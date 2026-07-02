Toyota Camry giảm giá 140 triệu đồng, chỉ còn bản hybrid

Khách Việt hiện chỉ còn có thể mua 2 phiên bản hybrid của Toyota Camry, giá bán của bản thấp cũng được điều chỉnh giảm 140 triệu đồng.

Trên website chính thức, Toyota Việt Nam (TMV) vừa cập nhật giá bán mới dành cho Toyota Camry. Mẫu sedan cỡ D hiện không còn bản thuần xăng, giá khởi điểm của các phiên bản hybrid cũng được điều chỉnh giảm 140 triệu đồng.

Hiện, Toyota Camry có 2 phiên bản trang bị hệ truyền động HEV, trong đó Camry HEV Premium có giá 1,32 tỷ đồng , còn Camry HEV Luxury có giá 1,46 tỷ đồng .

Thông tin thể hiện trong catalogue của mẫu sedan cỡ D cho thấy Camry HEV Premium là tên gọi mới của phiên bản Camry HEV MID CE, từng có giá 1,46 tỷ đồng . Như vậy, giá bán mới của xe đã giảm 140 triệu đồng.

Phiên bản Camry HEV Luxury thực chất là Camry HEV TOP CE đổi tên. So với giá bán cũ, phiên bản cao nhất của Toyota Camry tại Việt Nam được giữ nguyên không thay đổi giá niêm yết.

Bản cũ Giá cũ (tỷ đồng) Bản mới Giá mới (tỷ đồng) Toyota Camry 2.0Q 1,22 Dừng bán - Toyota Camry HEV MID CE 1,46 Toyota Camry HEV Premium 1,32 Toyota Camry HEV TOP CE 1,46 Toyota Camry HEV Luxury 1,46

Trước đó, qua trao đổi với phóng viên, tư vấn bán hàng tại một đại lý Toyota ở TP.HCM đã xác nhận việc hãng xe Nhật Bản sẽ dừng bán Toyota Camry bản 2.0Q thuần xăng.

Nhiều khả năng việc Toyota Camry các phiên bản HEV bán tốt vượt trội bản thuần xăng là nguyên nhân cho động thái nói trên của TMV.

Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy tính đến hết tháng 5, Toyota Camry 2.0Q tích lũy được doanh số 73 xe, còn các phiên bản HEV ghi nhận doanh số lũy kế 316 xe trong cùng kỳ.

Sau khi Mazda6 và Honda Accord dừng bán, nhóm sedan cỡ D được VAMA thống kê doanh số chỉ còn 2 đại diện gồm Toyota Camry và Kia K5. Tuy nhiên, Kia K5 từ đầu năm nay đã không còn được cập nhật số bán định kỳ, khiến doanh số Toyota Camry trở thành đại diện cho tình hình kinh doanh chung của toàn phân khúc sedan tiền tỷ.

Ngoài Toyota Camry và Kia K5, khách Việt hiện có thể tham khảo vài mẫu sedan phổ thông cỡ D của các thương hiệu Trung Quốc, bao gồm MG7 và BYD Seal.