Loạt xe Nhật ưu đãi đầu tháng 7, Mitsubishi Xpander giảm đến 80 triệu

Để kích cầu mua sắm giữa quý III, hàng loạt thương hiệu lớn của Nhật Bản như Mitsubishi, Toyota và Subaru đồng loạt tung khuyến mại lớn đến hơn 200 triệu đồng.

Ngay từ những ngày đầu tháng 7, nhiều thương hiệu xe Nhật Bản đã nhanh chóng triển khai ưu đãi mới với người dùng. Trong đó, các mẫu xe ăn khách như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Yaris Cross đều được áp dụng khuyến mại sâu.

Mitsubishi giảm phí trước bạ

Trong tháng 7, Mitsubishi tiếp tục triển khai ưu đãi cho toàn bộ dải sản phẩm của hãng. Trong số này, mẫu MPV Xpander là đại diện được hưởng mức khuyến mại cao nhất, bao gồm cả ưu đãi phí trước bạ và quà tặng phiếu nhiên liệu.

Cả 3 phiên bản của Xpander gồm MT, AT và AT Premium đều đang được giảm, với mức quy đổi tiền mặt khoảng 67-85 triệu đồng. Trong đó, tùy chọn AT trị giá 598 triệu được hưởng mức khuyến mại cao nhất là 85 triệu, đưa giá bán về mức 513 triệu đồng.

Tùy chọn gầm cao của Xpander cũng được được hưởng gói ưu đãi tài chính 80 triệu, đưa giá của mẫu xe về mức 619 triệu đồng. Mẫu SUV cỡ B Mitsubishi Xforce đang được hỗ trợ 100% phí trước bạ với 2 phiên bản GLX và Luxury, tương đương 60-66 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce bản Ultimate được giảm tiền mặt. Ảnh: Mitsubishi.

Trong khi đó, khách hàng mua Xforce bản Ultimate được giảm tiền mặt 55 triệu đồng.

Mitsubishi Destinator bản Premium được giảm 35 triệu theo gói ưu đãi tài chính, tặng kèm một gói film cách nhiệt và bảo hiểm vật chất, tương đương 25 triệu đồng. Phiên bản Ultimate được giảm 35 triệu và tặng kèm gói film cách nhiệt, nâng tổng giá trị khuyến mại lên 50 triệu đồng.

Như vậy, sau khi áp dụng khuyến mại, giá của Destinator Premium được giảm còn 720 triệu, trong khi bản Ultimate có giá bán sau ưu đãi khoảng 805 triệu đồng.

Loạt SUV của Toyota giảm đến 75 triệu

Bộ đôi Toyota Veloz Cross và Toyota Avanza Premio tiếp tục được hãng xe Nhật Bản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng kèm một năm bảo hiểm thân vỏ cùng với ưu đãi lãi suất.

Giá trị khuyến mại quy đổi 65-70 triệu đồng với Avanza Premio, trong khi Veloz Cross được ưu đãi 73-75 triệu đồng theo chương trình này.

Toyota Veloz Cross tiếp tục được giảm phí trước bạ. Ảnh: Toyota Việt Nam.

Trong khi đó, mẫu SUV Yaris Cross được giảm tiền mặt cho cả 2 tùy chọn chạy xăng và hybrid. Sau ưu đãi, khách hàng mua Toyota Yaris Cross trong tháng 7 có thể tiết kiệm 50 triệu đồng.

Subaru giảm hơn 200 triệu cho nhóm SUV

Subaru là một trong những thương hiệu ôtô Nhật Bản triển khai chương trình ưu đãi lớn nhất trong tháng giữa quý III.

Trong số này, 2 phiên bản của mẫu SUV Forester bản nhập Thái được giảm sâu nhất. Sau ưu đãi, bản 2.0 I-L EyeSight được ưu đãi từ 1,099 tỷ xuống còn 799 triệu đồng. Trong khi đó bản 2.0 I-S EyeSight được giảm từ 1,199 tỷ xuống còn 839 triệu đồng.

Subaru Crosstrek cũng được được giảm từ 159-239 triệu đồng cho toàn tùy chọn. Tùy chọn 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid - số VIN 2024 được giảm tổng 239 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua phiên bản này cũng được tặng kèm bộ nâng cấp cốp điện tự động trị giá 19,5 triệu và bộ phụ kiện chính hãng.

Subaru Forester được giảm tiền mặt hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Phong Vân.

Trong khi đó, 2 phiên bản sản xuất năm 2025 được giảm 119-159 triệu đồng. Khách hàng mua xe cũng được tặng bộ nâng cấp cốp điện tự động trị giá 19,5 triệu đồng.

Mẫu SUV Subaru Outback cũng đang được giảm giá từ 1,769 tỷ xuống còn 1,625 tỷ đồng trong tháng 7.