí bán chạy nhất thế giới mảng xe điện. Ảnh: Phong Vân.

Trong năm 2026, ban lãnh đạo hãng xe châu Á kỳ vọng sẽ bù đắp được sự chững lại của thị trường nội địa bằng cách đẩy mạnh làn sóng xuất khẩu sang khu vực châu Âu, Đông Nam Á và Mỹ Latinh. Mục tiêu doanh số tại các thị trường nước ngoài của hãng trong năm nay đã được nâng lên mức 1,5 triệu xe, vượt qua kế hoạch ban đầu là 1,3 triệu xe.

Các con số thống kê đang mang lại lợi thế lớn cho BYD khi mức tính hơn 557.000 xe nói trên chỉ áp dụng riêng cho phân khúc xe thuần điện nhằm đảm bảo tính công bằng khi so sánh trực tiếp với dòng sản phẩm của Tesla. Nếu cộng thêm cả các dòng xe lai cắm điện, tổng sản lượng phương tiện năng lượng mới của thương hiệu này sẽ còn cao hơn.

Việc duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định ở cả hai nhóm sản phẩm chạy điện và xe lai đang biến hãng xe Trung Quốc thành một thế lực đáng gờm, gây áp lực trực tiếp lên biên lợi nhuận cũng như kế hoạch mở rộng thị phần của các hãng xe truyền thống lẫn những thương hiệu xe thuần điện ở phương Tây.